Ensemble : Sesanga donne rendez-vous à la base le 2 juin à Sainte Thérèse

La méga plate-forme «Ensemble pour le changement», qui soutient la candidature de Moise Katumbi à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018, sera en meeting le 2 juin 2018 à la place Sainte Thérèse, dans la commune de Ndjili.

Son Secrétaire général, Delly Sesanga, a déposé le samedi 12 mai la lettre d’information pour cette activité de haute portée politique sur

la table de

l’autorité urbaine, contre un accusé de réception.

En précision de cette manifestation publique, le Secrétaire Général

de « Ensemble » fait déjà la ronde de la capitale pour mobiliser les

Kinois et Kinoises, afin qu’ils répondent nombreux à cette messe

politiques des « katumbistes ».

Hier dimanche 13 mai 2018, il s’est présenté à la Section/Delvaux de

son parti, l’Envol, pour sensibiliser cadres et militants de sa

formation politique à répondre massivement à ce meeting, afin de

connaitre le programme de l’Ensemble pour la gestion future du pays.

Il a souligné que ce programme, évalué à 100 milliards de dollars

américains, est ambitieux pour arrêter la descente aux enfers de la

République Démocratique du Congo, provoquée par la gestion calamiteuse

des affaires publiques par les Kabilistes, et la remettre sur les

rails.

Concrètement, plus de 3. 500.000 emplois devraient créés rapidement

pour combattre le chômage et inverser le paradoxe d’un pays

scandaleusement riche habité par des populations extrêmement pauvres.

Pour le Secrétaire général de l’Ensemble, leur plate-forme ne

devrait pas être le seul regroupement à subir de manière

discriminatoire l’interdiction de meeting ou autre manifestation

publique garantie par la Constitution.

Le président de l’Alternance pour la République a, en parfaite

communion sa base, appelé les Congolais à barrer la route à toute

tentative de la majorité présidentielle d’instrumentaliser la Cour

Constitutionnelle pour permettre à son « Autorité morale » de rempiler

pour un troisième mandat.

Il a rappelé aux cadres et militants que la Constitution en vigueur

en République Démocratique du Congo interdit à l’actuel président de

la République toute possibilité de postuler pour un troisième mandat.

Il a réitéré l’accusation selon laquelle la Majorité présidentielle,

à défaut de trouver un candidat capable d’affronter Moïse Katumbi, use

de manœuvres dilatoires pour obtenir l’éligibilité de Joseph Kabila

par un Arrêt de la Cour Constitutionnelle.

D’où son appel à la population de vaincre la peur pour défendre la

démocratie menacée par les faucons du régime en place.

A la fin du meeting, Sesanga a été porté en triomphe par la

population du District de la Lukunga qui a fait le déplacement pour

vivre en live son message.

ERIC WEMBA