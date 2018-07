Ebola : le DG de l OMS parle d’une victoire collective

Le Directeur général de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé),Dr

Tedros Adbanom Grebeyeus,ainsi que la directive régionale pour la

région Afrique,Dr Moet, ont effectué à nouveau une visite de deux

jours,du 24 au 25 juillet 2018, en République démocratique du

Congo(RDC),avant la traversée pour Brazzaville, où ils étaientt

attendus par le président de la République du Congo,Denis Sassou

Ngueso.

A Kinshasa, ils ont visité l’Institut national de recherche

biomédicale(INRB),après avoir pris part, le mardi, à la cérémonie de

célébration de la neuvième épidémie de la maladie à virus Ebola dans

la province de l’Équateur. Ils étaient accompagnés du ministre de la

Santé publique, Dr Oly Ilunga. A l’INRB, ils ont reçu d’amples

explications sur la stratégie de riposte contre Ebola de la part du

professeur Jean-Jacques Muyembe, Directeur général de cette

institution, actuellement en phase d’élargissement et d’agrandissement

pour être plus performante.

Cette visite a débuté par le Laboratoire de surveillance

environnementale, qui a pour but d’analyser les différents

échantillons d’eaux usées qui se déversent dans les cours d’eaux à

travers l’ensemble de la capitale. Le département de virologie a aussi

fait l’objet de l’attention des deux hôtes de marque.

.A en croire Dr Moeti, qui s’est livré à la presse, la victoire sur

Ebola est «une victoire de tous pour tous». Elle a salué l’engagement

du gouvernement, à travers le ministre de la Santé publique, dans la

lutte contre l’épidémie d’Ebola en RDC.

Elle a précisé que l’OMS a joué un rôle de coordination des

contributions logistiques, financières et autres des partenaires dans

cette lutte contre l’épidémie d’Ebola.Elle a indiqué que bien qu’Ebola

ait pris fin, d’autres épidémies continuent à sévir, telles que le

choléra et la poliomyélite. Selon elle, l’essentiel est d’améliorer la

capacité de riposte en investiguant et en diagnostiquant rapidement

une épidémie dès qu’elle se présente.

Elle s’est dite très satisfaite de voir que les capacités de la RDC

sont en train de s’améliorer.

Pour sa part, le DG de l’OMS a estimé qu’ au regard de l’engagement

de tous et du consensus qui est dégagé dans les actions de riposte,

il va être plus facile à l’avenir, de lutter contre les prochaines

épidémies qui ne vont pas manquer de s’annoncer.

Il a indiqué qu’à travers les discussions qu’ ils ont eues avec le

gouvernement, il a été convenu de continuer à renforcer la

surveillance ainsi que d’autres activités qui peuvent faire en sorte

que les acquis déjà enregistrés puissent être mieux consolidés ainsi

que le renforcement des soins de santé primaire à travers la

prévention de la maladie.Il a conclu que l’objectif ultime est de tout

faire pour parvenir à une couverture sanitaire universelle.

Melba Muzola