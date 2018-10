ELECTIONS : REGLES POUR CANDIDATS ISSUS DE LA SOCIETE CIVILE

1. INTRODUCTION

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a publié des

listes des candidats aux élections de décembre 2018. Plusieurs

animateurs connus de la société civile ont postulé à la députation

nationale et provinciale, soit comme indépendants, soit sous la

bannière d’un parti politique. Et, c’est en vertu de leur droit de

participer à la gestion de la chose publique garantie par l’article 21

de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (DUDH) et

l’article 5 de la Constitution de la RDC. « Sont électeurs et

éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les

Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de

leurs droits civils et politiques », dit la Constitution.

A cette occasion, les chercheurs du Projet d’Application des droits

civils et politiques (PAD-CIPO) de l’IRDH rappellent le caractère

apolitique des Association sans but lucratif (ASBL) et attirent

l’attention sur les limites que la loi impose aux postulants de la

société civile que sont notamment les: (i) défenseurs des droits

del’Homme, (ii) journalistes, (iii) pasteurs, (iv) dirigeants d’ONG de

développement et (v) autres structures de la société civile.

2. L’ASBL EST APOLITIQUE

Les animateurs des ASBL qui ont le droit d’être éligibles, ont aussi

le devoir de veiller au respect de l’article premier de la « Loi

n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales

applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements

d’utilité publique » qui dispose, à son deuxième alinéa, que «

l’association sans but lucratif (ASBL) est apolitique ». En des termes

plus clairs, le législateur congolais prohibe la participation d’une

ASBL à la conquête du pouvoir, comme le ferait un parti politique.

En l’espèce, un dirigeant d’une ASBL ne peut utiliser le personnel,

les locaux, les finances, les biens et autres ressources de

l’association, afin de séduire l’électorat, notamment par : (i) des

réunions de stratégie politique, (ii) l’impression des matériels de

campagne électorale, (iii) la confection et la diffusion des messages

politiques, (iv) la mobilisation de fonds de campagne et (v) la

sensibilisation des électeurs.

3. RISQUE DE RADIATION OU ANNULATION DE CANDIDATURE

Sous peine de radiation ou d’annulation de la candidature, l’article

36 de la loi électorale interdit aux institutions publiques

apolitiques de soutenir la campagne électorale.

« Est interdite, l’utilisation à des fins de propagande électorale

des biens, des finances et du personnel de l’Etat, des établissements

et organismes publics et des sociétés d’économie mixte.

L’utilisation des biens, des finances et du personnel public visé

ci-dessus est punie de radiation de la candidature ou d’annulation de

la liste du parti politique, ou du regroupement politique incriminé ».

Les chercheurs de l’IRDH estiment que la disposition ci-dessus,

portant sur les institutions publiques, est applicable aussi aux ASBL,

pour leur apolitisme prescrit par la loi qui les régit. Elles ne

peuvent pas faire usage de leurs moyens aux fins politiques, à défaut,

elles seraient dans l’illégalité.

4. RISQUE D’ANNULATION DU VOTE

Sous peine d’annulation du vote, le dernier alinéa de l’article 75 de

la loi électorale met en garde contre toute irrégularité ayant pu

avoir une influence déterminante sur le vote :

« Dans tous les […] cas, elle [la juridiction compétente] peut annuler

le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu

avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin ».

Par irrégularité, il faut entendre un comportement contraire à la loi.

Dans le cas d’espèce, l’action politique d’une ASBL, en faveur de ses

membres ou d’une personne désignée par son dirigeant, est prohibée par

la loi. Et, l’influence déterminante s’entend être le facteur

prépondérant de la décision. A titre illustratif :

• Un pasteur candidat ne peut utiliser son secrétaire, les

fidèles, la « chaire », le terrain, les bureaux ou les finances de

l’église. Du fait des annonces politiques à la chaire de l’église, au

moment « des prières des miracles et guérisons », les fidèles peuvent

se sentir moralement obligés de voter pour « l’homme de dieu » ou un

candidat de son parti;

• Un journaliste candidat et responsable d’un média, sous

n’importe quel support, ne peut utiliser sa salle de rédaction, ses

journalistes, cameramen, animateurs, cars de reportage, caméras et

micros, page web, blog, Facebook ou son journal papier. Du fait qu’il

se livre à la campagne électorale pour lui-même ou le candidat de son

parti, il prive les autres à atteindre l’électorat ;

• Un défenseur des droits de l’Homme candidat ne peut utiliser

ses collègues, bureaux, ordinateur ou véhicule de projet de l’ONG. Du

fait des rapports des droits de l’Homme dénonçant ses adversaires

politiques, il en tire bénéfice du vote.

Les chercheurs de l’IRDH estiment que le vote d’un dirigeant d’ASBL

entaché d’illégalité peut être annulé. La nullité pour irrégularité

n’est pas soumise à l’existence d’un grief, car elle est expressément

prévue par la loi. A plus forte raison, si l’adversaire qui l’invoque

prouve le grief qu’elle lui a causé.

5. QUI PEUT SE PLAINDRE ?

Tout candidat ou toute personne peut saisir la CENI ou l’Officier du

ministère public aux fins d’obtenir l’application des articles 36 et

75 contre les animateurs de la société civile.

Le troisième alinéa de l’article 36 stipule que :

« Toute autorité politico-administrative, tout parti politique, tout

candidat ou toute personne peut saisir la Commission électorale

nationale indépendante ou l’Officier du ministère public aux fins

d’obtenir l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus ».

6. RECOMMANDATIONS

• Aux animateurs d’ASBL, il est recommandé de démissionner de leurs

fonctions officielles, afin d’éviter les risques ci-haut évoqués;

• Aux magistrats et avocats, il est recommandé d’approfondir la

recherche sur la problématique relative à l’usage des ressourcesdes

ASBL aux fins politiques ;

• A la population de documenter les cas d’abus des biens des

ASBL, au même titre que ceux de l’Etat, des établissements et

organismes publics et des sociétés d’économie mixte.

