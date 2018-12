Dérapages à Mbuji-Mayi, Kindu, Bunia, Lubumbashi, Kalemie… : François Lumumba condamne l’intolérance politique

Alors que l’on pensait qu’au regard des mises en garde de la

communauté internationale et des engagements des forces politiques et

sociales congolaises, la campagne électorale allait se dérouler dans

un climat d’apaisement et de tolérance de la diversité d’opinions,

c’est tout le contraire qu’est en train de vivre le peuple congolais.

Depuis le go donné par la CENI (Commission Electorale Nationale

Indépendante), le 22 novembre 2018, la liste d’actes de violences ne

fait que s’allonger.

Après les affrontements sanglants de Mbuji-Mayi entre militants du

FCC (Front Commun pour le Congo) et des combattants de l’UDPS (Union

pour la Démocratie et le Progrès Social), l’agression des leaders de

Lamuka par des militants du FCC à l’aéroport de Kindu, la perturbation

du meeting de la coalition Fatshivit par des militants de Lamuka, la

goutte d’eau qui est en train de faire déborder le vase est la

dispersion des militants de Lamuka à coups de balles et gaz

lacrymogènes mardi à Lubumbashi et hier mercredi à Kalemie. Ici, en

plus des blessés, on a enregistré des morts.

Face à ce tableau très sombre de la campagne électorale, François

Lumumba, président du MNC-L (Mouvement National Congolais Lumumba) a

décidé de crier sa révolte. Dans sa réaction, le fils du Héros

national Patrice Emery Lumumba condamne tous les auteurs d’actes de

violence en période électorale ainsi que les dérives observées chez

les forces de l’ordre, ainsi que leurs commanditaires. Il trouve

anormal que des candidats à un poste aussi stratégique que celui de

Président de la République, qui sont censés battre librement campagne

à travers l’ensemble du territoire national, soient tantôt privés de

leur liberté de mouvement, tantôt molestés, ou encore contraints

d’annuler leurs meetings.

Le président du MNC-L rappelle à tous que les Congolais ne pourront

pas bâtir un pays plus beau qu’avant 1960 s’ils continuent à se haïr,

à se chamailler, à s’entretuer, à refuser de s’écouter… pour des

intérêts égoïstes. Il en appelle à la prise de conscience d’un chacun

du danger de torpillage de la campagne électorale des uns par les

autres, car de nature à donner au des élections non libres, non

démocratiques, non transparentes et non apaisées.

A son avis, ceux qui sont en train de planter des germes des conflits

entre membres de la communauté nationale en cette période électorale

devraient savoir que le sang de nos compatriotes a tellement coulé sur

la voir devant mener vers la démocratie et l’Etat de droit qu’il est

temps d’arrêter les dégâts.

Patriote dans le sang, il invite les états-majors politiques de tous

les candidats à se ressaisir et à multiplier des messages d’apaisement

en direction de leurs « bases ». François Lumumba interpelle les

forces de l’ordre pour qu’elles assument, sans parti-pris, leur

mission de sécurisation des candidats et leurs électeurs, toutes

tendances confondues. Bref, il souhaite que la compétition électorale

se déroule dans l’ordre, la discipline et la tolérance, et que le

meilleur gagne le 23 décembre 2018.

Kimp