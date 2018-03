Elections le 23 décembre 2018 en R.D. Congo : le peuple congolais n’acceptera pas une nouvelle parodie électorale

Une des leçons à tirer de la présente situation de la République Démocratique du Congo est que toute conquête ou conservation de pouvoir durable ne sera désormais possible qu’avec la participation du peuple. A Kinshasa comme du reste dans l’ensemble de ce pays, il y a

une vérité qui reste constante depuis la fin du règne de Mobutu et l’avènement des Kabila. Il s’agit de la volonté de plus en plus affichée de ce peuple de ne plus se laisser manipuler par ses fils et filles qui désirent conquérir ou garder le pouvoir par la force du canon ou la fraude électorale, avec la complicité chaque jour plus subtile des puissances étrangères.

Aujourd’hui, cette vérité paraît plus facile à démontrer pour les frères et sœurs de la Majorité Présidentielle qui réalisent, non sans désarroi, le caractère impopulaire de leur pouvoir conquis par la force du canon en 1996 et par des élections non transparentes ni

crédibles de 2006 et 2011.

En effet, la participation de la population de Kinshasa aux marches du 31 décembre 2017, 21 janvier 2018 et 25 février 2018 est un message fort en direction des hommes et femmes politiques du Congo: sans le peuple, la conquête ou la conservation du pouvoir n’est que vaine illusion.

Que les dirigeants congolais actuels ne s’y trompent pas ! Ce peuple

dont ils vantent les mérites de manière trop souvent opportuniste

n’est pas dupe. Il sait que pour des raisons de calculs politiques

stratégiques, mais aussi égoïstes et suicidaires, les dirigeants

actuels et à venir refusent de rejoindre le peuple dans sa volonté de

construire un espace de vie plus humain.

Non, ce peuple n’est pas naïf parce que tout simplement, il ne l’a

jamais été. Son silence, à travers l’histoire, n’a toujours été que

l’expression de son souci de sauvegarder les vies humaines dans un

espace qui, de siècle et siècle, vit des conditions d’extrêmes

violences et de barbarie inouïe dont les responsables sont, en tout

temps, connus et, en tout temps, restés impunis.

C’est dans cet état d’êtres perpétuellement traumatisés que nos

dirigeants et les lobbies étrangers conduisent, corde au cou, notre

peuple aux élections « abattoirs », où l’on tord et égorge notre

liberté et notre volonté de nous choisir les dirigeants que nous

désirons. Mais aujourd’hui, après des années de tribulations, ce

peuple a beaucoup appris de ses souffrances et blessures. Et,

contrairement à ce que l’on croit, il gagne en confiance non seulement

vis-à-vis de l’extérieur, mais aussi vis-à-vis de toute tentative

intérieure qui voudrait astucieusement l’exclure de l’exercice et du

contrôle du pouvoir politique.

Aussi, dans les lignes qui suivent, nous voulons démontrer que le

peuple congolais veut croire en la possibilité de participer à des

élections honnêtes, transparentes et démocratiques, respectueuses des

aspirations de notre peuple. C’est dans ce cadre qu’il va certainement

s’approprier les recommandations de la Résolution 2409/2018 du Conseil

de Sécurité à la MONUSCO. Car, en définitive, c’est à nous, peuple

congolais qu’il reviendra désormais et avant toute implication de la

MONUSCO, de veiller:

• A la mise en œuvre sans délai l’Accord « en toute bonne foi et dans

son intégralité », en particulier en appliquant pleinement les mesures

de confiance qu’il prévoit ;

• Au « strict respect » du calendrier électoral et à la création d’un

climat « ouvert et apaisé » permettant à tous les candidats de faire

campagne sans risque de représailles ;

• Au rétablissement de la confiance entre l’institution organisatrice

des élections et les électeurs ;

• A ce que le processus électoral et la protection des civils soient

clairement au centre de nos préoccupations, car sans élections libres

et équitables en 2018, la paix sera menacée dans notre pays et toute

la sous région ;

• A ce que nous fassions et rendions publiques une « évaluation

honnête des progrès ou de l’absence de progrès » du processus jusqu’à

l’élection ;

• A nous informer « tous les 30 jours » auprès de nos églises et

autres structures fiables, des progrès réalisés aux niveaux politique

et technique vers la tenue des élections. C’est ici qu’une structure

comme le Comité Laïc de Coordination (CLC) et tant d’autres de la

société civile et autres partis politiques pourraient jouer un rôle

important, car la Résolution 2409/2018 du Conseil de Sécurité restera

lettre morte si nous le la faisons pas vivre comme nous l’avons fait,

en son temps, avec le message mobilisateur des évêques de la CENCO.

