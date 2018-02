Etienne Tshisekedi wa Mulumba : ‘’Mon Maître et mon Modèle’’, témoignage de Jean-Joseph Mukendi, son ancien conseiller politique

A l’occasion de la commémoration du 1er anniversaire du décès de monsieur Etienne Tshisekedi, plusieurs témoignages ont été prononcés notamment, celui du Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, le rare pilier de l’UDPS. Il donne du crédit à ce parti, vu son audience sur le plan judiciaire, politique et diplomatique après la disparition d’Etienne Tshisekedi. (Ci-dessous son témoignage éloquent)

TEMOIGNAGE

Le nom d’Etienne TSHISEKEDI attira mon attention la première fois

lorsque, un jour du mois d’août 1961, la radio nationale congolaise

annonça la sortie des trois premiers Docteurs en droit dont un Belge

et deux Congolais à savoir Déde Alexis et Etienne TSHISEKEDI. Il a

fallu attendre une dizaine d’années pour que je rencontre l’homme en

personne. C’est en 1971 que, jeune avocat, mon patron de stage me

confia le dossier du litige opposant Etienne TSHISEKEDI à un imposteur

qui avait des revendications sur sa parcelle du Boulevard du 30 juin à

la Gombe. Je me rendis au bureau de notre client, à l’époque Deuxième

Vice-président de l’Assemblée Nationale. J’y fus accueilli par un

certain Laurent Marcel Mbayo que je rejoindrai vingt ans plus tard au

Cabinet du 1er Ministre de la Conférence Nationale Souveraine. C’est

depuis lors que je suis entré dans le cercle privé avec en plus la

facilité d’accéder au domicile privé où j’avais le privilège de ne pas

être un inconnu chez Madame Marthe Tshisekedi. En effet pendant ses

études d’infirmière, cette dernière habitait à Luluabourg chez notre

voisine qui était sa grande-sœur. Elle venait de temps à autre porter

le bébé que j’étais et pour la petite histoire, ma défunte mère m’a

raconté que c’est elle qui découvrit ‘’ma première dent’’ – C’est vous

dire que Maman Marthe m’a porté, avant Jean-Pierre, Roger et Félix.

Revenons à Monsieur Etienne TSHISEKEDI, dont depuis 1971 je suis

demeuré son avocat et ensuite en 1991, son Conseiller politique. Le

témoignage de ce jour est intitulé : ‘’Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA,

Mon Maître et mon Modèle’’.

En quoi a-t-il été mon Maître ?

1. Etienne TSHISEKEDI ‘’Mon Maître’’

C’est en ma qualité d’avocat qu’Etienne TSHISEKEDI m’associa avec

Maître Barthelemy Dipumba aux initiatives politiques amorcées avec ses

collègues Makanda Mpinga et Ngalula Mpandanjila, notamment lorsque

souffla le vent de la démocratie. Lorsque vint le procès des 13

parlementaires en juin 1982, c’est tout naturellement que j’occupais

la défense dans un climat de très haute tension alimentée d’une part

par les menaces à peine voilées d’un pouvoir en danger et d’autre part

de partisans qui défiaient la dictature. Etienne TSHISEKEDI commença

alors un long chemin de la croix, intercalant les prisons et les

relégations. C’est en l’accompagnant que j’ai appris mes premières

leçons de politique et découvert des qualités qui font de lui, ‘’Mon

Maître’’.

1.1. Nécessité d’une vision

Une des premières leçons est relative à la nécessité d’une ‘’vision’’

pour faire évoluer les idées politiques. En effet, un jour nous nous

plaignions de tentatives de débauchages, au sein de notre parti et

demandions au Président la conduite à tenir. Il nous répondit

laconiquement : ‘’Dans le combat politique, il y a trois catégories

des membres : ‘’ – les idéalistes, comme vous ; ‘’ – les opportunistes

; ‘’ – les traitres. ‘’ Les traitres et les opportunistes, on en a

toujours eu et on en aura. Il faut seulement savoir les gérer. Mais

seuls, arrivent à bout, les idéalistes qui doivent toujours tenir

bon.’’ Quand on observe la carrière de notre leader, nous remarquons

qu’il a une ‘’ vision ‘’ très claire qu’il a portée jusqu’à la fin de

ses jours. C’est à cause de cette vision qu’il ne pouvait ni trahir

son idéal, ni verser dans l’opportunisme. Dieu seul sait le nombre de

fois que le régime Mobutu l’avait sollicité, avec des propositions

mirobolantes ! La réponse a toujours été la même. ‘’LE PEUPLE

D’ABORD’’.

1.2. L’esprit de sacrifice

Pour maintenir sa vision, notre leader a dû endurer des sacrifices

qu’il ne serait pas facile de relater. Le plus grand sacrifice

ressemble à celui que le Bon Dieu avait demandé à Abraham lorsqu’il

lui demanda de lui ‘’sacrifier son fils Isaac ’’. Etienne TSHISEKEDI a

été confronté à une demande identique. Pour servir le Peuple, il a

sacrifié ‘’ sa famille et ses enfants ’’ qui ont dû endurer une vie

de galère, alors que les promesses de ‘’Mammon’’ étaient à la portée

de main et l’acceptation éventuelle pouvait leur faire jouir des

‘’roses de la vie’’. Il a préféré suivre l’exemple de Jésus ‘’à qui

Satan promettait tous les royaumes de la terre, s’il s’inclinait à ses

pieds et le louait. Comme Notre Seigneur, Etienne TSHISEKEDI a

toujours répondu ‘’arrière de moi, Satan’’.

