Démenti d’Olivier Kamitatu

Le porte-parole de la police nationale congolaise a confirmé l’arrestation d’un dénommé Monsieur Ayiki Taban Ibrahim qui aurait, selon ses déclarations, été dépêché en février dernier par le Président Moïse Katumbi en compagnie de plusieurs éléments venant de

Belgique et d’Afrique du Sud à Kampala afin de prendre contact avec le colonel John Tshibangu pour ouvrir aux côtés du groupe armé ALPC les hostilités à partir du territoire d’Aru en Ituri.

Le Président Moïse Katumbi dément bien entendu tout lien avec toute

personne ayant la volonté de recourir aux armes et à la violence pour

renverser les institutions illégitimes de la République Démocratique

du Congo. Son combat pour la libération du pays est et restera

pacifique, comme il l’a toujours dit. il condamne ces nouvelles

fausses accusations qui viennent s’ajouter aux affaires judiciaires

montées de toutes pièces par le pouvoir dans le but de l’écarter de

l’élection présidentielle.

L’objectif de ce régime sanguinaire? Il est double : 1/ Empêcher

Moïse Katumbi de se présenter à l’élection présidentielle d’une party,

2/ Créer une véritable guerre civile au motif de chasser une rébellion

créée de toutes pièces et ainsi pouvoir invoquer ces troubles pour

repousser encore les élections. Nous appelons les Congolais, les pays

de la sous-région, et l’ensemble de la communauté internationale à

s’impliquer pour empêcher que ce plan criminel du régime de Joseph

Kabila n’aboutisse.

Au Kasaï, au Tanganyika, au Bord-Kivu, au Sud-Kivu, en Equateur et en

Ituri, l’implication du régime dans la tragédie congolaise est

tristement avérée. Tous les Congolais connaissent l’écrasante

responsabilité du régime dans les assassinats de Michael Sharp, de

Zaida Catalan, de Thérèse Kapangala, de Rossy Tshimanga et de tous les

innocents sauvagement tués lors des manifestations pacifiques. Tous

ont conscience de l’écrasante responsabilité du régime dans la

disparition de dizaines de milliers de Congolais massacrés au Kasaï,

au Nord-Kivu, dans le Tanganyika, en Ituri. Tous savent que la

multiplication des arrestations arbitraires, des détentions et des

assassinats dans des cachots clandestins et de la torture sont

l’illustration de l’absence d’un Etat juste et démocratique.

Aujourd’hui, aucun Congolais n’est dupe de la responsabilité de ceux

qui commandent les services de sécurité et sont parties prenantes dans

la résurgence des conflits ethniques à travers le pays. Joseph Kabila

et l’Agence Nationale des Renseignements empêchent toutes les

institutions de remplir leur rôle républicain. Ils empêchent nos

forces de sécurité de travailler efficacement.

Le Président Moïse Katumbi rappelle avec fermeté : «N’en déplaise au

régime qui cherche par tous les moyens à m’écarter de la

présidentielle, mon combat est et restera pacifique et je suis

candidat à la Présidence de la République de mon pays. En dépit des

menaces et des faux dossiers, je ne ferai jamais marche arrière car

c’est mon devoir de sauver le peuple congolais et redonner au Congo sa

grandeur. Alors que le régime veut nous intimider pour obtenir une

prolongation de son pouvoir. J’appelle tous les Congolais à exiger la

tenue dans les délais des élections libres, démocratiques,

transparentes et inclusives».

Olivier Kamitatu, directeur de cabinet du Président et porte-parole