Cet article est le premier en son genre. Il se veut un « vuvuzeela »,

une sonnette d’alarme à l’adresse de tous les partenaires nationaux et

internationaux du processus électoral, afin que notre peuple ne soit

plus victime d’une nouvelle méprise ou escroquerie électorale comme en

2006 et 2011. C’est le sens premier de cette évaluation des étapes

classiques du roman électoral « déjà vu » qui s’écrit pour la énième

fois sous nos yeux et comme toujours à l’encre rouge sang des corps

meurtris des Congolaises et Congolais.

1. Improvisations et autres précipitations dans l’organisation des élections

En cette période de refus d’alternance pacifique du pouvoir, le

pouvoir et les lobbies étrangers qui le soutiennent procèdent par des

improvisations comme pour tenter de désorienter les autres partenaires

du processus électoral. Tantôt, on accélère le processus ; tantôt on

le décélère. On donne, à la fois l’impression de vouloir et de ne pas

vouloir aller aux élections. On est dans un processus électoral où

l’on joue au chat et à la souris avec le peuple comme spectateur que

l’on croit médusé parce qu’assis devant la télé du mensonge.

Le but inavoué de cette première manœuvre n’est un secret pour

personne. Pour les milieux politiques au pouvoir, il est de toute

évidence question de prendre de vitesse une opposition interne à qui

l’on refuse tout temps matériel de s’organiser et que l’on va

continuellement accuser d’avoir peur des élections. Le scénario est

simple. Il est déjà mis en place par le gouvernement et étrangement

par une communauté internationale à double langage (en public et en

privé, nos hommes politiques de l’opposition, d’église et de la

société civile en savent quelque chose):

• Promulgation d’un calendrier et d’une loi électorale non consensuels

; établissement d’un fichier électoral contestable et non fiable avec

des localités qui ont vu leurs corps électoraux croître au-delà des

proportions raisonnables ;

• Enrôlement des Congolais de l’étranger ;

• Introduction de la machine à voter ;

• Marginalisation du collège des experts internationaux ;

• Multiplication des obstructions pour mettre en œuvre l’Accord de la

saint-Sylvestre ; etc.

Les raisons de cette énième manœuvre frauduleuse et trompeuse pour

notre peuple pourraient se trouver dans la volonté d’une certaine

communauté internationale pressée d’en finir vite avec la crise

congolaise afin de permettre aux investisseurs de reprendre leurs

œuvres dévastatrices de pillages « officieusement officiels » de ce

pays, avec l’appui d’un nouveau Président élu et reconnu par la

communauté internationale même si le peuple congolais ne l’aurait pas

élu.

De toutes les façons, depuis quand a-t-on tenu compte de l’avis de ce

peuple que l’on a vendu comme esclave jadis ; à qui on a coupé les

mains pour exploiter le caoutchouc ; qu’on a allègrement déplacé pour

diverses tâches dans cet espace de libre échange ; et massacré par

millions, depuis la guerre dite de libération jusqu’à ce jour? En

définitive, comme en 2006 et 2011, les conditions d’une compétition

électorale régulière ne semblent pas être le souci des élections de

décembre 2018. D’ailleurs, n’entendons-nous pas dire comme en 2006 et

2011 : « vous n’aurez jamais des élections comme en Suède, France,

etc. » comme si au pays des bonobos, on n’avait droit qu’à des

parodies électorales?

