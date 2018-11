Examen d’Etat 2018-2019 : l’ANAPECO contre toute tentative d’escroquerie

Face à la multiplication des tracasseries subies présentement par les

élèves et leurs parents dans le cadre du payement des frais de

participation à la prochaine session de l’Examen d’Etat 2019,

l’Association Nationale des Parents d’Elèves et d’Etudiants de la RDC

(ANAPECO) vient d’adresser à tous ses présidents provinciaux –

disséminés sur l’ensemble du territoire national – des directives pour

contrer ces abus. Signée par David Stève Diatezwa Mpongi et

Jean-Prince Kalonda Nyandwe, respectivement président et

vice-président de cette association, cette même note qui est une

dénonciation et une protestation a aussi été communiquée à toutes les

autorités nationales, provinciales et religieuses impliquées dans la

gestion des écoles tant conventionnées que non-conventionnées. Les

signataires de la note signalent qu’ils tiennent à dénoncer et

décourager toute tentative d’escroquerie dont les parents et les

élèves sont victimes en étant obligés de payer les mêmes frais des

préparatifs d’Examen d’Etat à deux services parallèles.

De prime abord, l’Anapeco attire l’attention de ses présidents

provinciaux sur la vigilance qui doit les caractériser en vue de

protéger les parents et les finalistes des humanités, toutes sections

et options confondues sur le fait que l’Examen d’Etat en RDC est

organisé par le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et

Professionnel (EPSP), à travers son service technique qui est

l’Inspection générale de l’EPSP, conformément à l’ordonnance n° 91/231

du 15 août 1991 relatif au Corps des inspecteurs de l’EPSP. Elle

signale qu’à ce jour, ce corps d’inspection est un et indivisible au

regard des textes législatifs et réglementaires. Partant, les parents

ne doivent pas se laisser tromper et aucun autre ministère, ni aucune

autre structure de l’Etat n’est autorisée à organiser l’Examen d’Etat.

Pourquoi payer à deux reprises les mêmes frais d’Examen d’Etat 2019 ?

Les plaintes des parents fusent de partout, à travers le pays et de

toutes les provinces éducationnelles : deux services de l’Etat sont

déployés et circulent dans les écoles à travers le pays pour

revendiquer et percevoir les mêmes frais des préparatifs de l’Examen

d’Etat 2019. Cela pour les parents n’est rien d’autre qu’une

escroquerie. Aussi longtemps que les lois régissant ce secteur ne sont

pas modifiées, il n’y a que l’Inspection de l’EPSP qui soit qualifiée

pour ce travail de contrôle des dossiers des finalistes, le

remplissage des fiches et la capture des photos des élèves finalistes.

Quelle que soit la section ou l’option suivie par les finalistes,

aucun autre service ne peut se présenter dans les établissements

scolaires pour les tracasser à ce sujet.

Dans cette note, l’Anapeco a demandé à ses présidents provinciaux de

dénoncer avec énergie et de décourager ces tentatives d’escroquer et

de veiller à ce que les frais à payer ne le soient qu’auprès des Chefs

d’Etablissements qui doivent les verser à l’Inspection de l’Epsp de

vos ressorts respectifs. En outre ils devront éviter que les parents

et les élèves effectuent un double paiement. Enfin, devant ce désordre

qui tend à gangréner le système éducatif – où, dit-elle, des vautours

prédateurs se ruent en vue de s’accaparer de l’argent, fruit de durs

sacrifices consentis par les parents pour la scolarisation de leurs

enfants. L’Anapeco demande aux autorités politiques et administratives

qui la lisent en copie de protéger les parents et les élèves, en

attendant l’Arrêt de la Cour constitutionnelle qu’elle a saisi à ce

sujet.

SAKAZ