EXAMEN D’ETAT 2018 : Les 26 filles finalistes du CS Tusevo « recalées » puis « récupérées » ont réussi

Recalées le mardi 19 juin 2018 au deuxième jour des épreuves de l’Examen d’Etat, édition 2017-2018 au du Centre Lycée Toyokana de Kasa-Vubu, au motif qu’elles n’avaient pas payé les frais d’enrôlement, l’espoir de réussir s’était envolé pour les 26 filles

finalistes en Coupe & couture du Complexe scolaire Tusevo. Car, il n’était pas facile pour elles de combler le vide créé par les 20 points perdus par chacune d’elles dans le cours d’option « Spécialité & textile ».

Conscientes qu’elles n’allaient pas reprendre les deux examens le second jour, conformément aux us et coutumes en vigueur au ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP), elles devaient se battre sérieusement pour ne pas couler corps et biens.

Contrairement aux finalistes admis pendant 4 jours dans les différents Centres d’examens, elles devaient faire une course avec handicap sur la base de 80 points. Contre toute attente, elles ont toutes réussi et obtenu leurs diplômes d’Etat sans pour autant avoir

repris les deux examens ratés.

Jointe au téléphone, Mlle Tshiyombo Ngandu Myriam, chef de délégation

qui avait porté plainte contre le promoteur de l’école a confirmé que

toutes les 26 ont réussi à l’Examen d’Etat, dont elle, avec 56%.

Dans cette ambiance de joie immense, elle n’a cessé de rendre grâce à

Dieu pour leur avoir essuyé les larmes dans leur dure épreuve.

Comme qui dirait, après les jérémiades du 19 juin dernier devant le

Tribunal de Grande Instance de Kalamu, aujourd’hui c’est le sourire.

Jr Ekofo