ESU : les linges sales dans la rue !

Accusations et contre-accusations s’enchaînent dans le feuilleton de

la composition du jury ayant reçu la thèse de doctorat d’Augustin

Matata Ponyo, Premier ministre honoraire, à l’Ecole Doctorale de

l’Université Protestante du Congo. Sur la ligne de front se trouvent

Evariste Mabi Mulumba, Directeur démissionnaire de ladite grande

école et, Recteur de l’UPC, Daniel Ngoy. Pour le premier cité, le

travail présenté par le doctorant n’aurait pas obéi aux règles de

procédure, tandis que pour le second, tout se serait passé à la

régulière.

Après l’étalage dans les médias des premières correspondances

échangées entre les deux « adversaires », avec des commentaires

incendiaires tantôt contre l’un, tantôt contre l’autre, le professeur

Mabi vient de relancer les hostilités avec une nouvelle lettre. La

réplique ne va sûrement pas tarder à arriver.

Le constat que tout le monde peut faire, au regard de ces échanges

épistolaires, est que les linges sales de l’enseignement supérieur et

universitaire sont étalés dans la rue, avec une forte dose de

puanteur. Tout ceci arrive parce que le « savoir » souffre d’une forte

politisation. Avec des professeurs et des étudiants porteurs de leur

double carapace d’intellectuels et de décideurs politiques, il y a

forcément confusion de « genres », au point que la ligne de

démarcation devient difficile à établir entre l’objectivité et la

subjectivité.

La question que l’on est en droit de se poser désormais est de savoir

s’il est opportun qu’un candidat à un diplôme de troisième cycle

attende, plusieurs années après sa sortie de l’université, d’être

couvert d’immunité politique ou « financière », pour se présenter à un

exercice intellectuel d’un si haut niveau. Ce qui cloche dans la

démarche, c’est le fait que nombre de doctorants paraissent

déconnectés des milieux académiques, pour n’avoir pas accompli un

cursus « normal » en tant qu’assistant de 1er mandat, assistant de 2me

mandat et chef des travaux. Lorsqu’un doctorant donne l’impression

d’être sorti du néant, après plusieurs années d’hibernation dans les

institutions de la République, la diplomatie, la territoriale ou les

services spéciaux, cela dérange les étudiants et les professeurs qui

ne l’ont jamais côtoyé dans un auditoire, une bibliothèque ou un

laboratoire.

D’où, pour éviter des contestations du genre de celles que l’on vit

ces temps derniers, il serait souhaitable que les détenteurs du

pouvoir politique ou du pouvoir d’argent aient l’élégance de se

remettre suffisamment à temps dans le bain de l’environnement

académique avant la soutenance de leurs dissertations doctorales

plutôt que de le faire au moment où ils sont en rupture totale avec

leur alma mater. C’est le sentiment du « hold up » doctoral qui choque

terriblement les esprits.

LETTRE DU RECTEUR DE L’UPC AU PROFESSEUR MABI MULUMBA

Objet : Votre démission du mandat du Directeur

de l’Ecole Doctorale de la FASE de l’UPC

Kinshasa, le 16 février 2018

Au Professeur Evariste MABI MULUMBA

Faculté d’Administration des Affaires et Sciences Economiques

Université Protestante au Congo

Kinshasa/Lingwala

Monsieur le Professeur,

Votre lettre de démission m’est bien parvenue et j’en prend acte. Je

vous remercie pour le service rendu à notre chère Université et

spécialement à la Faculté d’Administration des Affaires et Sciences

Economiques.

Avant de répondre à votre lettre, permettez-moi de vous exprimer mon

indignation de constater que cette lettre que je croyais uniquement à

moi et aux personnes à qui les copies étaient destinées, a été

diffusée sur les réseaux sociaux (Watshap, Facebook,Twitter, etc.) à

travers l’accusée de réception à votre possession. Je désapprouve ce

genre de comportement contraire aux valeurs éthiques de notre

université auxquelles vous avez souscrit en acceptant de travailler

pour l’UPC.

