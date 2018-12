Elections : beaucoup de désordres à travers le pays !

Des dérives graves ont été enregistrées hier dans plusieurs centres de

vote, à savoir des électeurs qui n’ont pas trouvé leurs noms sur les

listes affichées la veille alors qu’ils ont été enregistrés aux mêmes

endroits, des manques de machines à voter dans beaucoup de bureaux ou

des machines sans batteries, des menaces à l’endroit de certains

témoins et observateurs à travers le territoire national. Voici

quelques cas d’illustration à travers le pays.

Kinshasa : bon nombre de centres ont démarré les opérations de vote

avec plusieurs heures de retard suite à l’arrivée tardive des machines

à voter, ou au manque des batteries. On a aussi remarqué, dans

plusieurs centres de vote de la capitale, des cas d’électeurs dont les

noms n’étaient pas repris sur les listes d’enrôlés des machines qu’on

ne pouvait pas démarrer par manque de code de déverrouillage par les

agents de la Ceni. Par exemple, dans les centres St Raphaël et

Université Cardinal Malula, dans la commune de Limete, et quelques uns

dans la commune de Makala, on a connu ces genres de problèmes.

Kasaï Central : dans la ville de Kananga, on a signalé le cas curieux

des machines à voter qui se sont déchargées à peine deux heures après

le début des opérations au centre de vote Mukolesha dans la commune de

Nganza, l’une des cinq communes que compte cette capitale provinciale.

Dans le territoire de Dimbelenge, on a déploré l’absence des machines

à voter pendant que les électeurs attendaient. Dans ce même

territoire, des observateurs catholiques ont été interdits d’accès

dans certains centres de vote, et d’autres expulsés par des hommes en

uniforme.

Province du Kasaï : dans la ville de Tshikapa, la capitale

provinciale, quelques centres de vote ont ouvert avec retard parce que

des électeurs ne parvenaient pas à trouver leurs noms sur les listes.

Dans les centres situés à l’E.P « Somba ne Lutulu » par exemple, la

machine est tombée en panne quelques minutes seulement après le début

des opérations.

Dans le territoire de Mweka, dans la même province, le responsable du

parti UFF accusait les militants du PPRD de violenter les témoins

d’autres partis au centre « Luena Makolo », à Bakwa Kenge.

Province de Tshopo : on indique que seuls les témoins du regroupement

des partis au pouvoir réunis au sein du FCC ont eu accès aux centres

de vote, alors que ceux des partis de l’opposition ainsi que des

organisations de la société civile se sont vus refuser l’accès.

Sud Kivu : un lot de cartes d’électeurs trouvées dans le centre de

vote « Tumaini » dans la commune d’Ibanda, dans la capitale

provinciale, Bukavu.

En effet, ces cas signalés ne constituent qu’un échantillon parce que

les désordres de natures diverses ont été notés partout à travers la

République. Aucune province du pays. Du coup, des analyses fustigent

déjà un plan monté par le pouvoir organisateur pour ne pour ne pas

offrir aux Congolais.

Dom