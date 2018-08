Deux agences de transfert de fonds attaquées : quatre malfaiteurs mis hors d’état de nuire

Vendredi dernier, sous le signe de la terreur, de nombreux Kinois et Kinoises Kinois ne savaient pas où donner de la tête. Des coups de feu nourris ont crépité entre 9 et 13 heures à Ngiri-Ngiri et Limete, créant la panique et perturbant la circulation sur de nombreuses artères.

Ce safari criminel a débuté le jeudi 9 août au quartier Bon Marché,

commune de Barumbu, où cinq malfaiteurs ont arraché une voiture de

marque Toyota I.S.T. immatriculée CGO 9906 AV 01 de couleur noire.

Cet engin appartient à Mehdi Zaarour, sujet libanais, habitant sur

avenue Urbanisme n° 4743 au quartier Bon Marché. Le même jour, les

bandits ont passé la nuit à un deuil à Ngiri-Ngiri pour suivre le

briefing des attaques de vendredi.

Vers 9 heures, la Toyota I.S.T. noire s’immobilise devant une agence

de transfert des fonds dénommée Agence Lambert de Paris située sur

avenue Kasa-Vubu n°109, à Ngiri-Ngiri. Première fusillade : les

occupants de la voiture ont tiré en l’air pour signaler leur présence

et intimider les travailleurs. Ici, ils ont emporté une importante

somme d’argent.

Après ce coup, la voiture Toyota IST de couleur noire, a pris une

autre direction. Et elle sera de nouveau garée devant l’Agence New

Congo Services. Même modus operandi. Coups de feu : agents et clients

sont en débandade. Les caissiers terrorisés par des armes à feu, ont

été contraints de céder les fonds dont le montant total en monnaies

locales et en devises n’a pas été signalé. De nouveau, coups de feu

pour saluer le succès de ce braquage perpétré en plein jour.

Malheureusement pour ces bandits, des éléments de la police embarqués

dans une jeep de passage sur l’avenue Kasa-Vubu, avaient appris des

motocyclistes « Wewa », le récit de cette attaque. C’est la

course-poursuite.

La Toyota I.S.T. noire filant à vive allure pour semer les

motocyclistes et la jeep, va emprunter le boulevard Sendwe avant de se

diriger vers le boulevard Lumumba. Au cours de cette chasse à l’homme,

les bandits ne cessaient de tirer, mais personne n’entendait

abandonner la traque, en dépit des risques d’accrochage.

Soudain, un accident. Trois véhicules sont percutés. La Toyota noire

poursuivait sa course folle. Vers la 16 ème rue, une jeep des éléments

de la GR a barré la route aux bandits qui ont abandonné leur engin,

estimant qu’à pieds, ils pouvaient se dissimuler dans la foule. Erreur

! Atteint par une balle des policiers à l’avant-bras gauche, l’un des

bandits a été arrêté. Il s’agit de Mukendi Kabengele Osbile, un

policier de la Légion nationale d’intervention, et chef de bande. Son

comparse essoufflé après une course à pieds, a été copieusement battu

par les badauds. Il répond à l’identification suivante. Caporal Akonga

Akonga Boniface est un soldat qui est domicilié dans le bidonville de

Kingabwa dénommé « Monde à Part ». Son compagnon d’armes le soldat de

2 ème classe Nyembo Abdalah, réside sur rue Kimvula n°24, quartier Don

Bosco, commune de Mont Ngafula. Un motocycliste, complice de cette

bande, a été appréhendé, alors qu’il était descendu sur la 16 ème rue

Limete pour tenter de transporter les bandits en cavale. Il s’appelle

Vovi Kadiata Noël, et habite sur rue Kimbangulu n°37, quartier

Mombele, commune de Limete.

Le même jour, le Commissariat provincial de la police a reçu trois

plaintes. La première émanait de la caissière de New Congo Services,

Ruth Tshibuabua Kabangu, demeurant sur avenue Titule n°7, quartier

Mozindo, commune de Barumbu, à qui les braqueurs ont arraché une somme

importante. La seconde plainte a été établie par Felly Mulendi,

domicilié sur avenue Yassa n°5, quartier Kingabwa, victime d’une balle

perdue qui l’a atteint à la jambe gauche. Mbongeli Mohamed Noël,

habitant sur rue Busu-Melo n°32, quartier Matonge, est la victime de

l’accident de circulation causée par les braqueurs.

Aux dernières nouvelles, nous avons appris qu’un commissaire de police

s’appelant Kalifa, actuellement en cavale, ferait partie de cette

bande des malfaiteurs. Les enquêtes se poursuivent pour aboutir à son

arrestation.

J.R.T.