Ebola : le SOS des ressortissants de Bikoro

Deux semaines après la reconnaissance par le gouvernement de l’existence, dans leur territoire de Bikoro dans l’actuelle province de l’Equateur, d’une maladie à fièvres hémorragiques appelée Ebola, les ressortissants de cette contrée de la république sont sortis de leur silence pour alerter les autorités de leur pays et le monde sur le danger qui guette leur terroir.

Selon leur porte-parole de circonstance, Jean- Baptiste Bomanza, leur

cri d’alarme est justifié par la mollesse des actions gouvernementales

et le silence injustifié que gardent leurs élus face à la situation.

Raison pour laquelle, réunis au Centre de Rééducation pour Handicapés

Physiques, les ressortissants du territoire de Bikoro à Kinshasa ont

décidé de passer à la vitesse supérieure pour alerter eux-mêmes les

décideurs publics aussi bien centraux que provinciaux, face à la

maladie dont personne n’ignore la dangerosité en matière de contagion

et de mortalité.

Ainsi, l’Exécutif national, en commençant par le chef de l’Etat, le

gouvernement, ainsi que toutes les structures internationales œuvrant

dans le domaine de la santé et environnement ont été interpellés pour

qu’ils viennent en aide à la population victime d’Ebola, et mettre

tout en œuvre pour que la maladie soit éradiquée le plus vite

possible.

Par ailleurs, ils disent ne pas comprendre le silence des députés et

sénateurs ainsi que des membres des gouvernements central et

provincial, ressortissants de Bikoro, face à la situation. Dom