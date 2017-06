Elections : pourquoi, pour qui, et comment j’ai voté hier? Pourquoi, pour qui, et comment j’irai voter demain?

« Le peuple congolais est allé massivement voter. Il l’a fait dans le

calme, dans la dignité. Il a ainsi manifesté sa maturité et sa volonté

de mettre fin à plusieurs années troubles ». Ce genre de commentaire,

nous l’avions entendu fuser de partout en commençant par le CIAT, la

MONUC, la SADEC, l’UA, les diplomates, observateurs et autres

journalistes étrangers relayés par des dirigeants congolais qui, tous,

ne semblaient pas très sûrs de la tournure que pouvaient prendre les

élections organisées en 2006, au terme d’une transition qui n’a pas

réussi à calmer les esprits, du moins parmi les politiciens.

Elections, business pour tous

Pour ce qui est de moi, peuple, je suis en effet allé voter pour

plusieurs raisons simples que je voudrais énumérer dans ces quelques

lignes, sans toutefois avoir la conviction de l’efficacité d’un

message en plus de ma part à des membres d’une communauté nationale

aveuglée, les uns, par le gain que la corruption peut rapporter en

cette période pré électorale et les autres, par le rêve d’un poste

politique, source d’avoir et de valoir. Je ferais cette communication

dans un style narratif analytique voulu naïf afin de mieux capturer

les émotions de ce peuple qui ne cesse de surprendre et refuse de se

pendre même lorsqu’il a la corde au cou.

• En 2006, je suis allé voter par curiosité car je n’ai jamais voté de

ma vie. C’est ce qui justifie mon engouement ce matin du vote. Je

voulais tout simplement savoir à quoi tout ceci ressemblait. J’ai vu

les nombreuses simulations à la télévision et lors des séances de

conscientisation organisées à la qui va vite à travers le pays ; mais

je voulais vivre de mes propres yeux cet événement. Je voulais palper

un bulletin de vote et j’ai eu droit à un syllabus à la taille des

ambitions des fils et filles de ce pays et certainement de la

dimension de la grande République Démocratique du Congo. Je voulais

faire l’expérience de la solitude responsable dans un isoloir et j’ai

eu droit à une boite en carton à usage unique dans un pays où l’argent

fait défaut et où les multiples élections auraient pu se contenter

d’isoloirs et autres urnes en bois de chez nous que les mairies

auraient pu conserver pour chaque tour et sans doute aussi pour les

élections de 2011 et 2017. Mais, j’avais oublié que les élections

étaient un business pour tous, du marché des ordinateurs pour

l’enrôlement et les bureaux de compilation à l’impression des

bulletins de vote et autres documents électoraux de conscientisation,

en passant par la commande des urnes et autres isoloirs sans oublier

les salaires des fonctionnaires électoraux internationaux et

nationaux. Qu’importe, moi, je suis allé voter parce que non seulement

je ne coûte pas cher comme électeur, mais aussi parce que je ne

voulais pas rater ce genre d’événement dans un pays où, une dictature

voilée en démocratie de façade et tout un contexte international

intéressé peuvent refuser cet acte de liberté et de souveraineté à

toute une génération.

Complication, compilation, falsification…

• Je suis allé voter à deux reprises parce que fasciné par la

métaphore des élections proclamées libres, transparentes et

démocratiques. Ce jour là, le jour du vote, le calme relatif dans les

lieux de vote me rassurait quant à la transparence des résultats.

J’avais comme la conviction que mon vote ne serait pas volé. La police

assurait un certain ordre si pas un ordre certain. Dans les bureaux,

tout semblait correct jusqu’au moment des découvertes des doublons,

des bulletins cochés d’avance et des cas de personnes qui auraient

voté en lieu et place d’autres personnes. Tout semblait correct

jusqu’au sommeil des témoins et autres observateurs lors du comptage

des bulletins et de l’établissement des P.V. dans les bureaux de vote.