L’Université Protestante au Congo doit préserver sa vocation d’un

milieu d’enseignement et de recherches sur base des vertus

chrétiennes. A cause d’un mal entendu qu’il y aurait eu entre vous et

le Doctorant Matata Ponyo Mapon lors de la présentation des facteurs

explicatifs de la croissance économique en RDC sur invitation spéciale

de l’Ambassade de la Grande-Bretagne, ce dernier a dû exercer son

droit de vous récuser dans son comité d’encadrement et partant

définitivement de son jury. Visiblement, vous n’avez jamais digéré de

ne plus faire partie de ce jury. La plupart de vos demandes, par

truchement des diverses personnes interposées, n’allaient que dans le

sens de vous y intégrer. C’est faute d’y parvenir que vous décidez de

brûler la maison ? Ceci est inadmissible.

Du point de vue du fond et des exigences méthodologiques, il me

semble que vous n’avez rien à redire sur la qualité de la thèse qui a

été brillament défendue par le Doctorant.

Cependant, contrairement à vos simulacres d’arguments du point de vue

procédurale, je peux vous confirmer que toutes les règles académiques

pour l’organisation et la défense d’une thèse de doctoral en vigueur

dans notre pays et ce, conformément au Vade mecum du gestionnaire d’un

établissement d’enseignement supérieur et universitaire en RDC,

document légal de référence en la matière, ont été respectées.

1. De la durée conduisant à l’obtention du diplôme de doctorat après

l’obtention de celui de DEA

Le Docteur Matata Ponyo a défendu sa thèse dans la troisième année de

son inscription à l’Ecole Doctorale, conformément à l’article 25 du

Chapitre IX, page 180 du Vade-mecum sur les études de troisième cycle

relatif à la durée des études : « La durée du programme de Doctorat

est de 3 années académiques au moins ».

2. De la composition du jury

En son article 12, page 182 du Chapitre susvisé, le Vade-mecum ne

détermine pas le grade des professeurs devant faire partie du jury des

thèses, Je cite : « Le jury comprend 5 membres dont 3 de la Faculté.

Le promoteur de la thèse et un encadreur en font obligatoirement

partie. La composition du jury est proposée par le Conseil des

Facultés lors de sa première réunion qui suit le dépôt de la

dissertation et approuvée par le Recteur. Le jury choisit en son sein

un Président et un Secrétaire. Le Directeur de la Dissertation ne peut

être choisi comme Président ». Aucune loi ne peut être contre cette

disposition pratique du moment que tous les membres du jury sont des

professeurs de rang magistral. Dans ce jury où vous avez tant souhaité

figurer, sa composition comme vous pouvez le remarquer, a été faite en

privilégiant les compétences. Il y a donc eu :

– Un professeur de la FASE qui est en même temps Doyen, Fredéric

KALALA, que vous avez vous-même proposé, avec la composition du jury

du Doctorant Matata Ponyo pour présider le jury (Troisième Cycle) de

Monsieur Mujinga Kapemba Alain. Ce brillant professeur est même invité

dans des universités européennes et africaines pour des jurys des

thèses. Il y a quelques mois (fin mai 2017), vous avez été ensemble

avec lui dans un autre jury de la thèse de Monsieur Mutatayi Freddy,

dont vous avez été Président, au sein de la même Ecole Doctorale sans

le récuser.

– Un seul membre du Comité d’encadrement qui a été choisi par ses

pairs comme Président du Jury, en la personne du Professeur MPEREBOYE

Seblom.

– Deux professeurs venant des universités étrangères : Professeur

CHICOT EBOUE (Université de Loraine-France) et Professeur James

ROBINSON (Université de Chicago, USA)

– Le Promoteur lui-même, Président Kabuya Kalala (UNIKIN-UPC).

Objectivement, je considère que ce jury fut l’un des plus diversifiés

et équilibrés que l’Ecole Doctorale de la FASE m’ait fait approuver,

ce dont je félicite le Conseil de Faculté qui , contrairement à vos

écrits, avait validé cette proposition en date du 5 décembre 2017 face

à vos tergiversations cachant mal votre désir personnel de remplacer à

tout prix un membre dans cette composition.

3. Absence du Procès-verbal attestant la finalisation de la thèse du

Doctorant signé par le Comité d’encadrement.

Enfin, tous les procès-verbaux des différentes réunions du Comité

d’encadrement existent bel et bien, y compris ceux de défense privée

et publique. Leur ignorance par vous en tant que Directeur de l’Ecole

Doctorale serait peut-être la preuve que vous auriez déjà cessé de

vous occuper de vos responsabilités avant de m’écrire.

