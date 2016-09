Dialogue : ce que personne n’ose dire

Des copies du projet d’« Accord politique » devant sanctionner la fin du dialogue entre la Majorité présidentielle et une frange non représentative de l’opposition et de la société civile ont été distribuées le vendredi 23 septembre 2016 aux participants à ce forum par le facilitateur Edem Kodjo. Ce dernier attend des membres de ces trois composantes les amendements requis en vue de son adoption de manière consensuelle.

Selon des fuites parties de la Cité de l’Union Africaine, le document en circulation sous les manteaux reste muet quant à la date de la tenue jumelée des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales. De même qu’il ne précise par la durée de la « Période

intérimaire » ou « Transition » entre l’expiration du second et dernier mandat de l’actuel Chef de l’Etat et l’organisation effective des élections. Comme pour renforcer le flou dans les esprits, le projet d’« Accord politique » fait état de la refonte intégrale du fichier électoral, selon un chronogramme à déterminer par le staff restructuré de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), et de la délivrance, à chaque électeur, d’une carte biométrique. C’est à croire que les opérations en cours de révision du fichier

électorale, sur une période de 16 mois et un jour, seraient sans objet.

Selon le même texte, un gouvernement d’union nationale devrait être mis en place dans les 30 jours suivants la fin du dialogue, avec un Premier ministre à puiser dans les rangs de l’opposition. Le chef de ce gouvernement ainsi que les ministres pourraient se porter candidats à l’élection présidentielle. Il leur suffirait, pour cela, de démissionner trois mois avant la convocation du corps électoral.

Ce que personne n’ose dire

Selon nombre d’observateurs, cet « Accord politique » est plein de

non-dits. Ce que personne n’ose dire est que pour mettre en œuvre une

nouvelle période de transition en République Démocratique du Congo,

laquelle n’est pas prévue dans la Constitution actuellement en

vigueur, il faut absolument un nouveau soubassement juridique. Cela

devrait impliquer fatalement l’élaboration d’un Acte, d’une Loi

fondamentale ou simplement d’une Constitution provisoire devant régir

la « Période intérimaire » ou la « Transition ».

Dès lors que le « dialogueurs » ou « dialoguistes » auront adopté un

nouveau texte constitutionnel pour la « Transition », l’actuelle

Constitution promulguée le 18 février 2006 devrait automatiquement

cesser d’exister et être versée dans le lot des archives nationales.

Et, avant la fin de la « Transition », une nouvelle Constitution

devrait être élaborée et soumise au souverain primaire par référendum

pour la gestion de la « Quatrième République ».

Ce que l’on dit tout bas et qu’on n’ose pas dire tout haut du côté de

la Cité Africaine, est que le décor d’une nouvelle législature, où

tous les compteurs devraient être remis à zéro, est en train d’être

planté par la majorité au pouvoir. En effet, s’il est acquis que la

Constitution actuelle ne peut pas régir la période de « Transition »,

cela devrait entraîner, entre autres conséquences, que tous les

animateurs des institutions actuelles dont les mandats ont déjà expiré

ou sont en voie de l’être, verraient ceux-ci « effacés » du tableau.

Ainsi, le Chef de l’Etat par exemple, qui est jusque-là frappé par la

limitation des mandats, serait en droit de postuler selon les

nouvelles dispositions constitutionnelles.

On croit savoir que certains membres de l’Opposition et de la Société

Civile présents au dialogue ne se sentiraient pas à l’aise dans une

telle stratégie non seulement de « glissement » mais surtout de

passage vers un paysage politique où le Chef de l’Etat pourrait être

candidat à sa propre succession autant de fois qu’il le voudrait.

L’autre fait qui fait tiquer, c’est l’opportunité accordée au Premier

ministre et aux ministres de la « Transition » de se constituer des

fonds de campagne pendant trois ans ou plus, et de prendre congé du

gouvernement à trois mois des échéances électorales, ce qui leur

accorderait un avantage non négligeable dans la mobilisation et

surtout la « motivation » des électeurs. Or, traditionnellement, tous

ceux qui assument des charges d’Etat en période de transition sont

interdits d’être candidats à un quelconque mandat électif à l’issue de

celle-ci. De quoi pourrait accoucher le dialogue de la Cité de l’Union

Africaine ? Les Congolais restent mobilisés et attendent.

Kimp