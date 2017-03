«Un dies irae» pour Tshisekedi

TSHISEKEDI Etienne, Combattant vertébré

À la constance inentamée D’une inusable lucidité L’immaculé de 84 ans sonnés

Inlassablement engagé Pour nous libérer ;

Bon berger s’est donné et sacrifié Pour un peuple mutilé!

Etienne, Héros immortel Toujours phénoménal

Veillant au terminal Comme une sentinelle

Pour déjouer toutes formes de cabales;

Bon berger s’est donné et sacrifié

Pour un peuple martyrisé!

TSHISEKEDI, Homme-Nation

Virtuose aux exceptionnelles partitions

A qui le monde entier voue contrition

Et témoignage de son attrition

Par obséquieuses processions ;

Bon berger s’est donné et sacrifié

Pour un peuple désemparé !

Etienne, Infatigable baroudeur

Affranchi libérateur

De toutes pesanteurs

A conquis et acquis le coeur

Meurtri de son peuple contemplateur;

Bon Berger s’est donné et sacrifié

Pour un peuple ratatiné!

TSHISEKEDI, Laisse un peuple dynamisé

Aux valeurs d’égalité et solidarité

Pour reconquérir sa souveraineté bafouée

Et remettre le pays sur les rails bien huilés;

Bon berger s’est donné et sacrifié

Pour un peuple clochardisé !

Etienne, Le peuple d’abord !

Son cri de guerre

Point de mire

De tout son parcours sur terre

S’affiche au fronton de la tour Citadelle des grandes valeurs;

Bon Berger s’est donné et sacrifié

Pour un peuple indigné et exaspéré!

Vive l’inépuisable icône Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA

Vive le peuple congolais

Vive la République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 11/02/2017

Maître BONDO TSHIMBOMBO Richard