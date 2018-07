EPSP : les parents fatigués de prendre en charge les enseignants

Rien au monde n’obligera plus les parents à continuer à se substituer à l’Employeur – c’est-à-dire à l’Etat qui est le Pouvoir organisateur de l’Enseignement en RDC – pour continuer à ployer sous le fardeau du système de prise en charge des enseignants. Cette annonce ou plutôt cette salve d’avertissement faite à l’ouverture des travaux du 9ème Conseil National (ou Congrès) de l’Association Nationale des Parents d’Elèves et d’Etudiants de la République Démocratique du Congo (ANAPECO) par son président, David Stève Diatezua Mpongi, a suffi pour souligner l’état d’esprit dans lequel les responsables de cette

association, tant du niveau national que provincial, abordent ces travaux de quatre jours qui se tiennent du 27 au 30 juillet 2018. Ils

ont pour thème : « Soutenir et promouvoir l’éducation nationale est la

voie royale pour l’émergence de la RDC » et se déroulent au sein de

l’Institut National de Santé Publique, dans la commune de Kasa-Vubu,

sous le haut patronage de Gaston Musemena Bongala, ministre de

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP).

Prenant la parole à l’ouverture de ces travaux, le vendredi 27

juillet 2018, ce membre du gouvernement a tracé les grandes

orientations de ces assises, en considérant les problèmes de fonds qui

assaillent le secteur de l’éducation nationale en général et de l’EPSP

en particulier. Il s’est appesanti particulièrement sur les problèmes

rencontrés par la Mutuelle de santé des enseignants (MESP), dont il

voudrait confier la gestion uniquement aux enseignants comme seuls

gestionnaires et bénéficiaires. Il n’a pas oublié d’évoquer également

son souci de voir tous les partenaires éducatifs, particulièrement les

parents d’élèves et étudiants, s’impliquer activement pour que la

pleine réussite de la Réforme scolaire – qui est en train de se faire

– pour tous les élèves et étudiants de la RDC bénéficient d’un

enseignement de qualité pour leur plus grand épanouissement.

Parents et autorités scolaires et académiques préoccupés par la

qualité de l’enseignement

Dans la même optique du Ministre de l’EPSP, le Président de l’Anapeco

s’est déclaré heureux de constater que depuis une dizaine d’années, le

pouvoir organisateur de l’éducation et les partenaires ont compris

qu’il fallait emboîter le pas à l’Anapeco pour rechercher la qualité.

Cette qualité ne peut venir qu’en résolvant tous les problèmes qui ont

désarticulé notre système éducatif, jetant l’anathème sur les uns et

les autres sans jamais toucher les vrais problèmes pour de vraies

solutions.

Pour redresser la situation, David Stève Diatezua réclame la tenue

d’une vraie «Table ronde de l’Education», car les résolutions et

recommandations des Etats généraux de l’Education n’ont pas connu un

aboutissement attendu. L’instauration du partenariat comme stratégie

et mode de gestion du Système éducatif congolais s’effectue au

détriment des parents qui sont floués sur tous les tableaux. Devant

cette situation déplorable, le président de l’ANAPECO a prévenu que le

Conseil National fera l’état de la situation tant dans la capitale que

dans le Congo profond car tous les présidents provinciaux ont fait le

sacrifice de venir à Kinshasa pour scruter, disséquer et proposer des

solutions. Pourvu que leur voix soit entendue.

Cacophonie entre l’EPSP et la FPMA

L’Anapeco a déploré la cacophonie qui s’observe dans le secteur de

l’enseignement entre l’EPSP et la FPMA (Ministère de la Formation

Professionnelle, Métiers et Artisanat), alors l’ordonnance les

instituant définit clairement leurs prérogatives respectives. Pendant

que l’EPSP s’occupe de la formation classique et certificative, la

FPMA devait récupérer toute l’armée d’élèves ayant abandonné la

formation classique et promouvoir des modules de formation qualifiante

pour des professions telles que la maçonnerie, la plomberie, le

carrelage, l’électricien auto ou bâtiment, le menuisier, le

charpentier, etc. Il a assuré que les parents auront leur mot à dire à

l’issue de ces travaux.

SAKAZ