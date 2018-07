DEPUTATION PROVINCIALE : Didier Mumengi à la conquête de Kinshasa avec  «  Tosekwa »

Ecrivain et ancien ministre de l’Information et Médias de Laurent

Désiré Kabila, Didier Mumengi vient de signer son retour sur la scène

politique avec son mouvement citoyen dénommé « To sekwa »( «

Ressuscitons »).

A l’instar d’Emanuel Macron avec « En marche » en France, cet

héritier du tombeur de Mobutu le 17 mai 1997, affiche la prétention de

renouveler le Congo grâce à son projet de société contenu dans son «

Livre Bleu ».

Faisant la politique de ses moyens, Didier Mumengi a décidé de

commencer par la ville province de Kinshasa, siège des institutions de

la République, avant d’aller à l’assaut du Congo profond.

Hier lundi 30 juillet 2018 au Cepas, dans la commune de Gombe, celui

qui se considère désormais comme le « Macron congolais », a animé une

matinée politique, qu’il a qualifiée de « Campus civique » à

l’intention des candidats de son mouvement à la députation

provinciale. L’objectif visé était de les sensibiliser sur les idées

maitresses de son projet de société, qu’on peut découvrir dans son «

Livre bleu ».

Il a exhorté ses partisans, une fois élus, à mettre en pratique ce

projet de société pour « renouveler » la République Démocratique du

Congo à partir de la ville de Kinshasa.

Didier Mumengi, qui refuse de tomber dans le piège d’un Congo

pessimiste, a demandé aux sociétaires de son mouvement de s’armer de

courage pour ne pas considérer la situation actuelle de la République

Démocratique du Congo comme une fatalité.

« Le Congo est mort… Il ne faut pas l’enterrer car sa résurrection

est possible avec le projet de societé du mouvement To sekwa », a

–t-il martelé, avant de faire remarquer que son mouvement est

constitué des mécontents convaincus de changer le Congo par une autre

manière de faire la politique.

Pour lui, l’élite politique actuelle congolaise n’a pas pu faire du

Congo un grand pays au cœur de l’Afrique.

D’où, l’appel aux Congolais de rejoindre le mouvement « To sekwa »

pour partager le rêve d’un Congo fort au cœur de l’Afrique.

Notons que parmi les candidats dudit mouvement, il y a l’artiste

musicien Jean Goubald et le journaliste Jésus Noêl Sheke.

ERIC WEMBA