Eglise catholique du Congo : encore une paroisse attaquée

Des rumeurs assez persistantes ont couru toute la semaine passée, dans tous les sens dans la ville, et dans les provinces. Selon ces rumeurs évoquées dans tous les débats politiques et considérées par certains, comme fantaisistes et dénuées de tout fondement, certaines paroisses de l’Archidiocèse de la ville de Kinshasa, notamment Saint Augustin de

Lemba, Saint Bénoît, Saint François de Sales de Kintambo, Saint Dominique de Limete, Saint Joseph de Matonge, Cathédrale Notre Dame du Congo de Lingwala, pour ne citer que celles-là, seraient des cibles potentielles des attaques de la part des inconnus. Dans le lot, on a parlé aussi des paroisses d’autres diocèses, tout comme des lieux de culte de certaines confessions religieuses où des prêches

stigmatiseraient la mauvaise gouvernance, le glissement et

l’appauvrissement continu de la population.

Pour ce discours de vérité qui reflète le vécu quotidien, tous ces

temples seraient dans le collimateur de forces dites « nostalgiques de

l’ordre ancien ». L’on s’est alors demandé pourquoi cela. Car, l’on

sait que depuis toujours, l’Eglise catholique, tout comme l’église

protestante et d’autres confessions religieuses implantées dans notre

pays, vivent en parfaite harmonie avec le pouvoir en place, nonobstant

quelques rares coups de gueule de certains prédicateurs très critiques

et des pasteurs révoltés par la misère chronique de leurs fidèles et

la baisse drastique des offrandes et dimes.

Comment un beau matin, ces bonnes relations de partenariat pouvaient

se détériorer et laisser la place à une animosité particulière ? Après

tant d’autres enregistrés ici et là, un incident fâcheux survenu dans

la nuit du 8 au 9 février dernier, à Tshangu, semble accréditer la

thèse des attaques ciblées des lieux de cultes. En effet, vendredi

dernier, vers 2 heures du matin, des inconnus armés ont opéré un

pillage systématique de la paroisse Saint Théophile, au quartier

Biyela, dans la commune de Kimbanseke. L’on pouvait croire à un coup

de petits malfrats, a laissé entendre un habitant du coin, avant

d’ajouter que ces inconnus non identifiés ont ensuite ligoté les

prêtres, non sans proférer des menaces à leur endroit.

Dans le contexte de l’épreuve de force qui persiste entre le pouvoir

et l’épiscopat congolais, l’actuel chemin de la croix de l’Eglise

catholique entre dans la logique de ce que l’on pourrait qualifier de

persécution. Certains analystes décèlent dans les interventions

musclées du pouvoir lors des manifestations pacifiques de l’église,

tout comme celles de la population, des signes d’une persécution qui

ne dit pas son nom. Des injures dans les médias, des menaces ouvertes

et auxquelles il faudrait ajouter la profanation des lieux de culte,

le gazage des fidèles en pleine messe, des bébés dans une maternité,

des tueries des chrétiens, la bastonnade des prêtres, des menaces de

pillage des établissements scolaires du Réseau des écoles

conventionnées catholiques, des intimidations des prêtres et des

menaces d’attaque des couvents des religieuses. Tout cela procède

d’une campagne de persécution à laquelle est soumise l’Eglise

catholique et qui, si l’on n’y prend garde, pourra s’étendre à

d’autres confessions religieuses du pays.

Et au moment où la tension monte de jour en jour, les discours se

durcissent et les positions se radicalisent de part et d’autre.

J.R.T.