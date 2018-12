Elections : les derniers réglages entre Nangaa et l’UA

Après le report des élections au 30 décembre, une séance de travail a

réuni, le samedi 22 décembre au siège de la CENI, le staff de cette

institution d’appui à la démocratie et une délégation de l’Union

Africaine, conduite par l’ancien président par intérim du Mali

(2012-2013), Diocounda Traoré. C’était pour échanger autour des

derniers réglages en rapport avec la destruction, par incendie, d’une

importante quantité de matériels électoraux à Kinshasa.

A cette occasion, Corneille NANGAA YOBELUO, président de la Ceni,

leur a présenté les solutions de rechange mises en œuvre pour

surmonter les contraintes technico-opérationnelles ayant conduit au

report des scrutins. Il a rassuré la délégation de l’Union Africaine

quant à la détermination de son institution de respecter l’échéance du

30 décembre et d’organiser des élections libres, crédibles,

transparentes.

C’est à la lumière des garanties reçues de la Ceni quant à la tenue

effective des élections dans un délai d’une semaine que le chef de la

délégation de l’Union Africaine a lancé un message d’espoir et

d’apaisement au peuple congolais en ces termes : « l’Afrique tout

entière attend de ce pays de jouer un rôle important dans la

croissance et la stabilité de l’ensemble du continent… L’Afrique tient

beaucoup à la République Démocratique du Congo pour le recouvrement

effectif de la dignité de l’homme africain. Nous sommes là pour faire

en sorte que les choses se passent bien. Le rôle de la délégation de

l’Union Africaine, c’est également dans le cadre de la solidarité

africaine, de soutenir la RD Congo ; afin qu’elle surmonte le défi de

la construction démocratique ; de récolter l’expérience congolaise des

élections à travers les solutions originales qu’elle a trouvées afin

de la transmettre à d’autres pays. Il s’agit enfin d’établir des

contacts, des dialogues et donc faciliter certaines contraintes

électorales afin d’accompagner la RD Congo vers de bonnes élections,

dans un climat apaisé », a conclu l’Ancien président Malien.

Pour sa part, Corneille NANGAA a invité l’Union Africaine, qui a

dépêché 76 observateurs électoraux en RDC, à entrer en contact avec

les autres observateurs afin d’assurer un travail de qualité au regard

du nombre important des bureaux de vote repartis sur l’immense

territoire national.

C’était également l’occasion, pour le Numéro 1 de la Ceni, d’exhorter

l’Union africaine à sensibiliser les différentes parties prenantes au

processus électoral, singulièrement les candidats, à un discours

d’apaisement et au sens de responsabilité, jusqu’au jour des scrutins.

Le point sur les

accréditations

Le vice-président de la Ceni, Norbert BASENGEZI, a fait part à la

presse de l’accréditation de 700.000 témoins des candidats, de 270.000

observateurs nationaux et internationaux, et de 1.575 journalistes,

dont 84 internationaux. Il a garanti leur présence dans les centres et

bureaux de vote de l’ouverture au dépouillement des résultats. Il a

indiqué que la ‘’machine à voter’’ reste l’outil technologique grâce

auquel l’électeur pour exprimer son choix dans l’urne.

Dorcas NSOMUE