Par ailleurs, après la publication du calendrier et la promulgation

de la loi électorale non consensuels, il ne faut pas être dans le

secret du pouvoir ni en intelligence avec un quelconque partenaire

international pour imaginer la suite. Ce qui se met en place est bel

et bien un processus électoral biaisé, taillé sur mesure et qui

permettra à celui qui ne sera pas élu par ce peuple d’être proclamé

vainqueur des prochaines élections, quitte à gérer les contestations

qui ne seront, du reste, pas énormes si, au préalable, on muselait les

observateurs d’ici et d’ailleurs en leur donnant les moyens

nécessaires pour jouer aux observateurs impuissants d’un processus

pipé d’avance. Comme hier, les nombreux observateurs « observeront »

les élections et là où ils ne pourront pas les « observer » ; ils

dresseront la cartographie détaillée des sites. Mais, leurs

observations, si pertinentes soient-elles, n’auront aucune incidence

sur les résultats ! Et comme en 2011, nous aurons droit à quelques

ébats de manifestants réclamant, sans espoir ni conviction, «la vérité

des urnes ! Plus pessimiste que moi tout au long de ce processus

électoral, tu ne rencontreras pas sur ton chemin.

2. La réponse non légale et rocambolesque à la question des partis dédoublés

L’étape suivante de la préparation des élections sera la promulgation

d’une liste sélective ou non mais surtout contestée des partis

politiques habilités à participer aux prochaines élections. N’est-ce

pas ce qui a commencé avec le MSR et qu’on n’a pas osé poursuivre avec

les UDPS, l’ARC et autres partis de l’opposition dédoublés en son

temps pour les besoins de la cause? Mais, comme on pouvait s’y

attendre dans cet univers où ruse et malice sont des sœurs siamoises,

une solution à la Ponce Pilate a vite été trouvée. Devant Dieu et la

terre entière et surtout devant ses caméras, son Excellence résoudra

le problème sans le résoudre. Il s’en remettra publiquement et

officiellement au peuple pour la dernière décision du choix entre la

multitude des partis que le régime aura, à bon escient, dédoublés en

vue de semer la confusion dans l’esprit de l’électeur non averti.

Ponce Pilate espère ainsi disperser les voix des rivaux politiques et

rendre le peuple seul responsable de la méprise qu’il aura si bien

orchestrée en amont.

Il ne restera plus qu’à ajouter une note de crédibilité à ce

processus. On associera, sans doute, un prince d’une de nos nombreuses

églises chrétiennes rivales de l’église catholique, pour jouer le rôle

d’autorité morale. Des membres de la société civile, défenseurs de

l’intégrité du processus électoral, seront, recrutés. Et enfin, des

techniciens électoraux sélectionnés parmi un commando d’experts

étrangers «ès-élections» et des professeurs d’Université du Congo

complèteront la liste. Complices, ils travailleront discrètement et

efficacement. Las de servir d’alibis, évêques et autres membres de la

commission des sages démissionneront lorsqu’il sera trop tard et

qu’ils auront tous étés bernés.

3. Une loi électorale controversée

Dans ce processus électoral où s’entremêlent ruse et distraction des

uns et des autres, la loi électorale avec la trouvaille du seuil

semblait jusque là un coup fatal asséné, à la régulière, aux partis

politiques de l’opposition que l’on croyait émietter après la grande

vague de débauchage de l’UDPS et autres leaders des partis mallettes.

C’était sans connaître la réactivité créative des opposants congolais

qui, comme par enchantement, ont compris que cette loi les invitait à

se mettre ensemble. On assiste aujourd’hui à la naissance de

plateformes électorales qui font réfléchir par deux fois ceux qui ont

eu l’ingéniosité d’introduire le seuil électoral. La manœuvre semble

produire un effet contraire à celui qui avait été prévu. Que faire

dans cette tourmente sinon que de revisiter, sans gêne, cette loi

électorale et d’annoncer, pour des raisons techniques, un léger retard

de deux, trois mois dans l’organisation des élections ? Juste le temps

d’énerver l’opposition et de lui reprendre l’initiative qu’elle vient

de ravir à la Majorité.

3. Le piège des dates buttoirs

Les dates buttoirs sont connues de tous. Pour rappel :

• Avant le 26 mars 2018 : fin du dédoublement des partis politiques et

publication par la CENI de la liste des partis et regroupements

politiques autorisés à concourir aux prochaines élections, telle

qu’elle lui sera transmise par le Ministère de l’Intérieur ;

• Avril 2018 pour la mise en œuvre des mesures de décrispation politique ;

• D’ici avril 2018 : respect du calendrier électoral et des

principales échéances ; établissement d’un budget clair et

transparent de façon définitive ; registre électoral établi de

manière définitive ;

• Fin avril 2018 : libération des prisonniers politiques, arrêt et

annulation des poursuites judiciaires contre les opposants et/ou

exilés politiques ;

• D’ici mai 2018 : audit indépendant du registre réalisé ;

• D’ici août 2018 : inscriptions des candidats ;

• 23 décembre 2018 : tenue des élections ;

• 12 janvier 2019 : transfert du pouvoir

N.B. Les interdictions de manifestations de l’opposition politique et

de la société civile acquise au changement et la libération des

espaces publics et de l’espace médiatique, réouverture des médias

privés injustement fermés sont des mesures à lever ou à prendre dans

l’immédiat, à dater de la publication de la Résolution du Conseil de

Sécurité.

