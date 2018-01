Droits de trafic maritime : les Lignes Maritimes Congolaises accusent la FEC de rébellion

Le Vice-Premier ministre et ministre chargé des Transports, Makila

Sumanda, a signé en date du 07 août 2017 un arrêté portant

modification des taux des droits applicables au trafic maritime en

provenance et à destination de la République Démocratique du Congo. A

en croire des experts en la matière, il s’est agi purement et

simplement de l’alignement des droits de trafic maritime aux standards

internationaux, et notamment ceux en vigueur dans les ports de

l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Afin de permettre aux transporteurs maritimes de s’imprégner de la

nouvelle grille de taxation, un moratoire de six mois leur a été

accordé. Selon le calendrier universel, le délai-butoir est fixé au 02

février 2018. Mais contrairement aux attentes, une levée de boucliers

s’observe du côté de la FEC (Fédération des Entreprises du Congo). En

effet, dans une lettre adressée le 19 sécembre 2017 au ministre d’Etat

et ministre en charge de l’Economie Nationale, cette organisation

patronale se plaint de l’augmentation des droits à payer sur le

transport des marchandises en provenance et à destination de la RDC. A

l’en croire, le réajustement des droits de trafic serait de l’ordre de

360%, ce qui devrait se traduire par une hausse exponentielle des prix

des biens et services d’importation. Afin d’éviter d’asphyxier les

consommateurs, la FEC a sollicité du ministre d’Etat à l’Economie

Nationale la surséance de l’arrêté du Vice-Premier ministre et

ministre aux Transports et Voies de Communication.

Mise sans doute au courant de cette mettre, dont les copies étaient

réservées au Président de la République, au Premier ministre, au

Vice-Premier ministre et ministre des Transports et Voies de

Communication, au ministre d’Etat et ministre du Plan ainsi qu’au

ministre des Finances, la haute direction des Lignes Maritimes

Congolaises (LMC), a réagi violemment dans un mémorandum daté du 02

janvier 2018 et adressé au Vice-Premier ministre et ministre des

Transports et Voies de Communication.

Accusant la FEC de nourrir des velléités de rébellion contre une

décision gouvernementales prise dans l’intérêt du peuple congolais,

les LMC ont fait savoir, d’emblée, que les droits de trafic maritime

ne devraient avoir aucun impact sur la structure des prix des

marchandises ou des biens, à l’import comme à l’export, pour la simple

et bonne raison qu’ils sont à la charge des transporteurs maritimes.

Du côté de cette compagnie nationale, on s’étonne que la contestation

vienne du « Comité Professionnel des Agents Maritimes » de la FEC,

censé regrouper exclusivement des importateurs et exportateurs.

D’où, les Lignes Maritimes estiment que si des importateurs ou des

exportateurs se livrent au transport maritime des marchandises, ils

devraient subir les effets de leur double casquette. Elles tiennent à

insister sur le fait qu’un net distinguo doit être fait entre un

transporteur maritime et un importateur ou exportateur.

Selon le mémo de LMC, il serait abusif qu’un importateur ou

exportateur puisse incorporer les droits de trafic maritime dans les

prix de vente des marchandises. « Les droits de trafic sont une

rétribution pour jouissance d’un droit patrimonial appartenant à la

RDC, en l’occurrence l’espace maritime. A défaut de cette rétribution,

il y a enrichissement sans cause du bénéficiaire de la jouissance au

détriment de titulaire du droit», lit-on.

L’analyse de LMC souligne qu’ « généralement, aucun transporteur

n’augmente le prix du transport de la marchandise (frêt) à cause des

droits de trafic, mais en fonction de l’environnement international,

puisque cette charge s’applique uniquement sur ses bénéfices en

devises hors du territoire congolais.

Dans le même ordre d’idées, les LMC font remarquer que « dans les

autres pays africains, les mêmes transporteurs maritimes en cause

payent les droits de trafic sans problème. Comme reconnu dans les

différentes assises internationales, le transporteur maritime doit

participer au développement du secteur maritime des pays où il fait

escale, spécialement lorsqu’il s’agit d’un pays en développement.

Ailleurs, les droits de trafic sont nommés redevances armatortiale

ou shipping rotalty ou Commission de développement du secteur

maritime. C’est l’idée-force de la Charte Africaine des Transports

Maritimes de 2010 », précisant le LMC.

Par conséquent, aux LMC, on pense que « la lettre de la FEC du 19

décembre adressée au ministre de l’Economie est encore une tentative

de chantage éhontée, sans fondement. Elle vise l’augmentation du prix

des prestations des auxiliaires maritimes (agent maritime,

transitaire, déclarant en douane, etc.) sous prétexte d’une

augmentation des droits de trafic alors que les redevables sont les

transporteurs et non les auxiliaires maritimes, ni les clients. C’est

une rébellion contre la législation maritime après l’échec du chantage

pour surseoir l’application de l’Arrêté ministériel sur les droits de

trafic n°28 du 17 août 2017 », souligne-t-on.

Selon des simulations faites par les experts des Lignes Maritimes

Congolaises, pour un conteneur frigorifique de 40 pieds transportant

des poulets pesant chacun 13 kg et taxé 80 dollars USD) au titre des

droits de trafic, l’impact sur un carton coûtant 45.000 FC est de 55

FC, soit 0,123%.

En ce qui concerne les hydrocarbures, facturées 2 dollars le mètre

cube, l’impact sur un titre de carburant commercialisé à 1.720 FC est

de 3,2 FC, soit 0,186%.

S’agissant du ciment, taxé 2 dollars la tonne, l’impact sur un sac de

50 kg est de 160 FC, soit 1,185%.

En conclusion, il est constaté que les droits de trafic ont un impact

marginal sur les prix des biens et services. Par conséquent, les LMC

demandent au gouvernement de ne pas céder à la pression des agents

maritimes, car l’augmentation des prix qu’ils réclament ne repose sur

aucun fondement.

KIMP