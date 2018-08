Elections : la CENI a choisi son camp !

Ce que l’on craignait de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) est finalement arrivé. En effet, les listes provisoires des candidats à la présidentielle et à la députation nationale de décembre 2018 sont tout, sauf des modèles de transparence,

d’objectivité, de neutralité, d’indépendance et d’inclusivité.

L’impression qu’elles laissent dans la mémoire collective est que cette institution d’appui à la démocratie a agi sous la dictée et le contrôle d’une main noire, facilement identifiée comme celle du pouvoir en place.

Car, lorsque l’on jette un regard sur le tableau des 6 « cobayes » sacrifiées pour la présidentielle et sur celle de plus de 200 « brebis galeuses » immolées pour les législatives nationales, on sent une forte odeur de règlement des comptes. Il va être difficile, voire

impossible, aux « experts » de la CENI de convaincre la majorité des Congolaises et Congolais de l’application des mêmes critères pour l’agrément ou le rejet des candidatures.

De la condamnation judiciaire irrévocable

La principale victime, sous cette infraction, n’est personne d’autre que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC (Mouvement de Libération du Congo). La démarche la plus simple qu’aurait dû amorcer la CENI, c’est de se renseigner auprès de la Cour Pénale Internationale pour savoir si la condamnation de l’intéressé à une année de prison, pour subornation de témoins est réputée « irrévocable » car, jusqu’à preuve du contraire, le dossier se trouve à l’étape de

l’attente du verdict du juge d’appel. Au cas où Corneille et son staff

seraient en possession d’un tel jugement, ils seraient bien inspirés

s’ils pouvaient le mettre à la disposition du public et mettre ainsi

un terme à la polémique. Dans le cas contraire, la « majorité

silencieuse » va continuer à croire à l’exécution d’un complot ourdi,

de longue date, contre lui, surtout qu’il n’est pas déchu de sa

qualité de Sénateur.

Dans le même registre, la CENI devrait éclairer la lanterne de tous

sur la « recevabilité » de la candidature de Me Kilolo Musamba à la

députation nationale, alors que ce dernier, ancien coordonnateur du

collectif des avocats de Jean-Pierre Bemba, avait été aussi condamné,

solidairement avec son « client », au premier degré, dans l’affaire de

subornation de témoins. A l’image de Bemba, lui aussi est en appel et

attend la décision du second juge. Par quelle magie est-il passé entre

les mailles de la CENI ?

S’agissant du cas d’Adolphe Muzito, la CENI apparaît comme une

juridiction ayant fait du bricolage en inventant un conflit d’intérêt

entre le précité et le Palu alors que ce candidat s’est présenté sous

le label de l’UREP, une plate-forme n’ayant rien à avoir avec son

parti d’origine. La centrale électorale devrait démontrer l’existence

d’un conflit d’intérêt entre un membre démissionnaire et son ancienne

formation politique.

Le cas d’Antoine Gizenga étonne aussi. On aimerait savoir pourquoi le

mandataire du Palu est jugé non qualifié alors que celui du FCC (Front

Commun pour le Congo), qui a rempli les formulaires pour le compte

d’Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin de Kabila, l’a fait pour un

candidat fiché comme « Indépendant ».

A propos de Shadari, son invalidation aurait dû être automatique, au

regard de son statut d’indépendant.

Du défaut de nationalité d’origine

Ici, c’est véritablement la boîte de Pandore, comme nous n’avons

cessé de le relever depuis que la Majorité Présidentielle a relancé le

débat autour de la « congolité », en marge de la tenue des élections

présidentielle, législatives nationales et provinciales. S’il est

établi que Samy Badibanga par exemple n’a recouvré précipitamment la

nationalité congolaise qu’en janvier 2017, après sa nomination comme

Premier ministre issu de l’Accord de la Cité de l’Union Africaine

(octobre 2016), la CENI devrait expliquer à l’opinion nationale

comment ce concitoyen, qui était encore « étranger » en 2011, avait pu

se faire élire comme député national.

Mutatis mutandis, elle devrait également justifier la

disqualification de José Endundo, Alex Kande, Jean-Claude Baende,

Patrick Bologna, Henriette Wamu, Willy Mishiki, Fidèle Babala…et tant

d’autres candidats à la députation nationale alors que les uns et les

autres étaient élus députés nationaux en 2011 ou avaient eu à exercer

des fonctions de ministre au gouverneur de province sous leur

casquette d’« étrangers ».

Le cas de Matuku Memas est simplement scandaleux car il est encore

membre actif du gouvernement de la République, au poste de ministre

d’Etat chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale. En outre, il

bénéfice d’une mise en disponibilité en tant que Directeur à la SCTP

(Société Commerciale des Transports et des Ports). Que s’est-il passé

pour qu’un « étranger » puisse être admis au sein de l’équipe

ministère de la République et continue d’y siéger jusqu’au moment où

nous mettons sous presse? Quelle valeur accorder aux délibérations du

Conseil des ministres entachées de la participation d’un « infiltré »

et que dire de multiples arrêts qu’il a eu à signer tout au long de

son mandat, dans le secteur ultra sensible du travail et de la

prévoyance sociale ?

Au vu de ce petit échantillon de cas, la conclusion à tirer des

délibérations de la CENI est qu’elles sont teintées de

sentimentalisme, de légèreté, voire de méchanceté. L’on peut même

douter qu’il y ait eu un examen minutieux des pièces versées dans les

différents dossiers. D’où les observateurs sont tentés d’affirmer,

comme le fabuliste La Fontaine dans « Les animaux malades de la peste

», que selon qu’un candidat appartient à la Majorité présidentielle ou

à l’Opposition, le verdict de la CENI le rend « blanc » ou « noir ».

Le danger de ce qui vient de se passer au niveau des listes des

candidats à la présidentielle et à la députation nationale est que

cette institution d’appui à la démocratie a hypothéqué son statut

d’arbitre impartial pour afficher le costume peu enviable de «

supporter » d’une des parties en compétition. Sa crédibilité est

entamée à ce point que nombre de compatriotes pensent qu’avec ou sans

la machine à voter et les 10 millions d’électeurs sans empreintes

digitales, la vérité des urnes ne sera pas au rendez-vous en décembre

2018, si le calendrier électoral est effectivement respecté.

Kimp