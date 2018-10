Ebola dans la province du Nod-Kivu : aucun nouveau décès

La situation épidémiologique de la Maladie à Virus Ebola en date du 2

octobre 2018 :

Au total, 162 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la

région, dont 130 confirmés et 32 probables.

Sur les 130 confirmés, 74 sont décédés et 46 sont guéris.

17 cas suspects sont en cours d’investigation.

1 nouveau cas confirmé à Beni.

1 nouvelle personne guérie à Beni.

Aucun nouveau décès.

Remarques:

Afin d’éviter que le nombre total de cas varie (à la hausse ou à la

baisse) quotidiennement, les cas suspects ont été placés dans une

catégorie séparée. Ainsi, les cas suspects dont les tests laboratoires

se sont révélés positifs seront ajoutés dans la catégorie des cas

confirmés alors que ceux qui sont négatifs (non cas) seront retirés du

tableau.

La catégorie des cas probables reprend tous les décès notifiés pour

lesquels il n’a pas été possible d’obtenir des échantillons

biologiques pour confirmation au laboratoire. Les investigations

permettront de déterminer si ces décès sont liés ou non à l’épidémie.

Actualité de la riposte

Surveillance épidémiologique

Le cas confirmé de Komanda a finalement été transféré au Centre de

Traitement d’Ebola (CTE) de Beni pour une meilleure prise en charge.

Sa femme et son enfant ont été vaccinés et isolés dans le même CTE.

Vaccination

Les deux ceintures de vaccination à Bunia ont été fermées. La

vaccination se poursuit dans 6 ceintures réparties dans les zones de

santé de Beni, Tchomia, Komanda, et Mabalako.

Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 13.750 personnes

ont été vaccinées, dont 4.375 à Beni, 4.254 à Mabalako, 1.632 à

Mandima, 1.283 à Katwa, 944 à Butembo, 307 à Bunia, 307 à Tchomia, 270

à Masereka, 192 à Komanda, 121 à Oicha et 65 à Kinshasa (personnel

médical à déployer).

Le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu, Julien Paluku, vient de

rejoindre la longue liste des leaders locaux et provinciaux qui ont

accepté de se faire vacciner contre Ebola pour sensibiliser la

population. Neuf députés provinciaux du Nord-Kivu se sont également

fait vacciner à Butembo ce mercredi 3 octobre 2018. La presse locale

avait été invitée ce qui leur a permis de diffuser largement les

messages de sensibilisation.

Le vaccin contre Ebola reste le moyen le plus efficace pour protéger

de façon préventive les personnes à risque. Malheureusement, à cause

des rumeurs et de la désinformation, quelques personnes à risque

continuent de se méfier du vaccin. Ainsi, l’implication des leaders

locaux qui montrent l’exemple est importante pour déconstruire les

idées reçues.

L’efficacité du vaccin est optimale lorsqu’il est administré les

premières 48 heures après l’exposition à un cas confirmé. Si le vaccin

est administré en retard et que la personne est déjà à un stade avancé

de la période d’incubation de 21 jours, le risque de développer la

maladie, même après la vaccination, est toujours présent. D’où

l’importance pour les personnes à risque de se faire vacciner tôt et

de respecter les jours de suivi par les équipes de vaccination.