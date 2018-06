Deux accidents à Zongo : Ruberwa et Chantal Safu échappent à la mort

A deux reprises, la mort a failli assombrir la liesse que les

Congolais en général et les habitants de la province du Kongo-Central

et de Kinshasa en particulier ont manifesté dans la matinée du

vendredi 22 juin 2018, à l’inauguration de la Centrale Hydroélectrique

de Zongo II par le Président de la République, Joseph Kabila Kabange.

A cette occasion, Azarias Ruberwa, ministre d’Etat et ministre en

charge de la Décentralisation et Réformes institutionnelles et Chantal

Safu, ministre de Genre, Enfants et Famille, ont été successivement

victimes de deux accidents de route.

En effet, le lieu prévu pour le déroulement de cette cérémonie se

trouve à plus de deux cents km de la capitale. Les invités en

provenance de la capitale avaient l’obligation d’y arriver bien avant

pour que la mise en place soit terminée avant l’arrivée du Chef de

l’Etat qui devait marquer le début de la cérémonie.

Par conséquent les membres de gouvernements tant national que

provincial, chefs de corps constitués et autres personnalités ont pris

la route très tôt dans la matinée pour éviter tout retard. C’était

pratiquement une course-poursuite sur la Nationale 1 qui est

heureusement macadamisée et ne soulève pas des poussières au passage

des véhicules. Mais cela est différent sur le tronçon de route de 56

km qui relie la cité d’Inkisi à Zongo et qui se trouve être totalement

en terre battue. Pendant cette saison sèche, les passages

interminables et à vive allure des voitures de cortège provenant aussi

bien de Matadi que de Kinshasa ont pratiquement soulevé un nuage de

poussière qui rendait quasiment nulle la visibilité et provoquait

même des picotements dans les yeux et narines. A cela s’ajoutaient la

brume matinale et le mauvais état de la route parsemée de nombreux

dos-d’âne. Le décor était ainsi planté pour favoriser des accidents.

Des conditions favorables pour un accident mortel

Le premier véhicule à être accidenté est celui de Chantal Safu. Dans

l’opacité du nuage de poussière et à toute vitesse, le chauffeur a

manœuvré pour éviter une collision avec un autre véhicule se trouvant

juste devant lui et la vitesse l’a projeté contre un arbre. Le

conducteur et la ministre du Genre, Enfant et Famille ont reçu un

grand choc. La partie avant de la Jeep (4X4), particulièrement le

capot, était abîmée. Sortie du véhicule, Chantal Safu a été embarquée

dans un autre pour le site de la manifestation.

Les mêmes circonstances de vitesse et d’opacité de nuage de poussière

ont grandement joué pour provoquer le second accident, celui de la

Jeep du ministre d’Etat et ministre en charge de la Décentralisation

et Réformes institutionnelles qui s’est retrouvée dans un ravin. Ne

pouvant distinguer à quelques mètres de distance, ce qui se trouvait

sur la voie, la voiture qui descendait une légère pente devait, au

niveau du ravin, entamer une montée. On ne saurait exactement préciser

les manœuvres effectuées en ce moment-là par le conducteur, mais,

brusquement, il a perdu le contrôle du véhicule qui a glissé dans le

ravin boisé. Heureusement quelques arbustes l’ont arrêté à mis trajet,

l’empêchant d’atteindre le fond du précipice. Le ministre d’Etat a

évidemment reçu un choc, et son chauffeur a eu un bras cassé. Il a été

acheminé d’urgence dans une formation médicale de Kisantu.

