Elections hypothétiques : question orale à Tshibala

Y’aurait-il les élections le 23 décembre 2018 en République Démocratique du Congo ? Compte tenu de l’incertitude qui plane de plus en plus sur cette date, un député national a déposé, hier mardi 8 mai 2018, une question orale adressée au Premier ministre, Bruno Tshibala.

Il s’agit d’un transfuge du Mouvement de Libération du Congo, Germain Kambinga, devenu centriste après avoir perdu son fauteuil de ministre de l’Industrie, qu’il avait obtenu à l’issue des concertations nationales de septembre-novembre 2013.

A travers sa question orale, cet élu du peuple voudrait être apaisé

par le chef du gouvernement, Bruno Tshibala, qui avait promis, lors de

son investiture, d’offrir aux Congolais les meilleures élections de

leur histoire en décembre 2018.

Bruno Tshibala devrait également éclairer l’opinion tant nationale

qu’internationale sur l’état de financement de la CENI.

D’après certains experts, ce financement connaitrait des ratés de

nature à compromettre la date du 23 décembre 2018 retenue par la

centrale électorale pour la tenue des élections.

L’initiative de contrôle parlementaire de Germain Kambinga et l’oral

de Bruno Tshibala à l’Assemblée nationale sont impatiemment attendus

pour fixer les esprits sur un nouveau glissement ou non du calendrier

électoral.

A l’opposition, des voix s’élèvent déjà pour fustiger des manœuvres

dilatoires de la Majorité Présidentielle destinées à hypothétiquer la

tenue des élections du 23 décembre 2018. Dans sa dernière tribune

intitulée « A haute voix, il n’y aura pas d’élections le 23 décembre

2018 », le président de l’Union des Démocrates Africains (UDA),

Claudel Lubaya, a démontré que le gouvernement, qui refuse tout

recours au financement étranger du processus électoral, n’a décaissé

que 17% du montant global requis.

D’après lui, le gouvernement sait très bien que le moment venu, les

difficultés de sa propre trésorerie serviront de prétexte au report.

Dans le même ordre d’idées, le Premier ministre honoraire, Adolphe

Muzito a émis des réserves au sujet du respect de l’échéance de

décembre 2018 pour les élections.

Adolphe Muzito propose même un « Troisième dialogue » pour trouver

une solution politique à la non tenue des élections à la date prévue

par la CENI.

Ce « Troisième dialogue » est rejeté d’office par des forces

politiques telles que l’UDPS et l’Ensemble, qui considèrent la date du

23 décembre 2018 comme une ligne rouge à ne pas franchir.

Le MLC de son côté suggère un dialogue technique avec la CENI, qui

fait de la machine à voter, boudée par une large frange de la classe

politique, un préalable majeur à la tenue des élections le 23 décembre

2018.

Fayulu, qui se montre très radical, prône la transition sans Kabila

comme l’unique voie de sortie de la crise.

La Majorité présidentielle, qui souffle le chaud et le froid,

continue à entretenir le mystère autour de son candidat à la

présidentielle du 23 décembre, semant ainsi le doute dans les esprits.

Pendant ce temps, les laïcs catholiques menace de reprendre la rue

pour exiger l’application intégrale de l’Accord de la Saint Sylvestre.

ERIC WEMBA