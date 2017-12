Energie et climat : les Congolaises s’impliquent

Les questions de l’énergie et du climat commencent à intéresser particulièrement les Congolaises, principales utilisatrices des énergies renouvelables et non renouvelables dans les ménages et l’agriculture. Dans le souci d’une plus grande prise en compte du phénomène du changement climatique, la Synergie des Femmes Solidaires (Feso) organise un atelier national axé sur le thème : «Consultation des femmes sur les énergies renouvelables et justice climatique pour l’Ouest de la République Démocratique du Congo » du 05 au 07 décembre 2017 à Matadi. La cérémonie d’ouverture a eu lieu dans la salle

polyvalente de l’hôtel Bilolo, au quartier Kinkanda.

C’était en présence d’Annie Wumba, représentante de la divisionnaire

Didienne Bonga, empêchée. Organisées en collaboration avec International Rivers et Womin, ces assises de 72 heures ont pour objectifs de construire une campagne

de promotion de la justice énergétique et climatique dans les environs du barrage d’Inga, dans la partie occidentale de la RDC, et approfondir les connaissances et les analyses sur cet ouvrage, les intérêts des pouvoirs sous-jacents, les acteurs en jeu, etc.

Dans son mot d’ouverture, la directrice exécutive du Feso, Blandine

Bonianga, a justifié la tenue de cet atelier par le fait que la RDC

regorge des potentialités énergétiques inestimables, qui constituent

le poumon du monde. La femme joue un rôle essentiel dans le progrès

économique africain et contribue à plus ou moins 70 % dans l’économie

nationale. Elle est la première victime des effets néfastes du

changement climatique.

De son côté, la vice-présidente de Feso, Mireille Zahabu, a martelé

qu’au cours de ces travaux, les participantes venues de différents

coins de la RDC, devaient renforcer leurs connaissances sur les

sources d’énergie, les coûts de l’énergie et présenter brièvement des

cas de nouvelles technologies adaptées aux communautés.

Problématique

Les femmes appartiennent à la catégorie des personnes les plus

touchées par les déplacements des populations lors de la construction

du barrage d’Inga 1 et 2. Elles sont une fois de plus susceptibles

d’être très affectées par Inga III.

C’est pourquoi les participantes devraient identifier les problèmes

qui affectent leurs consoeurs et les classifier par ordre de priorité.

Il sied de noter que plus de 35 femmes venues des organisations

féminines telles que FESO, CORAP, FCE, FFGRN, SOFLECOADEV, AFEKIDEV,

CONGO INNOVATION, MSN, CECDC, MERU, WOMIN et International Rivers vont

réfléchir sur la possibilité d’élaboration une feuille de route dans

la construction d’une grande campagne à piloter par des femmes autour

d’Inga, ainsi que des questions énergétiques et climatiques.

« Nous aurons aussi à discuter et développer une compréhension

commune du concept et de la raison d’être des campagnes vis-à-vis du

contexte national et des opportunités clairement identifiées sur les

défis et préoccupations à aborder lors de la construction de la

campagne au niveau national et régional. Cet atelier vise à fournir

une plateforme pour le leadership féminin dans les communautés

affectées, les organisations locales et les ONG nationales pour

convenir des paramètres d’une campagne et d’une feuille de route pour

construire ce travail au cours de l’année », a indiqué la

vice-présidente du FESO.

Dorcas NSOMUE, envoyée spéciales à Matadi