Election présidentielle : Bemba, Gizenga, Muzito, Badibanga, Moka et Ifotu… invalidés

Il était environ 1 heure du matin, le samedi 25 août 2018, lorsque la

Commission Electorale Nationale Indépendante a rendu publiques les

listes provisoires des candidats à l’élection présidentielle et aux

élections législatives.

D’entrée de jeu, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a donné

l’économie des résultats après les séances de délibération qui ont

pris cinq journées entières (du lundi 20 août au vendredi 24 août

2018).

Cependant, la lecture des procès-verbaux pour les deux scrutins était

faite par le rapporteur et rapporteur adjoint de cette institution, à

savoir Jean- Pierre Kalamba et Onésime Kukatula Falash.

Pour la présidentielle, la CENI avait réceptionné 25 candidatures,

dont celles de 24 hommes et une femme. 19 candidatures ont été

déclarées recevables, à savoir, Seth KIKUNI, KAZADI LUKONDA Pierre

Honoré, NGOY ILUNGA Théodore, MALUTA Joseph, TCHIANI KABAMBA Noël,

MABAYA GIZI, KIN KIEY MULUMBA Tryphon, MATUNGULU MBUYAMU Freddy,

TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix, SHEKOMBA OKENDE Alain Daniel, RADJABO

SOBOLABO, KAMERHE LWA KANINGINI Vital ,FAYULU MADIDI Martin, MPUNGA

Yves, MOKIA MANDEMBO Gabriel, MASHEKE Sylvain Maurice, RAMADAN

SHADARY, LUNTADILA DIAVENA Charles et VEMBA Francis.

Six rejets pour

plusieurs raisons

Parmi les six candidatures rejetées, figure celle de Marie-Josée

IFOKU pour défaut de nationalité d’origine. Le 1er ministre

honoraire, successeur d’Augustin Matata Ponyo, Samy BADIBANGA, a été

également invalidé pour défaut de nationalité. Pour Jean-Paul MOKA, la

Cni a retenu la non traçabilité des frais de dépôt. Adolphe Muzito a

été recalé pour conflit d’intérêt avec son propre parti politique qui

est le PALU. Il sied de rappeler que lors du dépôt de sa candidature,

il avait déclaré qu’il le faisait au nom de la plate-forme politique

UREP. Le Patriarche Antoine Gizenga été invalidé pour défaut de

qualité du signataire des formulaires et des fiches requis au niveau

du Bureau de Réception et Traitement des Candidatures. Enfin, pour le

leader du Mouvement de Libération du Congo, Jean Pierre Bemba Gombo,

la Ceni a invoqué sa condamnation par la Cour Pénale Internationale.

Il sied de noter que les candidats lésés par la CENI ont 48 heures

pour saisir la Cour Constitutionnelle.

15.515 candidatures

retenues

Quant aux législatives nationales, la centrale électorale a reçu au

total 15.515 candidatures pour 181 circonscriptions électorales.

Ainsi, 56 candidatures ont été déclarées non conformes au niveau des

Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures.

Dans un autre registre, 102 candidatures ont été rejetées pour raison

de doublons d’un même parti politique au sein de plusieurs

circonscriptions électorales d’une part, et, 106 candidats doublons

d’un même parti politique qui se sont présentés plus d’une fois sur la

liste d’un même parti politique d’autre part.

Soulignons que 13 candidatures sont rejetées faute de nationalité

congolaise et 3 pour raison de condamnation ou poursuites judiciaires

et enfin 3 autres candidatures rejetées pour cas de dissimulation de

qualité.

En conclusion, 15202 dossiers sont jugés recevables et 283

irrecevables. En effet, pour tout savoir sur la publication des listes

provisoires des candidats président de la république et députés

nationaux, la centrale électorale invite les Congolais et Congolaises

à visiter son site : www.cenirdc.org

Dorcas NSOMUE