1.3. Le courage dans la politique

John Kennedy a écrit un livre célèbre intitulé ‘’LE COURAGE DANS LA

POLITIQUE’’. Notre Leader symbolisait le titre de ce livre. Pour ne

citer qu’un exemple parmi des centaines – Nous sommes en novembre 1992

et les chars de Mobutu encerclent les bâtiments de la Primature pour

empêcher le Premier Ministre élu à la Conférence Nationale Souveraine

d’accéder à ses bureaux. Les services de sécurité de la Primature

informent le Leader et lui demandent de rester à son domicile. Informé

de la situation, il ne tarde pas à prendre sa décision et il donne

l’ordre de démarrer le cortège, ce qui fut fait. Dès que son véhicule

s’est présenté devant la barrière, les militaires ont directement levé

le siège. Leurs chefs les blâmèrent et envoyèrent des renforts pour

nous déloger.

La résistance avait payé et ce, après trois heures, le siège a été levé.

1.4. La constance

La clé de voûte de ces traits de caractère est la ‘’constance’’. En

effet, de part sa vision, son sens d’abnégation et son courage,

Etienne TSHISEKEDI est resté constant dans son combat. Rien, mais

absolument rien ne pouvait le détourner de son idéal. C’est grâce à

cette constance que des millions de compatriotes ont placé leur

confiance en lui, trouvant en lui le leader capable de les faire

arriver à bon port. En d’autres termes, comme moi, des millions de

Congolais ont fait de TSHISEKEDI leur modèle.

2. TSHISEKEDI, ‘’Mon Modèle’’

En 1988, le Président étant hospitalisé à Ngaliema suite aux

traumatismes résultant des relégations. C’était précisément après le

séjour à Buta où il avait failli être mordu dans sa chambre par

plusieurs serpents. Je suis allé à l’hôpital en compagnie d’un

collègue avocat, Bâtonnier Kadima Kalala. Nous lui avons alors tenu ce

langage : «Président, ne voyez-vous pas que malgré vos sacrifices, le

« peuple ne bouge pas. A quoi sert-il de continuer à vous sacrifier «

de cette manière, au risque de votre vie !» Maman Marthe et le

Président nous ont écoutés patiemment pour nous donner cette réponse

cinglante : « Oui c’est vrai, le « peuple ne bouge pas et on peut

avoir l’impression que notre « action est un échec. Laissez-moi vous

dire que si l’action ne « réussit pas c’est à cause de vous, vous les

cadres et les « intellectuels. Le peuple est limité dans son champ

d’action, « parce que vous, vous ne relayez pas notre combat.

« Le jour que vous allez vous lever, nous irons droit à la victoire !

» Je vous assure que la réponse était sans réplique, surtout que Maman

Marthe a enchaîné dans le même sens avec des exemples précis. Mon

confrère et moi étions sortis, comme des ‘’poules mouillées’’. Mais en

ce qui me concerne, c’est ce jour-là que Ya Tshitshi m’a ‘’converti’’

et j’ai aussi décidé ‘’de prendre ma croix et de le suivre’’ même si

je n’ai pas le même courage, la même abnégation et le même degré de

vision. C’est dans cet esprit que je ‘’nous’’ exhorte à poursuivre le

combat qui nous mène à la victoire. Permettez-moi pour conclure, de

vous faire vivre une interpellation qu’une combattante nous a faite.

C’était exactement le 02 novembre 2015, nous étions à Bruxelles, à la

gare du Nord vers 14 heures, une dame nous aperçoit, moi, mon épouse,

Gilbert Kankonde et Abbé Théo et m’interpelle personnellement.

‘’Bonjour Maître Mukendi … je sais que vous allez voir le Président

TSHISEKEDI tout à l’heure. Dites-lui bonjour en précisant que c’est de

la part de la dame qui lui avait dit ‘’vous ne mourrez pas avant

d’avoir accompli votre mission pour le pays ! » La dame, après avoir

lancé ce message reprendra son bonhomme de chemin. Je ne la

connaissais pas, Abbé Théo et Gilbert, non plus ! Je ne reverrai cette

dame et découvris son nom que le dimanche 05 février 2017, à la

cérémonie d’hommage au défunt organisé à Bruxelles. Cependant, ce

message est destiné à nous tous. En effet ‘’TSHISEKEDI, ENTENDEZ, SON

ESPRIT NE MOURRA PAS AVANT LA REUSSITE DE LA LUTTE DE L’UDPS’’. En ce

moment, où de tous les côtés, les personnes chantent ‘’la division,

l’échec ou l’incapacité de l’UDPS’’ ayons à cœur que ‘’TSHISEKEDI NE

MOURRA PAS AVANT LA VICTOIRE’’. Aux chantres des malheurs et aux

pêcheurs en eaux troubles, ensemble nous disons : ‘’TSHISEKEDI ne

mourra pas’’. A cet effet, chacun de nous intériorisera dans sa lutte

ces qualités de vision, d’abnégation, de constance et de courage dans

la politique. L’UDPS, n’en déplaise aux méchants, n’a pas encore

entonné son chant de cygne. AINSI, NOUS POURRONS TOUS AVEC FOI ET

AVEC FORCE, CRIER : ‘’JE SUIS TSHISEKEDI, JE NE MOURRAI PAS AVANT LA

VICTOIRE !’’

Je vous remercie.

Kinshasa, le 1er février 2018

Jean-Joseph MUKENDI wa MULUMBA