Au regard de l’empressement que nous avons tous remarqué lors du

respect de la première date buttoir, il semble que le régime a bien

compris la leçon. Mais au-delà de ce signal formel, il est impérieux

de bien analyser la qualité de la réponse apportée par le régime au

problème posé. Et c’est ici que le bât blesse. Si l’on y prend garde,

cette manière de faire deviendra un classique. A chaque date buttoir,

le problème à résoudre recevra qualitativement une réponse non

conforme à l’esprit de « bonne foi », un must pour toute élection

libre, transparente et crédible. Cette réponse sera loin de créer un

climat « ouvert et apaisé » à même de contribuer au rétablissement de

la confiance entre partenaires du processus électoral. Comme l’indique

la réponse « Ponce Pilate » donnée, à bonne date, au problème de

dédoublement des partis politiques, il est clair que chaque réponse

risque d’être un stratagème qui, en fait sera un refus conscient de

résoudre le problème posé.

On peut aisément imaginer la suite de ce ridicule comportement. Mais,

on ne se lassera pas de le dire, il y a longtemps que le ridicule a

cessé de tuer sur les rives du majestueux fleuve Congo, en « terre de

Conrad ». Il est évident que personne de censé n’osera prendre la

responsabilité d’un glissement qui irait au-delà de la date buttoir du

23 décembre 2018. Mais, alors à quoi rime cette manœuvre ? Tout

simplement, à imposer une parodie électorale au peuple congolais mais

aussi à une frange de la communauté internationale, fatiguée et

irritée par des politiques congolais irresponsables. Pour éviter le

pire et devant la résignation du peuple et de l’opposition congolaise,

la tentation sera grande d’offrir au Congo une nouvelle élection de

façade, quitte à gérer les futurs soubresauts internes!

4. Les autres manœuvres frauduleuses

A ce stade, tout repose sur un aphorisme africain célèbre dans le

cadre des élections: « On n’organise pas les élections pour les perdre

». Le défi pour les actuels gouvernants est sans doute d’organiser des

élections et d’accepter sportivement de les perdre, inaugurant ainsi

l’ère tant attendue par tous, c’est-à-dire, l’ère du transfert

pacifique du pouvoir politique dans ce pays.

A l’heure actuelle, le signal positif pour l’actuel chef de l’Etat

serait d’organiser ces élections et de refuser de poser sa

candidature. Tout le peuple congolais, en commençant par ses rivaux

politiques, lui en seront reconnaissantes. L’Afrique actuelle ne

manque pas d’exemples dans ce sens. Nombreux sont les chefs d’Etats

africains qui refusent de consolider un pouvoir personnel pour

permettre à leurs peuples de réaliser le rêve que des années de

dictature ont souvent rendu utopique. Ces chefs d’états ont compris

qu’ils ne sont qu’une transition dans l’histoire de leurs peuples.

Pour beaucoup de stratèges politiques africains aux conceptions

archaïques du pouvoir, pareille attitude serait considérée comme naïve

de la part de celui qui détient le pouvoir. Mais n’est-ce pas de

naïveté positive dont le peuple a besoin de la part des politiciens

africains, champions de calculs égoïstes et assassins ?

Si les dirigeants actuels refusent de s’inscrire dans cette voie, ils

n’auront sans doute pas d’autre alternative que de mettre en marche

une batterie de tricheries préalables. Et à ce sujet, de nombreuses

officines championnes de la fraude électorale de par le monde

n’hésiteront pas à offrir leurs services comme régisseurs et metteurs

en scène de dispositifs électoraux qui permettront de voler les voix

de leurs propres frères et sœurs. Comme hier, ces officines se feront

du beurre en proposant des recettes sans lendemain parce que n’offrant

aucune légitimité aux éventuels vainqueurs de pareilles joutes

électorales.

