Elections avec la machine à voter : Mgr Ambongo donne raison à l’UDPS

Dans sa récente sortie médiatique, lundi dernier, Mgr Fridolin Ambongo, Vice-président de la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo), fraichement nommé Archevêque Métropolitain de Kinshasa, s’est exprimé au sujet de la machine à voter. Selon lui, ce kit

électoral ne devrait pas être perçu comme un obstacle à la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, le 23 décembre 2018.

« Ce n’est qu’un instrument, un outil pour accéder aux élections. La

finalité, l’objectif, ce n’est pas la machine à voter. L’objectif,

c’est les élections…Il ne faut pas que le moyen qu’on utilise occulte

l’objectif principal qui est l’alternance démocratique ».

Les observateurs notent que cette lecture de la problématique de la

machine à voter rejoint, comme par hasard, la position de l’UDPS

(Union pour la Démocratie et le Progrès Social). Selon le staff de ce

parti politique en effet, le problème de fond à résoudre n’est celui

du rejet de la machine à voter mais plutôt celui de l’étroite

surveillance des scrutins, dans les bureaux de vote comme dans les

centres de recrutement. A Limete, on pense que le blocage des

velléités de fraude devrait s’opérer en amont (bureaux de vote) et en

aval (centres de dépouillement et de compilation).

Dans la logique de l’UDPS, refuser d’aller aux élections avec la

machine à voter devrait impliquer automatiquement leur boycott, ce qui

ne déplairait pas à la majorité au pouvoir, dont l’objectif est soit

de gagner les élections sans combat, faute de combattants, soit

obtenir un énième glissement du calendrier électoral. Dans ce cas, à

qui profiterait l’une ou l’autre alternative ?

A la lumière de la prise de position de Mgr Ambongo, que personne n’a

osé jusque-là accuser de faire le jeu du pouvoir, nombre d’analystes

politiques se demandent si tous ceux et toutes celles qui se sont

investis dans des injures et des imputations dommageables à l’endroit

de l’UDPS et ses responsables, morts comme vivants, vont changer

d’avis ou radicaliser leur position. Dans l’hypothèse du maintien du

front du refus contre la machine à voter, ils devraient proclamer

clairement et tout haut, devant des millions de Congolaises et

Congolais, leur boycott des élections et, partant leur jet d’éponge

dans le combat pour l’alternance démocratique au sommet de l’Etat.

Archidiocèse de Kinshasa : préparatifs de «l’investiture»

de Mgr Ambongo

Messieurs les abbés, révérends pères, révérendes sœurs, révérends frères,

Nous portons à la connaissance de toute la communauté diocésaine les

événements et dispositions suivants :

1. L’ouverture de l’année pastorale 2018-2019 aura lieu le vendredi 09

novembre 2018 à 16 heures à la paroisse Saint Joseph de Matonge. Tous

les agents pastoraux (clercs, consacrés et laïcs) ainsi que les

fidèles de nos paroisses y sont cordialement invités.

2. Le dimanche 18 novembre 2018, Son Excellence Mgr Fridolin Ambongo

Besungu, Archêveque Métropolitain de Kinshasa accueillerra et

présentera oficiellement son exellence Mgr Ettoré Ballestrero, Chargé

d’Affaires à la Nonciature Apostolique (Nonce Apostolique), au cours

d’une messe que ce dernier présidera à la Cathédrale Notre Dame du

Congo, à 9h30. Vu l’importance de la célébration, il nous invite

nombreux.

3. Le dimanche 25 novembre 2018, à la solennité du Christ-Roi de

l’Univers, Son Excellence Mgr Fridolin Ambongo Besungu, inaugurera son

Ministère à Kinshasa. La messe solennelle sera célébrée au Stade des

Martyrs à 9h30. Pour ce faire :

– il n’y aura pas de célébrations eucharistiques dans nos paroisses,

le dimanche 25 novembre 2018, pour que nous nous retrouvions au lieu

qui sera indiqué;

– il n’y aura des célébrations que le soir du samedi 24 novembre 2018

pour les personnes du troisième âge et des malades;

– les curés doyens, les curés des paroisses, les présidents des

groupes et mouvements de notre Diocèse sont chargés de sensibiliser

leurs membres et d’organiser leur déplacement.

Nous vous saurons gré de faire large écho de ce communiqué.

Fait à Kinshasa, le 04 novembre 2018

Monsieur l’Abbé Georges Njila J.

Le Secrétaire Chancelier