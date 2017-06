Enrôlement à Kinshasa : la 1ère carte d’électeur délivrée à Joseph Kabila

Le Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a donné le go des opérations d’enrôlement des électeurs dans la ville de Kinshasa. Il l’a fait dans la matinée d’hier dimanche 28 mai 2017, aux alentours de 6 heures, à l’Institut de la Gombe,

accompagné du président de l’Assemblée Nationale, Aubin Minaku, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. C’est pour accomplir son devoir civique que le premier citoyen du pays s’est fait enrôler en vue de prochaines élections qui pointent à l’horizon. Il

était accueilli, à son arrivée, par le président de la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante), Corneille Nangaa,assisté de tout son staff.

Le gouverneur André KIMBUTA a, en marge de cet enrôlement, exhorté

les Kinoises et Kinois à se faire enrôler massivement. Il a insisté

sur la nécessité pour la RDC d’avoir des élections transparentes et

apaisées. La ville de Kinshasa étant la 24ème province à entrer dans

le processus de l’enrôlement, il a émis le voeu de voir ses

administrés se faire enrôler au-delà des prévisions de la Ceni,

estimées à 4 millions d’électeurs. Au regard du nombre d’habitants de

la ville, évalués à environ 12.000.000, le gouverneur de la ville

espère voir plus de 7 millions de Kinoises et Kinois participer à

cette opération qui durera 3 mois, soit 90 jours. Il a rappelé que

d’ici le mois d’août, la carte d’électeur délivrée en 2011 tombera

caduque. D’où l’importance de se procurer une nouvelle qui fait office

de carte d’identité actualisée.

Les centres d’inscription débordés

Le go aussitôt donné, une foule immense s’est présentée à l’Athénée

de la Gombe, dans l’espoir d’obtenir la carte d’électeur dès le

premier jour. C’était le même constat dans les différents centres

d’inscription installés à Barumbu, Lingwala et Kinshasa pour la

première phase de cette opération.

Corneille Nangaa, président de la CENI, a recommandé aux Kinoises et

Kinois de ne pas se précipiter, car les opérations d’enrôlement vont

prendre 3 mois, et se dérouler, chaque jour, de 7 à 17 heures. Il a

invité les personnes en âge de voter de se faire enrôler dans les

centres d’inscription proches de leurs résidences, tout en précisant

que l’enrôlement va s’étendre, de manière progressive, aux 20 autres

communes de la ville de Kinshasa. Les personnes concernées par cette

opération sont : les nouveaux majeurs (âgés de 18 ans), tous les

électeurs enrôlés en 2010-2011, les majeurs non enrôlés en 2010-2011

et les personnes nées au plus tard le 31 décembre 2000. « Dans les

provinces, la population s’est enrôlée massivement et les statistiques

sont satisfaisantes. Vous, étant la capitale du pays, devrez également

emboiter le pas en vous rendant dans les 969 centres d’inscription

mises à votre disposition », a-t-il martelé. Le président de la Ceni

a, en outre, appelé la population à respecter les orientations fixées

pour l’octroi de la carte et aussi, à laisser la priorité aux

personnes vulnérables.

Les défis de la CENI

Depuis le lancement des opérations de révision du fichier électoral,

en juillet 2016, la CENI fait face à plusieurs défis que son

vice-président a résumés en trois axes : la logistique et le

déploiement des matériels ; le financement du processus via les fonds

de décaissement de l’Etat mais avec des problèmes de liquidités pour

faire parvenir les moyens à tous les agents repartis sur le territoire

national et enfin, le défi sécuritaire dans l’espace Kasaï, dans deux

territoires de Lomami ainsi que les vols des kits voire le décès

inopiné de 17 agents de la CENI.

Le président de la Ceni a réaffirmé la ferme détermination de son

institution à ne pas organiser élections sans l’enrôlement des

populations du Grand Kasaï. Celle-ci attend des autorités centrales et

provinciales la pacification de cet espace géographique, afin que la

révision du fichier soit inclusive et crédible.

Par ailleurs, la CENI attend du législateur la promulgation de trois

textes majeurs, à savoir la Loi des finances qui permettra de lui

assurer un budget conséquent pour le respect du calendrier à publier ;

la Loi électorale à amender et enfin, la Loi sur la répartition des

sièges dans les circonscriptions électorales.

Soutien des partenaires

Tout comme le PNUD, l’Union Européenne et les autres partenaires, la

Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo (Monusco) a

réitéré son soutien à la Ceni pour la réussite du processus électoral.

Par le biais de son représentant, Maman Sidikou, elle souhaite voir

les élections se dérouler comme prévu dans l’accord de la Saint

Sylvestre. Ce haut cadre de la Monusco a invité la Ceni à lui

soumettre ses requêtes pour un bon accompagnement de ce processus. «

La Monusco a apporté un soutien logistique remarquable dans le

transport des matériels en provinces…Nous souhaitons poursuivre nos

bons offices pour que les élections soient crédibles, inclusives et

transparentes », a indiqué Maman Sidikou.

Perside DIAWAKU