Je vous réitère mes remerciements pour ces nombreuses années de

collaboration et vous prie d’agréer Monsieur le Professeur, mes

sentiments de profonds regrets.

Prof. Monseigneur Daniel NGOY Boliya

Recteur

CC :

– Membres du Comité de gestion

– Doyen de la FASE

– Membre du Conseil scientifique permanent de l’Ecole Doctorale

Le Prof Mabi persiste et signe : la thèse de Matata a violé la procédure

Kinshasa, le 19 février 2018

A Monseigneur NGOY BOLIYA

Recteur de l’Université Protestante au Congo

Kinshasa/Lingwala

Objet : Réponse à votre lettre n°021/UPC/BR/NB/MK/2018 prenant acte de

ma démission du mandat de Directeur de l’Ecole Doctorale de la FASE de

l’UPC.

Monseigneur le Recteur,

C’est avec une déception indicible que je réponds, à mon corps

défendant, à votre lettre prenant acte de ma démission du mandat de

Directeur de l’Ecole Doctorale évoluant au sein de la Faculté

d’Administration des Affaires et Sciences Economiques (FASE) de

l’Université Protestante au Congo.

Je me rends compte que vous êtes le principal responsable des

dysfonctionnements apparus dans la conduite du dossier du doctorant

MATATA PONYO Mapon en démontrant votre ignorance du texte légal de

référence sur l’organisation des matières relatives au Doctorat.

Vous vous référez au Vade-Mecum au lieu de le faire par rapport à

l’Arrêté Ministériel N°175/MINESU/CABMIN/TMF/EBK- RK3/CPM/2015 du

22/12/2015 portant normes d’opérationnalisation des Enseignements du

3ème Cycle dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur et

Universitaire en République Démocratique du Congo.

Je vous transmets en Annexe n°1 une copie de l’Arrêté Ministériel

n°175 pour votre gouverne.

Ci-après la vraie lecture des dispositions légales :

1. De la durée conduisant à l’obtention du diplôme de doctorat après

l’obtention de celui de DEA.

L’Arrêté Ministériel .n°175, précité, en son article 4, a), point 8,

stipule : « La durée maximale pour l’obtention d’un diplôme de

DEA/DES est de deux ans alors que celle conduisant à l’obtention du

diplôme de doctorat est de trois ans minimum et de cinq ans maximum ».

Ce texte est clair, il s’agit de huit ans révolus au minimum.

2. De la composition du jury

Le même Arrêté Ministériel N°175, en son article 4 point 5, stipule: «

Le jury de thèse est constitué du promoteur de la thèse, d’un membre

du Comité d’encadrement, d’un membre extérieur au Département, d’un

membre extérieur à la Faculté, de trois membres extérieurs à

l’établissement. Tous les membres du jury doivent être revêtus du

grade de Professeur; Professeur Ordinaire ou encore Professeur

Emérite». Cette liste est limitative.

Comme vous le constatent, les Professeurs Associés ne sont pas

autorisés à faire partie du jury. Tous vos autres commentaires sont

pour moi superflus.

3. Absence du Procès-Verbal attestant la finalisation de la thèse du

doctorat signé par le Comité d’encadrement.

Je suis peiné par ce passage de votre lettre concernant l’absence du

Procès-verbal : «leur ignorance (procès-verbaux) par vous, en tant que

Directeur de l’Ecole Doctorale, serait peut-être la preuve que vous

auriez déjà cessé de vous occuper de vos responsabilités avant

d’écrire ».

Je vous informe que par ma lettre du 13 décembre 2017 adressée au

Professeur KABUYA KALALA, promoteur de la thèse du doctorant MATATA

PONYO Mapon, dont copie vous réservée, je demandais que le

Procès-Verbal consignant les avis du Comité d’encadrement soit

transmis à l’Ecole Doctorale. Cette demande est restée sans réponse.

Selon vous à qui la faute ? (Annexe n°2).

4. Votre déclaration :

« Objectivement, je considère que ce jury fut l’un des plus

diversifiés et équilibrés que l’Ecole Doctorale de la FASE m’ait fait

approuver, ce dont je félicite le Conseil de Faculté qui contrairement

à vos écrits, avait validé cette proposition en date du 05 décembre

2017 face à vos tergiversations cachant mal votre désir personnel de

remplacer à tout prix un membre dans cette composition».

