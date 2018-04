Démissionnaire du Secrétariat général de l’UDPS : Kabund met F. Tshisekedi devant ses responsabilités

Jean-Marc Kabund, successeur de Bruno Mavungu au Secrétariat général

de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès) depuis le 11 août

2016, sur décision de son défunt président, Etienne Tshisekedi, a

remis, hier mardi 10 avril, sa démission au nouveau président national

du parti, Félix Tshisekedi. On se souvient que cette formation

politique a comblé la vacance à la tête de son exécutif à l’occasion

de son Congrès Extraordinaire, organisé à son siège, sur la 11me

Limete (Petit Boulevard), dans la commune du même nom, du 30 au 31

mars 2018.

Interrogé au sujet de cette décision qui a créé une certaine

agitation dans certains états-majors politiques de Kinshasa, Augustin

Kabuya, chargé de la communication et porte-parole de l’UDPS, l’a

qualifiée de « procédure administrative » normale après le changement

intervenu à la présidence du parti, avec la montée au pouvoir de Félix

Tshisekedi, jusque-là Secrétaire général adjoint chargé des Relations

Extérieures.

Jean-Marc Kabund, a-t-il commenté, devait rendre le tablier afin de ne

pas gêner le nouveau président du parti dans le choix de ses futurs

collaborateurs au Secrétariat général ainsi que dans d’autres organes

de direction. Il ne s’agit donc pas, comme pourraient le croire

certains, d’une rupture entre le Secrétaire général sortant, par

ailleurs président intérimaire depuis la disparition brutale du très

regretté Etienne Tshisekedi, le 1er février 2018, et le président

entrant. Tout en continuant d’expédier les affaires courantes,

Jean-Marc Kabund attend, à l’instar d’autres cadres de l’UDPS, les

nouvelles mises en place des cadres au niveau tant du Secrétariat

général que des fédérations tant nationales qu’extérieures ainsi que

des cellules de base.

On signale qu’avant de rendre le tablier, le Secrétaire général

sortant s’est réjoui d’avoir rempli loyalement et efficacement sa

mission de cheville ouvrière du parti, surtout que sa nomination était

intervenue dans le contexte particulier des actions de revendication

d’un calendrier électoral conforme aux prescrits de la Constitution,

spécialement en ce qui concerne l’alternance au sommet de l’Etat, mais

aussi d’élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées.

C’était un environnement de harcèlement permanent d’opposants par le

pouvoir en place, entrecoupé de deux dialogues – celui non inclusif de

la Cité de l’Union Africaine en septembre-octobre 2016) et celui

inclusif du Centre Interdiocésain en novembre- décembre 2016).

Beaucoup reconnaissent en Jean-Marc Kabund un opposant radical et

fidèle à la ligne de conduite tracée du vivant d’Etienne Tshisekedi,

qui est resté constant dans le combat pour le changement de

gouvernance au sommet de l’Etat congolais, en dépit des tentations qui

n’ont pas manqué d’atterrir sur sa table pour le pousser à traverser

la rue. On croit savoir qu’au regard de ce passé plus que propre,

Félix Tshisekedi devrait y réfléchir par deux fois avant de mettre une

croix définitive sur lui.

Kimp