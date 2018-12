Elections : la SADC déploiera 94 observateurs dans 16 provinces

La Communauté de Développement de l’Afrique Australe, SADC, est

disposée à participer à l’observation des élections en République

Démocratique du Congo. Elle sera présente dans 16 des 26 provinces où

elle déploiera 94 personnes – parmi lesquels on aura 73 observateurs,

18 membres du personnel technique du secrétariat et 3 membres – pour

servir à cette fin.

Ces observateurs viendront de 8 Etats membres de la SADC ci-après :

Afrique du Sud, Botswana, Mozambique, Namibie, Tanzanie, Zambie et

Zimbabwe.

L’annonce de ce déploiement a été faite, hier lundi 10 décembre à

hôtel Kempinski, au cours de la cérémonie de lancement présidée par le

Zambien Ernest Linesi Sakala, représentant son chef de l’Etat, Edgar

Chagwa Lungu, qui est le président en exercice de la SADC.

Il a indiqué que cette mission d’observation électorale dont il a le

privilège de piloter, est arrivée à Kinshasa le 4 décembre dernier, et

restera en République démocratique du Congo jusqu’au 5 janvier 2019.

Sa mission sera présente dans 16 des 26 provinces que compte la RDC.

Il ne les a pas énumérées ni donné les raisons de la sélection opérée

par son organisation.

« Au nom de la Mission d’observation électorale de la SADC, je

souhaite lancer un appel à toutes les parties prenantes dans ce grand

pays pour que ces élections soient gérées de manière pacifique,

transparente et crédible. Dans le même ordre d’idées, j’encourage

également tous les électeurs admissibles à braver les intempéries et à

se présenter en grand nombre le jour du scrutin pour exercer leur

droit de vote démocratique », a-t-il déclaré en guise d’exhortation.

Avant d’émettre le vœu de voir le processus congolais répondre aux

valeurs et principes édictés dans le Traité de la SADC, le Protocole

sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité,

et les Principes et directives révisées de la SADC régissant les

élections démocratiques.

A l’occasion, il a été également rappelé à l’intention de l’auditoire

les principes généraux de la mission d’observation de l’organisation.

Cette dernière fait son travail à trois niveaux, à savoir : période

préélectorale, électorale et postélectorale. C’est à ce titre que la

SADC a répondu à l’invitation de la CENI dans le cadre de préparatifs

des élections.

Le chef de la Mission a pris l’engagement de faire la déclaration

préliminaire de l’observation qui sera rappelée sur le terrain le jour

des élections, le 26 décembre 2018 au même endroit.

Dom