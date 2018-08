Elle demande un franc congolais après la mort mystérieuse de sa fille

Masudi Milolo Véronique, mère de la défunte Merveille Katende, a

sollicité des dommages et intérêts d’une valeur d’un franc congolais à

Bernadette Kapinga Katende et son fils Samy Katende. Elle les accuse

d’être responsables de la mort mystérieuse de sa fille après une

cérémonie coutumière pour détecter le «tshibau» et n’avoir pas porté

assistance à la victime pendant sa maladie. A cette demande, Masudi

Milolo Véronique a déclaré incompétent le Tribunal de grande instance

de Matete pour statuer sur l’infraction d’imputations dommageables

mise à sa charge. C’est ce qui est ressorti de l’audience publique du

lundi 30 juillet 2018 dans les dossiers enrôlés sous les RP 8037/9016

consacrée à la plaidoirie.

Selon les conseils de Masudi Milolo, sa fille était mariée à Samy

Katende, fils de Bernadette Kapinga Katende. Cette dernière

soupçonnait sa belle fille Merveille Milolo Katende de méconduite sous

le toit conjugal. Pour mettre fin à toute suspicion, elle devrait

passer à une épreuve coutumière, pratique que la famille de Merveille

Milolo Katende avait rejeté et proposé, pour mettre fin à ce mariage,

de donner la somme de 20 $ représentant symboliquement la dot qui

versée. Demande rejetée par Samy Katende qui tenait à tout prix à la

tenue de la cérémonie coutumière exigée par sa mère.

Trois ans après, Bernadette Kapinga Katende, en complicité avec son

fils Samy Katende, avait invité Merveille Milolo sous prétexte d’une

réconciliation. Une fois chez sa belle mère, Merveille avait mangé la

viande de chèvre en provenance de Kananga, bu une eau considérée comme

sacrée et reçu une bouteille de bière.

De retour sous le toit conjugal, une maladie mystérieuse s’était

déclenchée jusqu’à sa mort le 25 avril 2016. Et, pendant qu’elle était

malade, son mari Samy Katende n’avait pas pris soin d’elle. Quant à

Kapinga Katende, à travers un message téléphonique, elle avait affirmé

que Merveille était morte de «tshibau».

Selon les conseils de Masudi Milolo, Kapinga Katende ainsi que son

fils, Samy Katende, pouvaient se débarrasser de Merveille Milolo d’une

autre manière, sachant bien que la cérémonie de «tshibau» serait

fatale.

Pour ce qui est de l’infraction de diffamation à charge de Masudi

Milolo, la loi exige que toute personne soit déférée devant son juge

naturel. Et, c’est devant le juge du Tribunal de paix que cette

infraction doit être examinée. Selon ces avocats, le franc congolais

sollicité par Masudi Milolo Véronique est à titre symbolique. Après la

mort de sa fille, elle ne peut pas toucher l’argent sale.

Dans sa version des faits, le conseil de Kapinga Katende et Samy

Katende a comparé ce procès à celui qui était confié au Roi Salomon.

Si Samy avait pris les 20$ à titre symbolique comme dot, c’est lui qui

allait mourir. Il a martelé qu’il n’y a jamais eu une cérémonie

coutumière organisée par Kapinga Katende après la méconduite de sa

belle fille.

Consciente de son comportement, Merveille Milolo avait quitté

d’elle-même le toit conjugal pour rester chez ses parents. Le temps de

comprendre les raisons de ce départ, Samy Katende avait reçu de la

part de son beau-père le message que le mariage était rompu, pour

avoir refusé de prendre la somme proposée à titre symbolique comme la

dot.

Yves Kadima