Dépôt des candidatures: les précisions de la CENI

D’ici peu, les différents candidats aux élections législatives provinciales seront appelés à déposer leurs dossiers auprès du bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante. C’était l’objet principal de la réunion d’hier mardi 12 juin 2018, au siège de cette institution d’appui à la démocratie, entre cette dernière et les délégués des partis et regroupements politiques.

Le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, a rappelé à leur

intention les éléments constitutifs des dossiers de candidatures ; la

caution à payer pour chaque scrutin ; les conditions de recevabilité

et d’irrecevabilité des candidatures ; le numéro de compte pour les

frais à payer ; etc.

Pour ce faire, plusieurs documents ont été remis aux mandataires des

partis et regroupements politiques. Il s’agit notamment de la copie du

journal officiel reprenant la liste des partis et regroupements

politiques agréés par le ministère de l’Intérieur, le Code de bonne

conduite, le Guide du candidat aux élections présidentielle et

législatives ; la note d’accusé de réception par la Direction Générale

des Recettes Administratives, Domaniales et de Participation (DGRAD),

etc.

Parlant des frais, il a relevé que les candidats aux législatives

provinciales ayant déjà versé 500.000 FC depuis 2015 et restés fidèles

à leurs formations politiques d’origine peuvent les considérer comme

un acompte, tandis que ceux ayant décidé d’aller ailleurs ont

automatiquement perdu leur argent.

Conditions d’éligibilité et

d’inéligibilité

Pour être éligible, il faut être de nationalité congolaise ; être âgé

de 25 ans au moins ; jouir de la plénitude de ses droits civils et

politiques ; ne pas se trouver dans un cas d’exclusion prévu par la

loi électorale ; avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et

enrôler lors du dépôt de sa candidature ; être titulaire d’un diplôme

d’études supérieures ou universitaires ou justifier d’une expérience

professionnelle d’au moins 5 ans.

Sont inéligibles les personnes privées de leurs droits civils et

politiques par décision judiciaire définitive ; les personnes

condamnées par décision judiciaire définitive pour crimes de guerre,

crimes de génocide et crimes contre l’humanité ; les personnes

condamnées par un jugement définitif pour viol, exploitation illégale

des ressources naturelles, corruption, détournement des deniers

publics, assassinat, torture, banqueroute et faillite; les personnes

frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des

cinq dernières années précédant les élections.

Dorcas NSOMUE