Dossier des Congolais expulsés d’Angola : Kinshasa menace de saisir les instances internationales

Initialement prévu le mardi 16 octobre 2018, le point de presse du

Vice Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et

coopération régionale, Léonard She Okitundu, en rapport avec la

situation des expulsés congolais de l’Angola s’est tenu hier mercredi

17 octobre au Salon Rouge de son ministère.

Face à la presse, Léonard She Okitundu a déploré le comportement

affiché par la République d’Angola. Selon lui, aucune règle

internationale en la matière n’est respectée. Et, la RDC usera de tous

les moyens diplomatiques pour mettre fin à cette situation. Si cela

persiste, elle se réserve le droit de saisir les instances

internationales afin que justice soit faite. Il n’est pas question

pour la RDC de tomber dans le piège du principe de la réciprocité.

Car, il s’agit d’une question humanitaire et non diplomatique.

Et, la RDC n’a pas attendu qu’un pays voisin expulse ses

ressortissants pour riposter. De manière régulière et conformément aux

normes requises, le ministère de l’intérieur procède à cette

opération. Mais, ce qui est en train d’être fait par l’Angola démontre

que ce pays est passé à la vitesse supérieure. Et pourtant, il y a

d’autres méthodes à utiliser et c’est en dernier ressort qu’un pays

peut opter pour des expulsions massives.

Cependant le vice premier ministre et ministre des Affaires étrangères

et Coopération régionale a mis en garde tous les pays qui se livrent à

cette pratique envers les Congolais. Il ne pense pas que ce soit là un

complot contre la RDC. Si tel est le cas, la RDC est suffisamment

outillée politiquement et militairement pour réagir. Il a toutefois

annoncé la descente très prochainement d’une délégation

gouvernementale au niveau de la frontière avec l’Angola pour

identifier tous les expulsés car, c’est en amont que cette opération

devrait se faire. Et, comme elle n’a pas été faite, la RDC le ferra en

aval.

Yves Kadima

DECLARATION DU VICE-PREMIER MINISTRE AUX AFFAIRES ETRANGERES

Chers amis de la presse,

Ma communication de ce jour portera essentiellement sur un point à

savoir les expulsions massives de nos compatriotes de la République

d’Angola.

1. Comme vous le savez pertinemment, sous la présidence du Président

de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Joseph Kabila

Kabange, la dix-huitième Réunion Extraordinaire du Conseil des

Ministres qui s’est tenue à l’Immeuble du Gouvernement de

Kinshasa-Gombe ce Mardi 16 octobre 2018 a condamné les violations des

droits humains et les pertes en vies humaines provoqués lors de ces

expulsions effectuées au mépris des règles du droit humanitaire, des

conventions internationales pertinentes en la matière dont le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques et la Charte

Africaine des droits et des peuples ainsi que les accords bilatéraux

et sous-régionaux notamment la Convention sur l’Etablissement et la

Circulation des Personnes et des biens, signée à Luanda le 03 décembre

1999 ;

2. J’ai donc convoqué ce jour l’Ambassadeur de la République d’Angola

qui est malheureusement absent de Kinshasa. J’ai donc transmis par

voie officielle de note verbale, l’indignation et les vives

protestations du Gouvernement de la République conformément aux us et

coutumes diplomatiques;

3. Tout en reconnaissant à la République d’Angola son droit à expulser

des étrangers résidant sur son territoire conformément à ses lois

nationales, j’ ai fait part dans cette note de la dénonciation et la

condamnation de la manière la plus véhémente de ce modus operandi

d’expulsion aux antipodes des valeurs africaines de fraternité,

d’accueil et d’assistance mutuelle prônées par les pères de

l’indépendance qui du reste s’éloigne des efforts continentaux

d’intégration régionale impliquant la libre circulation des biens et

des personnes conformément à l’Agenda 2063 ;

1. A cet égard, il importe de relever que toute mesure de reconduite à

la frontière nécessite impérativement une information préalable des

autorités du pays d’origine et partant l’identification effective des

personnes concernées. Le Gouvernement déplore que cela n’ait pas été

le cas en l’espèce et tient à rappeler au Gouvernement de la

République soeur d’Angola, qu’en son temps, la• République

Démocratique du Congo avait offert l’hospitalité à ses frères et

soeurs angolais victimes des affres de la colonisation et des

différentes guerres qui ont émaillé son histoire;

2. Fidèle à sa tradition de terre hospitalière, des milliers

d’Angolais ont choisi la République Démocratique du Congo comme pays

de résidence. Ils y vivent allègrement et en toute dignité;

3. Présidente de la Troïka Politique, Sécurité et Défense; de la SADC

dans un passé récent, structure dont elle est toujours membre, la

République d’Angola a suivi de près l’évolution de la situation

politique notamment le processus électoral actuellement en phase

finale et la situation sécuritaire et humanitaire désormais stabilisée

dans les provinces du Kasaï après l’éradication du phénomène

terroriste Kamuina Nsapu. Ainsi, l’opportunité d’une telle action

d’expulsion massive de nos ressortissants en ce moment pose un

questionnement sur les motivations prônées des autorités angolaises;

.

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo invite

instamment le Gouvernement de la République d’Angola à se ressaisir et

à diligenter des enquêtes approfondies pour établir les

responsabilités de ces actes condamnables;

2. Soucieux de préserver la paix dans la sous-région et de respecter

le principe de règlement consensuel des conflits, édicté par l’Union

Africaine, le Gouvernement de la République invite le Gouvernement de

la République d’Angola à revenir à l’usage des canaux diplomatiques

traditionnels afin de convenir d’une solution idoine devant mettre fin

à ces pratiques indignes qui ne reflètent pas l’excellence des

relations qui unissent fort heureusement et depuis longtemps les deux

pays frères;

3. A défaut, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo se

verrait dans l’obligation de saisir les instances internationales

compétentes.

Fait à Kinshasa,

le 17 octobre 2018