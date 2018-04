Education financière: le PNEF face PME et aux ménages

Le Programme National d’Education Financière (PNEF) a organisé un forum sur l’éducation financière à l’intention des entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises ainsi que des ménages congolais hier mercredi 18 avril 2018 au centre culturel Boboto, dans la commune de Gombe. Ce forum avait pour objectif de permettre aux PME et aux ménages à faibles revenus de la République Démocratique du Congo d’utiliser davantage les services financiers formels. C’est dans le but de les rendre plus autonomes et performants.

D’entrée de jeu, Yoro Ndiaye, conseiller technique principal du

programme de développement du système financier GIZ, a souhaité la

bienvenue à tous les participants et institutions financières qui

œuvrent dans le domaine de l’éducation financière.

De son côté, Pacifique Ndagano, a donné les grandes lignes du

Programme National d’Education Financière (PNEF). Il a souligné que ce

programme est essentiellement basé sur la formation autrement dit,

l’octroi des connaissances, des compétences ainsi que la confiance

adéquate pour la gestion des finances de la population.

Il a, en outre, indiqué que le PNEF vise le changement des

comportements de la population congolaise sur la gestion des finances,

en permettant d’anticiper les imprévus liés aux problèmes des finances

; d’intensifier les opportunités et les risques des produits et

services financiers ; etc.

Cependant, le PNEF a pour cibles principales les écoliers, les femmes,

les jeunes, les personnes en milieux ruraux ainsi que les travailleurs

et entrepreneurs.

A leur tour, Annette Djuma et plusieurs experts ont planché sur la

gestion du budget, l’épargne, le crédit et la négociation, qui se

résument par l’importance de la maitrise des revenus et l’élaboration

du budget qui doit se faire en famille. Ils ont tous souligné que les

principes sus-évoqués reposent sur le sacrifice et l’esprit positif.

Cela veut dire ne pas dépenser de l’argent pour des besoins non

planifiés. Quant à l’esprit positif, il a trait à la norme de la

détermination pour la réussite d’un projet quelconque.

Au cours de cette rencontre, il y a eu une tribune d’expression

populaire entre les Institutions financières et les PME/ménages sur

des questions de l’éducation financière. Les différentes parties ont

échangé et essayé de proposer des pistes des solutions. Et, plusieurs

délégués des institutions financières et bancaires ont défilé tour à

tour du haut de la tribune pour parler de leurs expériences en matière

financière et ont répondu aux différentes préoccupations des

participants.

Outre ces échanges, le PNEF a remis des brevets aux participants dont

des journalistes, ayant suivi des formations de renforcement des

capacités sur l’éducation financière.

Carmi Kabeya

(Stagiaire IFASIC) & Dorcas NSOMUE