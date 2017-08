Election du vice-gouverneur à l’Equateur : Lokondo accuse la CENI de fraude

Plusieurs langues se délient pour dénoncer des irrégularités dans la dernière décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), datée du 2 août 2017, déclarant recevables les candidatures à l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces.

La dernière réaction vient du député national Henri Thomas Lokondo, ulcéré par ce qu’il considère comme une fraude orchestrée par la centrale électorale dans sa province d’origine, à savoir celle de l’Equateur.

D’après l’élu de Mbandaka, la CENI a prévu, selon sa décision

précitée, d’organiser l’élection du nouveau vice-gouverneur de

l’Equateur en contradiction avec le Vice-premier ministre et ministre

de l’Intérieur, qui n’avait pas mentionné l’Equateur dans sa lettre du

14 juillet 2017 portant sur les cas de vacance de poste constatée à la

tête de 10 provinces de la République, notamment le Bas-Uélé, le

Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Kasaï Central, le Kwilu, la Mongala,

le Sud-Kivu, le Sud-Ubangi, la Tshopo et la Tshuapa.

« Où est-ce que la CENI a trouvé le pouvoir de mettre la province de

l’Equateur dans le lot des provinces concernées par l’organisation des

élections intégrales ou partielles au niveau des exécutifs provinciaux

? », s’est interrogé Henri Thomas Lokondo, avant de faire remarquer

que la centrale électorale se réfère à la lettre du vice-Premier

ministre et ministre de l’Intérieur comme fondement juridique de sa

décision du 2 août 2017.

Il proteste énergiquement et souligne que « les bureaux de réception

des candidatures n’ont pas le pouvoir de constater les vacances… Si on

organise cette élection dans la province de l’Equateur, en violation

de la Constitution, de la Loi électorale et de la lettre du

vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, qui détermine les

provinces où doivent s’organiser les élections, ce serait du

banditisme politique, doublé d’une abomination juridique, consacrant

la mort d’un Etat qu’on voudrait faire passer comme un tricheur et

maffieux », a-t-il martelé lors de son coup de gueule.

Enfin, il en a appelé au bon sens des responsables de la CENI afin

d’épargner le pays d’une arnaque électorale et l’Equateur d’un fâcheux

précédent, de nature à plonger cette province dans une situation

d’ingouvernabilité.

ERIC WEMBA