Tout semblait correct jusqu’à l’affichage sélectif des résultats et à

l’arrachage des résultats devant les bureaux de vote. Tout semblait

correct jusqu’au transport des urnes vers les bureaux des liaisons et

autres centres de compilation Tout semblait correct jusqu’à l’annonce

de l’incendie d’un bureau contenant le ¼ des bulletins d’une

circonscription sans compter les pertes de bulletins en cours de route

ou encore la découverte de bulletins en vadrouille dans la cité entre

les mains de personnes qui manifestement n’étaient pas censées les

détenir. Tout semblait correct jusqu’à l’exclusion des témoins des

centres de compilation. Tout était correct jusqu’à … etc. C’est plus

tard que j’apprendrais que tout ceci n’avait pas d’incidence sur les

résultats et par conséquent sur mon choix ! Je ne voudrais rien dire

sur la suite des événements, car si mon vote était transparent, libre

et démocratique ce matin ; je ne sais pas si je peux dire la même

chose du résultat de mon vote que mon frère et ma sœur ont sorti de

leur bureau de falsification ! Oh ! pardon, de complication ; non

lapsus, je voulais dire de compilation. Et puis tant pis, les trois

mots riment bien et sont porteurs du même virus mensonge.

• Je suis allé voter pour changer la classe politique congolaise. Je

voulais, ensemble avec mes amis, donner à notre pays d’autres

dirigeants plus intègres que ceux que nous avons connus jusqu’à ce

jour. Je voulais participer à cet exercice qui allait moraliser notre

espace politique en y injectant du sang nouveau, des femmes et des

hommes aux valeurs morales reconnues par tous les membres de notre

communauté. J’étais convaincu que, par le vote, il serait possible de

donner une chance à nous tous et à notre nation. J’avais même entre

les mains le profil du bon candidat que mon église avait mis à ma

disposition afin que je ne me trompe pas dans mon choix. Je me

rappelle de ce profil qui nous renvoyait à ces passages de l’Evangile

qui insistaient sur le savoir, le savoir-faire et surtout le savoir

être du bon candidat. Aujourd’hui, Dieu seul sait ou plutôt, seules la

CEI, la CENI et la Cour Suprême de Justice savent si mon vœu a été

exaucé à travers les noms des représentants que j’ai entendus égrener

à la télé cette nuit là. Aujourd’hui, ma main qui, en toute liberté, a

déposé un bulletin dans l’urne interroge ta conscience professionnelle

de prêtre et de juriste sur le respect que tu as eu pour mon choix.

Au-delà de toutes ces inquiétudes, il m’est recommandé d’accepter les

résultats proclamés, car semble-t-il, nous devons entrer dans la

culture de l’acceptation des échecs même si les résultats ne sont pas

conformes à la vérité des urnes. Dieu merci, les évêques catholiques

ne sont pas tombés dans ce panneau et ont exigé des organisateurs des

élections le respect de la vérité des urnes pour permettre

l’acceptation en toute quiétude des résultats. Ce sera sans doute en

2017 que ce vœu se réalisera, les élections précédentes n’ont pas

réussi à atténuer le degré de mensonge dans lequel toute notre société

est prolongée. On ne quitte pas l’esprit de magouille de plusieurs

décennies le temps de deux élections.

Ambition au féminin

• Moi, peuple, femme, je suis allée voter parce que je voulais

répondre à l’appel de mes consœurs. Agitée par l’idée de porter un

grand nombre de femmes dans l’espace du pouvoir et excitée par une

constitution qui s’est voulue une première au monde en inscrivant la

parité dans la loi fondamentale de notre pays, je suis allée

massivement voter. Mais grande fut ma déception lorsque j’ai vu le

maigre nombre de femmes alignées sur les listes des partis politiques.

Ou encore quelle ne fut pas ma déception de constater que les femmes,

candidates à la présidence, n’avaient pas retenu la leçon de ces

femmes du Libéria qui ont su taire leurs ambitions pour se mettre

toutes autour d’une seule femme. En 2006, pour le même poste aux

présidentielles, mes sœurs congolaises étaient à quatre, trois d’une

même province et pire encore deux d’une même famille. Oh ambition,

lorsque tu nous tiens au féminin ! En 2011, nos ambitions de femmes se

sont tues couvertes par des pagnes aux effigies d’hommes qui n’avaient

pour promesse que l’arrogance de leur ignorance.