Pour rendre ce hold-up électoral possible, on commencera par la

disqualification de certains rivaux gênants. Les astuces pour y

arriver seront d’une originalité à la taille de la volonté des

dirigeants actuels de détourner tout le peuple de la démocratie :

• Contestation justifiée ou non des certificats médicaux, de résidence

ou de nationalité ; Libération à compte goutte des prisonniers

politiques ;

• Emprisonnement de certains candidats jusqu’au lendemain des

élections question, semble-t-il, de garantir leur sécurité ;

• Pressions étrangères sur les candidats en lice afin qu’ils rallient

le camp présidentiel ;

• Etalement sur plusieurs jours du vote des pygmées parce que nomades,

encourageant ainsi la multiplication des bulletins de vote et libérant

l’imagination des rédacteurs de procès-verbaux ;

• Tripotage du recensement électoral en truquant le nombre d’électeurs

inscrits dans les provinces acquises au Président ;

• Inscription d’un surnombre d’électeurs résidant dans les pays

frontaliers ; Emission de vraies-fausses cartes électorales par le

ministère de l’intérieur, distribuées aux militants du

candidat-président ;

• Rachat de cartes électorales, contre un billet ou d’autres

avantages, dans les milieux supposés défavorables ;

• Menaces diverses sur les observateurs, témoins et électorat que l’on

pourra exercer discrètement ou pas, à travers les comités de

vigilances ;

• Installation des bureaux de vote hors des ambassades et consulats ou

n’importe où pourvu qu’ils soient à l’abri de tout contrôle des

observateurs, témoins et autres partenaires aux élections;

• Confiscation des urnes et des procès verbaux par des militaires ou

des membres des comités de vigilance;

• Manipulation dans le processus final de comptabilisation et de

proclamation des résultats;

• Présence de nombreux touristes étrangers, experts «ès-fraudes

électorales» qui, d’élections en élections, vendent en Afrique noire

leurs compétences; etc.

Pour conclure

Tous ceux qui s’inscrivent dans le schéma, ci-dessus, partent souvent

de la conviction que l’on peut « posséder » ce peuple vite fait. Qu’on

ne s’y trompe pas ! C’est une grosse erreur que de mésestimer

l’ancrage de la vie politique congolaise. Ce peuple, à travers ces

années de démocratie de façade, a su prouver que sous la faim, sa

dignité a fait mieux que résister.

Par sa participation massive aux prochaines élections, ce peuple

démontrera qu’il est préoccupé par son devenir ; que l’essentiel n’est

pas de rester tranquille, peu importe la probité des dirigeants et que

quelques personnes ne peuvent pas tout décider à la place de tous.

Non, la participation massive aux élections à venir contredira tous

ceux des politiciens qui affirment à longueur de journées que le

peuple congolais est fatigué de voter. Ce peuple n’entend pas faire

l’économie des élections. Il acceptera de passer de longues heures

avant d’accomplir son droit de choisir Président et Députés. Ce peuple

qui participe désormais de manière active à son devenir saura

continuer à faire pression de l’intérieur pour refuser un quelconque

fait accompli que l’on tentera de lui imposer.

Qu’on se le dise, à l’approche des prochaines échéances électorales,

le peuple congolais n’acceptera ni une parodie ni encore moins une

escroquerie électorale. Depuis le 31 décembre 2017, ce peuple, dans la

non violence, affute ses armes pour le dernier combat de notre actuel

processus électoral : « le combat pour la vérité des urnes ». Seul

cette ultime action non violente placera au pouvoir celui ou celle qui

aura réellement été élu (e).

Comme aux Philippines, lors des élections qui ont conduit à la chute

du dictateur Marcos, le défi pour le CLC et tout notre peuple sera

certainement celui du contrôle de toutes les étapes du présent

processus électoral du début jusqu’à la proclamation des vrais

résultats par une personnalité crédible qui inspirera la confiance de

tout ce peuple. C’est notre seule chance d’entrer résolument dans

l’ère de la légitimité du pouvoir de nos dirigeants.

(PAR THIERRY NLANDU MAYAMBA, PROFESSEUR A LA FACULTE DES LETTRES/UNIVERSITE

DE KINSHASA – CONSULTANT EN DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL)