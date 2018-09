Diplômes : les cas de Weah, Kagame, Zuma, Lula… nous interpellent !

Le vrai-faux débat sur les titres académiques, au moment où

s’accumulent de mauvais signaux sur l’inclusivité et la transparence

des élections, plus que jamais incertaines pour décembre 2018, fait

remonter à la surface les cas des chefs d’Etat en poste ou à la

retraite, n’ayant pas fait des études supérieures.

L’ex-footballeur libérien George Weah, recalé il y a cinq ans dans la

compétition électorale en raison de son cursus scolaire limité, a

réussi finalement à se faire élire, non pas en raison de ses capacités

intellectuelles ou de son expérience en politique, en société ou en

économie, mais simplement parce que de nombreux électeurs libériens,

frappés par la misère noire, se sont retrouvés dans le portrait de ce

fils de pauvre des quartiers populaires de Monrovia. Il est vrai aussi

que la fabuleuse carrière footballistique qui fut la sienne en France

et en Italie lui avait conféré une popularité telle qu’elle avait pesé

lourdement dans les urnes pour sa seconde tentative d’accession à la

magistrature suprême de son pays.

Bien que sérieusement handicapé au plan intellectuel, il côtoie les

grands de ce monde et promet de relever le défi du redressement

économique et social du Libéria.

Plus près de nous, le président Paul Kagame est sans diplôme d’études

supérieures. A notre connaissance, il n’a appris l’art de la guerre

dans aucune académie militaire. Pourtant, il ne demeure pas moins un

grand stratège militaire. Le maquisard d’hier est perçu aujourd’hui

comme l’artisan du « miracle économique rwandais ». En effet, le

maitre de Kigali est cité, dans les institutions financières

internationales comme dans les chancelleries occidentales dans les

forums internationaux, comme un modèle de bonne gouvernance en

Afrique. Car, avec peu de moyens, il est en train de transformer le

Rwanda en Etat réellement « émergent ».

On peut aussi citer l’ancien président sud-africain Jacob Zuma, qui

n’a jamais fréquenté l’université mais qui a bâti sa légende comme «

gardien » du temple de l’ANC (African National Congress), durant les

années de plomb de ce parti, pendant lesquelles ses éminences grises,

dont Nelson Mandela, croupissaient dans les prisons sud-africaines,

sous le régime de l’apartheid. Cela ne l’a pas empêché de gravir les

échelons, allant jusqu’à prendre la présidence de la République, après

la démission de Thabo Mbeki.

Il y a aussi et surtout, dans le lot des Chefs d’Etat dépourvus de

titres académiques, l’ancien président brésilien Lula. Arrivé au

pouvoir au plus fort de la crise économique et sociale dans son pays,

l’ouvrier avait réussi l’exploit de hisser le Brésil au rang des

puissances économiques et industrielles de la planète.

Nicolas Maduro, au Venezuela, et Evo Morales, en Bolivie, ne sont pas

universitaires.

Kabila orphelin

de 15 collaborateurs compétents

On se souvient que Joseph Kabila, se confiant à la presse américaine

lors de son premier mandat en que président élu de la RDC, s’était

plaint de ne pas disposer, autour de lui, d’au moins quinze

collaborateurs compétents capables de l’aider à bâtir un nouveau

Congo. Ce cri d’alarme était révélateur du mythe du diplôme dans ce

pays, où son porteur n’est pas forcément le reflet de la mention «

Très Grande Distinction », « Grande Distinction » ou « Distinction »

renseignée par le parchemin.

Il est curieux que le Chef de l’Etat congolais se soit lamenté, à

haute voix, de ne pas trouver, dans un pays où foisonnent les

diplômés de toutes les filières universitaires, la quinzaine de cadres

pouvant traduire, dans les actes, sa vision de l’émergence d’un Etat

stable politiquement et fort économiquement au cœur de l’Afrique.

Le constat à faire, à propos du mythe du diplôme et du fameux critère

d’expérience est que la RDC ne végéterait pas au rang des Etats les

plus pauvres de la planète si ces deux critères étaient de stricte

application. Il est dommage de noter qu’à l’image de la 2me République

de Mobutu, les intellectuels et autres animateurs des institutions

nationales et provinciales sont choisis d’abord sur la base du «

militantisme ». Le clientélisme politique, cette terrible tare qui

avait signé la descente aux enfers de l’ex-Zaïre sous le mobutisme,

continue de gangréner la vie politique nationale, au point que la

chasse aux honneurs et privilèges est devenue le sport le plus prisé

de ceux qui évoluent dans les arcanes du pouvoir. Pendant ce temps, le

petit peuple broie du noir.

Kimp