L’ethnie et la tribu d’abord !

• Je ne dois pas me le cacher ni vous le cacher. Je suis aussi allé

voter pour placer mon frère ou ma sœur d’ethnie au pouvoir afin que

nous aussi nous ayions quelqu’un pour parler de nous dans ce milieu où

une absence exclut toute une communauté du partage du gâteau national.

Je vois déjà la réaction de certaines personnes, mais moi qui suis

aussi allé voter, je ne veux pas jouer à l’hypocrite. D’ailleurs les

résultats que nous connaissons aujourd’hui ne me donnent-ils pas

raison avec tel politicien qui a fait le plein de voix dans sa région

ou mieux parmi les siens? On me dira qu’il y a eu des exceptions comme

ce malheureux candidat qui, semble-t-il, n’a pas été élu massivement

par les siens ! Mais, lui-même n’y croit pas et moi encore moins. Car

si tout le monde a fait le plein chez lui qu’a-t-il fait à ses frères

et sœurs de clan pour que ce jour de vote ils lui refusent leurs voix,

lui qui en haut lieu représente leurs espoirs d’un lendemain

d’intégration meilleure au sein de la communauté nationale ? Plus

d’une personne affirment que je dois dépasser cette étape de l’ethnie

pour bâtir une nation. Et cela, semble-t-il, n’est possible que si

les partis politiques fonctionnent réellement. Mais où sont-ils ces

partis politiques lorsqu’à chaque échéance électorale, tous nos

politiciens reposent leurs stratégies électorales sur leur

appartenance ethnique ? A ceux qui ne me croient pas, ils n’ont qu’à

voir le nombre de tous ceux des candidats qui sont rentrés dans leurs

fiefs électoraux qui ne sont rien d’autres que des bases ethniques. On

me dira qu’il y a eu des candidats élus au-delà de leurs bases

ethniques. C’est peut-être une piste d’espoir pour demain. Mais ceci

ne sera possible qu’avec des partis politiques qui auront de réelles

assises sur le plan national et non à partir des alliances fortuites

sur fond d’argent à soutirer aux uns et aux autres dans des manœuvres

d’escroqueries électorales qui ne disent pas leurs noms.

La peur des contrôles d’identité

• Je suis allé voter massivement par peur des factions et autres

fictions qui dans mon bled ont exigé que nous soyons tous présents

devant le bureau de vote ce jour là même si nous ne comprenions pas ce

que nous devrions faire. Ils nous invitaient sans nous forcer

semble-t-il à voter pour le candidat de la paix. Certains parmi nous

ont entendu « candidat du pain ». C’est ce qui, à mon avis, a justifié

notre engouement ce jour là au-delà des menaces qui étaient proférées

à tout celui qui ne participerait pas au vote. La peur d’un passé

lointain qui, soudain, nous revenait à la mémoire, a fait le reste.

Personne n’avait envie de subir les tracasseries post électorales avec

des agents contrôlant vos cartes d’identité pour savoir si vous avez

voté ou pas. Ridicule attitude, direz-vous. Mais, nous, dans notre

bled, personne ne pouvait nous dire que les nouvelles cartes

d’identité n’avaient pas prévu d’endroit à cacheter pour indiquer que

l’on a voté ou pas. Même pas l’instituteur du coin qui était notre

seul lettré. Pris de peur, lui aussi avait répondu présent à l’appel

des factions et autres fictions.

Respect du mot d’ordre de l’Eglise

• Je suis allé voter massivement parce que mon église avait donné le

mot d’ordre de participation à ces élections. Pour ne prendre que le

cas de l’Eglise catholique, la dernière lettre de la CENCO fut un

moment de mobilisation certain pour bon nombre d’entre nous. Sans ce

message, l’électorat de ce vaste pays aurait été dans l’embarras quant

à sa participation aux élections. Sans que les Congolais et

Congolaises ainsi que la haute hiérarchie de nos églises ne s’en

rendent compte, l’implication du monde religieux en politique et

particulièrement dans les différents processus électoraux viennent de

mettre à nu la stratégie d’un monde libéral athée qui veut enlever à

cette nation le seul repère idéologique qui lui reste encore après

avoir détruit nos repères culturels. L’Eglise, surtout catholique,

avec ces CEVB est la seule structure qui organise la résistance contre

une volonté manifeste de recolonisation du Congo. Son éclatement

servira la cause de ces élections qui visent à assujettir tout un

peuple avec son propre aval.

Matraquage de la Communauté internationale

• Je suis allé voter parce que manipulé par une communauté

internationale qui, à tout prix, voulait ses élections afin de

justifier l’important investissement financier qui a entouré ce vaste

business électoral. Ces élections organisées pour moi et sans moi

avaient besoin de ma participation massive. Tous les moyens ont été

mis en marche par cette communauté internationale pour ne pas rater

son coup. Menaces à peine voilée par ici, promesses d’accroissement

d’un mieux être après les élections, matraquage d’une presse et d’une

communauté politique locale acquise à la cause, division des milieux

d’église, chantage d’une partition imminente entre l’Est et l’Ouest,

tout y est passé afin de me conduire, la corde au cou, vers des

élections qui n’ont eu pour seul but que de sauver un système

néolibéral odieux en lui donnant un vernis démocratique grâce à des

élections dites libres et transparentes. Que la communauté

internationale n’ait pas peur. Je n’ai pas de choix. Je participerai

massivement aux prochaines élections; mais cette fois-ci, il faudra

qu’elle tienne compte du fait que les premières élections ont été un

bon entraînement pour moi. Je comprends mieux ce que réappropriation

du processus électoral signifie. Qu’on se le dise, des élections de

façade en 2017, 2018 ou encore en 2019 ne feront pas seulement

retentir des armes lourdes mais aussi des hurlements dans les ruelles

impénétrables de nos villes et dans nos savanes et forêts. Je

participerai aux prochaines élections, mais je n’accepterai pas que

cet investissement émotionnel et surtout patriotique ne soit qu’une

mascarade pour légitimer un système corrompu et injuste qui nous

condamnerait tous, hommes et femmes, fils et filles de ce pays, à une

mort certaine en douce.

• Je suis allé voter et j’irai encore voter par défi afin de montrer à

la communauté internationale et surtout à mes frères et sœurs qui ont

fait de la politique un métier, mon désir de participer désormais et

de manière effective à la chose politique. Que personne ne s’y trompe,

mon engouement avant, pendant et après le vote marque une nouvelle ère

dans ma manière d’être dans la cité. Tu ne feras plus rien ni toi ni

l’étranger qui t’accompagne sans ma volonté. J’ai voté et je sais pour

qui j’ai voté. Lui aura mon soutien. L’autre, si imposé par des urnes

opaques, aura toujours besoin de tes chars et autres mensonges pour

légitimer son pouvoir. Je reste donc convaincu que ma participation

massive aux élections pose aux politiciens la question de la lecture

des signes des temps, car les élections passées ont changé mon être

citoyen et annoncent mon exigence et mon combat pour une gestion

différente de ma société.

Mauvais signaux de la Ceni pour 2017

• J’irai voter demain, en Décembre 2017, et massivement. Je veux

prendre nos dirigeants ainsi que la communauté internationale au mot

et aller jusqu’au bout du processus pour matérialiser ce rêve de

démocratisation de mon pays que, Dieu merci, tu partages désormais

avec moi. Déterminé, je voterai demain. Mais je voudrais m’assurer du

processus d’enrôlement des électeurs qui se déroule en ce moment.

Déjà, l’actuelle opération de charme de la CENI est loin d’apaiser les

différentes parties prenantes au processus et augure d’un futur

électoral tumultueux. En effet :

* Que penser d’un enrôlement qui se déroule sans calendrier électoral

ni observateurs?

* Que cache la CENI en enrôlant les enfants de 16 ans ?

* La CENI est-elle en train de nous dire que les élections auront lieu

en Décembre 2019 lorsque les nouveaux enrôlés de 2017 auront atteint

l’âge de voter ?

* Pourquoi cet enrôlement balbutie-t-elle dès qu’elle commence à l’Ouest ?

