Eglise Catholique de Kinshasa : le Cardinal Monsengwo et Mgr Fridolin Ambongo dans une «transition» historique

Nommé le 2 février 2018 par le Pape François Archevêque Coadjuteur de Kinshasa, c’est hier dimanche 11 mars que Mgr Fridolin Ambongo Besungu a été officiellement présenté aux chrétiens catholiques de la capitale. Cadre choisi : la Cathédrale Notre Dame de Lingwala. La cérémonie de sa présentation était présidée par l’Archevêque de Kinshasa, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya. Il était assisté de neuf évêques, hormis l’Archevêque coadjuteur, ainsi que de nombreux prêtres.

On retient pour l’essentiel que Fridolin Ambongo Besungu est né le 24

janvier 1960 dans la province de l’Equateur dont il est originaire. Il

a été ordonné diacre le 27 juin 1987 par Mgr Tshibangu Tshishiku, et

une année après prêtre, soit en août 1988. Il a assumé plusieurs

fonctions aussi bien au sein du clergé catholique que dans le monde

scientifique jusqu’à exercer de 2010 à 2016 comme président du conseil

d’administration des Facultés catholiques de Kinshasa, devenues à ce

jour « Université Catholique du Congo (UCC).

Du côté évangélique, il a connu une ascension rapide dans la prise des

fonctions au sein de l’église. Ainsi, il a été tour à tour

Administrateur apostolique de Bokungu – Ikela, Archevêque de Mbandaka

où il n’a fait que 16 mois avant d’être nommé Archevêque Coadjuteur de

Kinshasa.

Prenant la parole, le Cardinal Laurent Monsengwo a d’abord loué

l’Eternel Dieu pour le choix porté sur son serviteur, Mgr Fridolin

Ambongo, dont il reconnaît les qualités, avant de lui souhaiter un

fructueux travail d’évangélisation auprès des fidèles de Kinshasa.

Mgr Ambongo : une mission en 4 points

Prononçant son mot de remerciement, l’Archevêque coadjuteur a

subdivisé sa mission à l’archidiocèse de Kinshasa en 4 points.

En premier lieu : «Rendre grâce en toutes circonstances ». Ici, il a

d’abord rendu grâce à Dieu pour l’avoir choisi dès le sein de sa mère

en lui exprimant sa disponibilité pour remplir sa nouvelle mission

qu’il vient de lui confier. Avant de dire toute sa gratitude au Pape

François en priant le Chargé d’affaires ai de la Nonciature

apostolique à Kinshasa qui le représentait de la lui transmettre.

Puis, il s’est adressé au Cardinal Laurent Monsengwo en ces termes

«Depuis l’annonce de ma nomination, vous avez adopté une attitude qui

me touche proprement au cœur, l’attitude de Jean Baptiste à l’égard de

Jésus : il faut qu’il grandisse, et moi je diminue ». Applaudissements

nourris chez les fidèles. Avant de lâcher sous les ovations

frénétiques des chrétiens présents: « C’est aussi un modèle de

transition ».

« Je suis la lumière du monde ». Cette devise que Fridolin Ambongo

s’était choisie lors de son ordination en tant qu’évêque le 6 mars

2005 à Bukungu, constitue le deuxième point de sa mission à

l’archidiocèse de Kinshasa. Se référant à Jésus, il a rappelé que la

lumière illumine dans les ténèbres, elle permet de distinguer le vrai

du faux, de voir le vrai dans sa globalité, etc.

Œuvrer sous les 4

dimensions

Sa troisième mission à la tête de l’église de Kinshasa se résume en

cette nouvelle devise qu’il vient de se choisir « Je suis le Bon

berger ». Ici, il a fait savoir aux chrétiens de Kinshasa : « Je viens

chez vous, désormais chez nous comme pasteur, berger, sur le pas de

Jésus, de bon pasteur et de bon berger… ». A l’instar de l’évangile de

Jésus qui disait qu’il « était venu pour rendre aux captifs la

libération, aux aveugles le retour à la vue, aux opprimés la

liberté…Je viens donc à Kinshasa pour une mission d’évangélisation. Je

viens pour une mission du salut intégral de l’homme ».

Applaudissements nourris, avant d’affirmer que pour le salut intégral,

il va œuvrer, sous les 4 dimensions fondamentales à savoir : la

dimension spirituelle, la dimension économique, la dimension

politique, et la dimension scientifique. « Je veux être ce bon pasteur

qui donne sa vie pour brebis ».

Enfin, « Ne vous faites pas appeler maître, car vous n’avez qu’un

seul maître et vous êtes tous des frères ». Ici, il promet aux

chrétiens kinois qu’il est venu bâtir avec eux le temps de Dieu et

œuvrer avec eux pour le bien-être de tous.

L’Archevêque coadjuteur a été précédé à la tribune par le

représentant de la communauté presbytérienne de Kinshasa qui a

prononcés on mot de remerciement et de soutien à celui qui pourra

désormais siéger avec tous les autres pasteurs de la capitale.

Invité à prononcer le mot de la fin, le Cardinal Monsengwo a

seulement félicité celui qui l’assiste désormais étroitement dans sa

charge pastorale, en le remerciant pour le discours prononcé, avant de

lui recommander de cheminer dans la voie du Seigneur Jésus-Christ.