-Je voudrais vous rappeler que la proposition de la composition du

jury vous a été transmise à l’initiative du seul Doyen le 17 novembre

2017 sans concertation préalable avec l’Ecole Doctorale et le Conseil

de Faculté. Vous aviez entériné cette composition ce même 17 novembre

2017.

Cette composition du jury a été publiée dans les réseaux sociaux.

C’est alors que j’en ai pris connaissance. En ma qualité de Directeur

de l’Ecole Doctorale, j’ai attiré votre attention sur l’irrégularité

de cette procédure et ce, à votre bureau, en m’y rendant physiquement.

Selon votre déclaration, la procédure est respectée, ce qui n’est pas le cas.

Depuis quand une composition du jury validée par le Recteur le 17

novembre 2017 soit par la suite validée par le Conseil de Faculté le 5

décembre 2017. N’est-ce pas là une aberration?

– C’est bizarre que vous puissiez qualifier de tergiversation» de ma

part ma démarche vous exhortant à respecter la procédure.

– Je vous rappelle, contrairement à votre affirmation qu’à aucun

moment l’Ecole Doctorale ne vous a transmis une proposition quelconque

concernant le jury du doctorant MATATA PONYO. Paradoxalement, vous

avez décidé contrairement à la tradition de présider le Conseil de

Faculté qui a consacré l’irrégularité du jury déjà mis en place par

vous. N’est-ce pas là une irrégularité cautionnée par vous-même?

5. Démarches pour faire partie du jury de la thèse du doctorant

MATATA

Monseigneur le Recteur, lorsque l’on insiste sur l’éthique, il est

indiqué de commencer soi-même par donner l’exemple et ne pas diffuser

d’informations inexactes. Je n’ai jamais cherché à faire partie du

jury de Monsieur MATATA PONYO comme vous l’affirmez sans preuve et

vous allez jusqu’à déclarer que « Visiblement, vous n’avez jamais

digéré de ne plus faire partie du jury. La plupart de vos demandes,

par truchement de diverses personnes interposées, n’allaient que dans

le sens de vous y réintégrer. C’est faute d’y parvenir que vous avez

décidé de brûler la maison. Ceci est inadmissible ».

Cette affirmation est indigne de vous. Je vous défie de me citer les

noms des personnes interposées auxquelles vous faites allusion?

Expliquez-moi comment je puis demander de réintégrer un jury dont je

ne fais pas partie?

6. Les exposés de MATATA PONYO Mapon et MABI MULUMBA à l’Ambassade de

Grande-Bretagne

Nos exposés ne portaient pas sur la présentation des facteurs

explicatifs de la croissance économique en RDC, encore une fois une

fausse information portée à votre connaissance et que vous endossez.

C’est dommage.

Nos exposés portaient plutôt sur « Les avancées notées dans la gestion

des finances publiques avec le concours de partenaires et les

perspectives ». (En annexes n°3 et 4, l’email de l’Ambassadeur de ]a

Grande-Bretagne et un résumé de nos présentations; MATATA et moi).

Ce n’était pas un débat. Chacun de nous a exposé le sujet à tour de

rôle. Notre perception était différente naturellement, chacun ayant sa

sensibilité.

MATATA a estimé que mes arguments avaient démoli sa présentation d’où

sa démarche de me voir en dehors de son Comité d’Encadrement de sa

thèse. En effet, l’Arrêté Ministériel n0175 en son article 4 a), point

3 stipule que le Département peut proposer le retrait d’une thèse au

Comité d’encadrement pour des raisons objectives présentées par le

candidat qui le saisit par écrit».

Dans ce cas précis, le doctorant MATATA PONYO Mapon avait saisi le

Professeur KALALA TSHIMPAKA, Directeur Adjoint de l’Ecole Doctorale.

Le document écrit ne nous a jamais été communiqué, sauf peut-être à

vous, Monseigneur le Recteur, car vous semblez en parler en

connaissance de cause et avec un parti pris plus qu’« apparent ».

Je vous prie d’agréer, Monseigneur le Recteur, mes sentiments les

meilleurs pour la consolidation de l’Université Protestante au Congo.