* Pourquoi ces contradictions dans l’enrôlement des enfants de 16 ans

quand l’opération arrive à l’Ouest du pays ?

* La CENI est-elle sérieuse lorsqu’elle distribue des cartes

d’enrôlement à des réfugiés Rwandais ?

* La CENI peut-elle de son propre chef décréter l’insécurité dans une

province pour priver à des concitoyens et concitoyennes le droit de

s’enrôler et plus tard de voter ?

* Pourquoi la CENI n’-a-t-elle pas décréter l’insécurité à l’Est du

pays où l’insécurité règne depuis l’arrivée de l’AFDL au pouvoir?

 Comment justifier ces enrôlements à plus de 100% à l’Est alors qu’à

l’Ouest on enrôle à 26% (Kananga) ou encore, on sous évalue la

population à enrôler comme à Kinshasa (4.5 millions d’enrôlés

potentiels dans une ville de plus de 12 millions d’habitants) ?

* Doit-on comprendre qu’à l’Est, les belligérants s’offrent un

cessez-le-feu, juste le temps de l’enrôlement, pour reprendre les

hostilités après ?

* Pourquoi, à l’Ouest, ces sites d’enrôlement situés à de longues

distances que les jambes de ma grand-mère ne sauront pas couvrir ?

* Pourquoi la CENI persiste-t-elle à croire que les populations de

l’Ouest ainsi que leurs hommes et femmes politiques sont des idiots

qui ne voient pas dans ses nombreuses manœuvres sa volonté de réduire

le nombre d’électeurs de cette partie du pays pour créer un

déséquilibre en nombre de sièges au Parlement et orchestrer une sous

représentation de l’Ouest du pays dans ces institutions ?

* Pourquoi la CENI s’acharne-t-elle à croire que nous sommes dupes ?

* Pourquoi pense-t-elle que tout un peuple ne comprend pas sa démarche

truffée de stratagèmes pour un énième effort de glissement qui

prolongerait le mandat de l’actuel président jusqu’en 2019 ?

* En définitive, la CENI assumera-t-elle sa responsabilité lorsqu’à la

date butoir de décembre 2017, notre peuple créera son chaos, différent

du chaos lui imposé depuis l’indépendance ?

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Tant de questions qui ne me rassurent pas que la CENI comprend mon

engagement actuel pour une amélioration de la qualité du travail

accompli dans les bureaux de compilation. Ensemble avec cette

institution, voulue citoyenne, je veillerai, même sans elle, à

améliorer la qualité de la conscientisation de notre peuple afin de

permettre une participation effective de tous aux prochaines

élections.

Demain, dans cet avenir électoral proche qui a pour date butoir

Décembre 2017 et non 2018 ni 2019, notre peuple initiera des actions

concrètes en rapport avec les prochaines élections et la fin de cet

odieux régime irrespectueux de la démocratie et de l’homme et de la

femme de ce pays. Notre peuple veillera à la correction des nombreuses

irrégularités qui ont émaillé les processus électoraux précédents, des

anomalies reconnues par tous, sauf sans doute par les membres de la

Cour Suprême de Justice qui, pour une cause qu’eux seuls connaissent,

ont décidé de se décréter aveugles. C’est par ces actes réparateurs

des imperfections techniques des élections de 2006 et 2011 que nous

assurerons l’acceptation des résultats par les uns et les autres.

Nous ne passerons pas par quatre chemins. A chacun de nous,

dirigeants comme peuple, de choisir le mode de changement de ce régime

et de ses dirigeants : par la voie électorale ou par la carte rouge

que des évêques catholiques rusés dans leur engagement politique

complice des « ismes », ont su éviter de justesse. Mais, pour notre

peuple, ce n’est que partie remise. Et Décembre 2017 n’est plus très

loin !

• Oyo aza na matoyi ya koyoka ayoka !

(PAR THIERRY NLANDU MAYAMBA, CONSULTANT EN DEVELOPPEMENT

ORGANISATIONNEL, PROFESSEUR

A LA FACULTE DES LETTRES/UNIVERSITE DE KINSHASA – E-MAIL :

THIERRYNLANDU@YAHOO.FR)