Dossier contre Bemba au Parquet Général : faux !

Un communiqué anonyme, non signé et non daté, rédigé dans un français

approximatif et attribué au Parquet Général de la République, au sujet

d’un prétendu dossier pendant contre Jean-Pierre Bemba au niveau de

cette juridiction, a circulé abondamment hier lundi 11 juin 2018 sur

les réseaux sociaux. Selon le texte mis à la portée du public, il

serait demandé « aux victimes directes ou indirectes des actes de

rébellion, sédition, meurtre, enlèvement, pillage, viol, torture et

autres traitements cruels inhumains et dégradants commis par les

présumés miliciens de la DPP de l’ancien Vice-Président Jean-Pierre

Bemba en 2006, d’entrer en contact, à dater de la publication dudit

communiqué avec ses services pour une audition. Le Bureau reste ouvert

du lundi à mercredi. Nos sentiments patriotes ».

Bien que l’office du Procureur général de la République soit resté

muet, sans doute par devoir de réserve, il a été donné d’apprendre,

des sources dignes de foi, que ledit communiqué est un faux grossier.

Le Parquet Général de la République, indique-t-on, n’a pas actionné

une quelconque procédure contre Jean-Pierre Bemba. Et si tel était le

cas, l’opinion tant nationale qu’internationale en serait largement

informée par les voies autorisées.

Mais, comme on pouvait l’imaginer, pareille alerte a provoqué une

grande agitation dans plusieurs états-majors politiques ainsi que chez

l’homme de la rue à Kinshasa, à la veille de ce que tout le monde

attend comme une simple formalité à accomplir ce mardi 12 juin 2018

par la Cour Pénale Internationale pour vider complètement l’acte

d’accusation ficelé contre l’intéressé par le bureau du Procureur de

cette juridiction internationale. Certains esprits ont vite fait

d’opérer un rapprochement entre le dossier de Jean-Pierre Bemba et

celui de Germain Katanga, qui a été mis aux arrêts l’année dernière

par le Parquet général de la République, dès son retour à Kinshasa, en

provenance du centre pénitencier de La Haye, alors qu’il venait de

purger sa condamnation par la Cour Pénale Internationale pour crimes

de guerre et crimes contre l’humanité.

Et, jusqu’à ce jour, il se trouve en détention préventive à la Prison

militaire de Ndolo, car poursuivi également pour crimes de guerre et

crimes contre l’humanité commis en Ituri. En dépit des arguments

développés par ses avocats, pour démontrer devant la Haute Cour

militaire devant laquelle il est déféré, qu’il ne peut être poursuivi

pour la deuxième fois pour les mêmes faits, l’accusation maintient sa

volonté de le faire condamner une seconde fois.

D’où, certains compatriotes commencent à redouter un coup fourré

contre Jean-Pierre Bemba. Blanchi par la CPI et libre, l’ancien

Vice-président de la République peut-il craindre l’exhumation, par la

justice de son pays, du dossier des violences post-électorales de

juillet 2006 ou mars 2007, dans lesquelles étaient impliquées les

troupes du Mouvement de Libération du Congo, lequel avait cessé d’être

un groupe armé depuis la signature de l’Accord Global et Inclusif en

décembre 2002, dans le cadre du Dialogue Intercongolais ? La question

reste posée. Même si Jean-Pierre Bemba parait n’avoir aucun compte à

rendre à la justice congolaise, cadres et militants du MLC restent sur

leurs gardes.

Kimp