Professeur MABI MULUMBA

CI.: Membres du Comité de Gestion

-Monsieur le Doyen de la FASE

-Membres du Conseil Scientifique Permanent de l’Ecole Doctorale

Mabi Mulumba avait donné l’alerte

Kinshasa, le 13 décembre 2017

A Monsieur le Professeur François KABUYA KALALA

Faculté d’Administration des Affaires et Sciences Economiques

Université Protestante au Congo

Kinshasa/Lingwala

Objet : Votre lettre du 09 décembre 2017

Monsieur le Professeur et Cher Collègue,

Faisant suite à votre lettre du 09 décembre 2017 en réponse à la

mienne du 18 novembre 2017, je voudrais attirer votre attention sur

les points ci-après :

l, En votre qualité de promoteur de la thèse de Monsieur MA TATA

PONYO, il vous revient ainsi qu’aux membres du Comité d’Encadrement de

signifIer à l’Ecole Doctorale et à la Faculté la finalisation du

travail de thèse du doctorant pour permettre à l’Ecole Doctorale et au

Conseil de Faculté de proposer à la haute hiérarchie de l’Université

la composition du jury.

Cette démarche est accompagnée du dépôt par le doctorant de cinq

exemplaires de sa dissertation à l’Ecole Doctorale. Cette étape est

appuyée par le Procès-Verbal attestant la finalisation de la thèse,

Procès-Verbal signé par le promoteur et les autres membres du Comité

d’Encadrement ou par une lettre signée individuellement par chacun des

membres.

Je vous informe que ce Procès-Verbal consignant les avis du Comité

d’Encadrement est inexistant dans le dossier du doctorant MATATA PONYO

à l’Ecole Doctorale, Pourriez-vous nous le faire parvenir?

2. Une fois la composition du Jury sanctionnée par les autorités

académiques, une date de l’organisation de la pré-défense de la

dissertation doctorale est fixée et dans ce cas, la défense publique

devra Intervenir dans un délai minimum d’un mois ou deux mois au plus.

Si la défense privée est confirmée pour la date du 16 décembre 2017,

comme vous m’informez, la défense publique de la thèse devrait

intervenir au plus tard le 16 février 2018, date en deçà du délai

minimum de trois ans imposé par l’Arrêté Ministériel à compter de la

date d’obtention du diplôme de DEA par le doctorant.

3. Vous vous référez à la charte de l’Ecole Doctorale qui autorise

selon vous la soutenance d’une thèse de doctorat au bout de deux ans

si le Comité d’Encadrement en atteste la qualité. Cette disposition

n’existe pas dans la Charte de l’Ecole Doctorale. Celle-ci parle de• 6

semestres ce qui correspond à trois ans comme le stipule l’Arrêté

Ministériel portant normes d’opérationnalisation des enseignements du

3è cycle dans les établissements d’enseignement supérieur et

universitaire en République Démocratique du Congo dont copie en votre

possession qui stipule que la durée conduisant à l’obtention du

diplôme de doctorat doit être de trois ans au minimum à compter de la

date d’obtention du diplôme de DEA par Je doctorant (Articule 4, point

8).

En conclusion, la Faculté d’Administration des Affaires doit se

préoccuper au plus haut point de la crédibilité de l’Université

Protestante au Congo, de son Ecole Doctorale et surtout des apprenants

sortis de son sein.

Ces observations ne remettent nullement en cause les qualités du

doctorant mais nous devons à notre niveau éviter, vu sa stature, que

des dysfonctionnements par ailleurs faciles à évacuer, ne ternissent

l’image de l’Université, de son Ecole Doctorale et voire de

l’apprenant lui-même.

Il s’impose donc que des dispositions soient prises pour conformer ce

dossier aux prescrits des textes académiques et de l’Arrêté

Ministériel n°175 du 22/12{2015 organisant les enseignements du 3ème

Cycle en RDC.

Avec notre franche collaboration

Professeur MABI MULUMBA

Directeur de l’Ecole Doctorale

C.C: -Mgr le Recteur de l’Université Protestante au Congo

-Monsieur le Secrétaire Général Académique de l’Université Protestante

au Congo -Monsieur le Doyen de la FASE/UPC -Monsieur le Secrétaire

Académique de la FASE/UPC -Membres du Conseil Scientifique Permanent

de l’Ecole Doctorale FASE/UPC