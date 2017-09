EPSP : depuis la rentrée scolaire, trois semaines de cours perdues

Les élèves et les enseignants de la capitale ont été «invités», une

fois de plus, par des tracts jetés à la sauvette le week-end dernier

dans les écoles par des inconnus, à la désertion des salles de classe

hier lundi, 25 septembre 2017. Une situation de tension qu’on pensait

être totalement résolue avec la levée du mot d’ordre de grève par les

principaux syndicats de l’EPSP qui avaient appelé au boycott de la

rentrée scolaire du 04 septembre 2017. Trois semaines après, force est

de constater qu’on a pas encore réussi à stabiliser cette rentrée

scolaire et qu’on est presque à la case départ avec ces atermoiements

préjudiciables au respect des programmes scolaires et à l’éducation

des élèves. Situation troublante, non seulement pour les parents, mais

aussi et surtout pour les autorités tant nationales que provinciales

qui cherchent par tous les moyens à asseoir cette rentrée scolaire. A

l’Est de la capitale où ces tracts ont eu un impact inattendu et

pervers, il y a des écoles qui n’ont pas fonctionné ou n’ont reçu que

très peu d’élèves.

Après recoupement des informations provenant aussi bien des syndicats

– aucune organisation syndicale n’ayant voulu endosser la

responsabilité de ce flottement que des parents et des responsables

scolaires, ces tracts invitaient, non seulement au boycott des cours,

mais menaçaient de représailles les élèves et les enseignants qui se

hasarderaient à fréquenter l’école lundi. L’objectif clairement

affiché était de saper le démarrage de la semaine dans les

établissements scolaires de la capitale. Comme cela a été bien le cas

les 04, 11 et 18 septembre 2017. A ce sujet, d’aucuns expliquent que

ce sont là des signaux d’avertissement pour attirer l’attention des

gouvernants sur la situation particulière des enseignants.

Les syndicats de l’EPSP n’ont pas eu froid aux yeux pour se mettre

au-dessus de la mêlée en précisant que pour les enseignants, quels que

soient le zèle et prétentions des uns et des autres à servir le pays

et sa jeunesse, ils sont et restent le fer de lance de cette lutte

pour le développement et l’émergence du pays. Pour eux, les dirigeants

qu’on a pssent tous par les mains des enseignants avant de siéger dans

les institutions de la République. Alors d’où vient-il, se sont

interrogé les syndicats de l’EPSP, que sur le plan salarial, ils sont

méprisé aussi bien par les autorités politiques – qui se contentent

des discours-slogans – que par l’opinion publique.

Paie complémentaire : les listings sont déjà dans les banques

Par ailleurs, le Syndicat des Enseignants du Congo (SYECO) a plaidé

non coupable. On a appris qu’il a levé son mot de grève de bonne foi

et pour convaincre ses affiliés à reprendre le travail et délégué son

Secrétaire général au Ministère du Budget d’où il a ramené les

listings de la paie complémentaire (de 2 mois, soit 50.000

Fc/enseignant). Ces listings, selon la Secrétaire générale de SYECO,

sont déjà dans les banques qui n’attendent que les liquidités pour

payer les enseignants. Pour le SYECO et les autres syndicats de

l’EPSP, leurs membres sont bien informés et ont déjà repris leur

travail. Des tels tracts ne peuvent provenir que des éléments

marginaux.

Toutefois, plusieurs analystes – et non ses moindres – ont pointé le

mécontentement de certains compatriotes, gens parmi lesquels

figureraient des fonctionnaires (et non seulement des enseignants).

Mécontents de la modicité de leurs salaires versés par l’Etat, ils

inciteraient les élèves et enseignants à boycotter les cours. Cette

catégorie de mécontents silencieux posent souvent des actes discrets,

pour interpeller les décideurs lorsqu’ils pensent que les

revendicateurs officiels ont failli.

Répartition équitable du revenu national et alignement des salaires de

fonctionnaires de l’Etat

Par ailleurs, il y en a qui continuent de soutenir jusqu’à présent

que les vraies revendications des fonctionnaires et enseignants ne

sont pas celles contenues dans le Cahier de charge présenté au

Gouvernement par l’Intersyndicale de l’EPSP. Car, une fois le dollar

réévalué, les salaires s’amenuiseront de plus en plus et nul ne peut,

à ce stade,, prédire jusqu’où ira la dépréciation de la monnaie

nationale. Les organisations, telle que la Voix des Sans Voix pour les

Droits de l’Homme (VSV) avaient demandé aux agents et fonctionnaires

de l’Etat de ne pas se contenter des solutions ponctuelles, mais

plutôt de celles qui sont durables.

Les vraies revendications de tout fonctionnaire ou enseignant devaient

graviter autour de deux axes, à savoir la répartition équitable du

revenu national qui implique la réduction du train de vie des

animateurs des institutions telles que « Président de la République et

le Gouvernement ». Pour elle, on doit connaître ce que touchent

réellement les animateurs de ces institutions et leurs collaborateurs

pour mieux indexer les salaires des agents et fonctionnaires, selon

une proportion déjà déterminée par la loi pour mieux combattre toute

injustice salariale. Ainsi, on mettrait un terme à toutes ces

agitations incontrôlées ici et là, particulièrement dans les écoles.

SAKAZ