Emballages en plastique : dernière mise en garde du Gouvernement

Trois semaines après l’expiration de l’ultimatum donné aux opérateurs

économiques par le Premier ministre Bruno Tshibala, particulièrement

ceux qui ont investi dans la production et la commercialisation des

emballages en plastique, les lignes n’ont pas bougé ! Les concernés

semblent faire la sourde oreille.

Ce constat malheureux de non observation de la mesure

gouvernementale, celle sommant lesdits opérateurs d’arrêter

l’importation, la fabrication ou production ainsi que la

commercialisation des emballages en plastique au 30 juin 2018, a été

fait hier mardi 24 juillet par le ministre d’Etat en charge de

l’Economie nationale Joseph Kapika lors d’une descente surprise qu’il

a effectuée sur le terrain.

En effet, après le tour effectué dans quelques usines de fabrication

et principaux centres commerciaux spécialisés dans le vente des

emballages en plastique dans la capitale Kinshasa, en vue de s’assurer

de l’applicabilité de la décision du chef du gouvernement, le ministre

de l’Economie nationale a été complètement déçu. Aucun opérateur

économique n’a observé le décret du Premier ministre.

On rappelle que le Premier ministre, en janvier avait, à travers un

décret signé, donné un délai de six mois aux opérateurs qui importent,

fabriquent et commercialisent des emballages en plastiques d’arrêter

au 30 juin 2018. La décision du chef du gouvernement était motivée par

la pollution de l’environnement ainsi que les conséquences de ces

emballages non dégradables sur la vie de la population. Cas du

rétrécissement des rivières urbaines presque bouchées par ces déchets

en plastique. Ce qui fait que quand il pleut, il y a des inondations

qui causent des dégâts parce que les rivières n’ont presque plus de

lits.

Un arrêté interministériel portant la signature des ministres de

l’Environnement, du Commerce extérieur et de l’Economie nationale,

avait été pris en appui au décret du Premier, qui donnait un moratoire

de six mois aux opérateurs économiques d’arrêter l’importation, la

production et la commercialisation des emballages en plastique pour

des raisons évoquées ci-haut.

Face à ce constat malheureux qui frise l’entêtement des opérateurs

économiques, Joseph Kapika veut leur donner la dernière chance. Il les

a appelés au respect strict de la mesure.

Avant d’annoncer en guise des menaces à l’endroit de ces

récalcitrants, le déploiement dans les tout prochains jours sur le

terrain des inspecteurs industriels, des éléments de la Police

nationale, ainsi que des inspecteurs de l’Environnement pour procéder

au contrôle sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, il

sera non seulement procédé à l’incinération de tous les emballages en

plastique que les inspecteurs trouveront dans les magasins et

entrepôts, mais leurs fabricants et commerçants subiront la rigueur de

la loi. Au passage, le ministre d’Etat à l’Economie nationale prévient

qu’on leur fera payer des amendes et des pénalités prévues par la loi.

Dom