La délégation du Conseil de Sécurité : « Il n’est pas question d’un troisième mandat»

La délégation des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite en République Démocratique du Congo dans le cadre d’une diplomatie préventive, ont animé une conférence de presse dans la soirée du samedi 12 novembre 2016 au Kimpeski Fleuve Congo Hotel, dans la commune de Gombe. A cette occasion, les deux chefs de cette délégation Ismaël Abraaco Gaspar et François Dellatre, respectivement

Représentants permanents de l’Angola et de la France aux NU ont, aux côtés de Maman Sambo Sidikou, Représentant spécial du secrétaire général des NU en RDC, exprimé leur satisfaction au regard des échanges qu’ils ont eus avec différentes parties prenantes, et à travers lesquels, les uns et les autres ont exprimé le besoin de sortir la RDC de la situation de crise dans laquelle elle se trouve actuellement, à l’aide d’un consensus, dans le respect de la Constitution. Répondant à la presse sur la question de savoir s’ils

ont discuté du 3ème mandat ou de la modification de la constitution lors de leurs discussions avec le président Kabila dans la matinée, l’Ambassadeur angolais a fait savoir que le troisième mandat n’était pas considéré comme une solution à la crise que traverse actuellement la RDC. Bien au contraire, a-t-il noté, la solution réside dans un

dialogue permanant pour trouver des voies et moyens pour ramener la paix et calmer les esprits des Congolais et aussi donner des

assurences pour l’avenir, surtout pour la jeunesse. «Il n’est pas

question de 3ème mandat», a-t-il souligné.

Si dessous l’intégralité de la conférence de presse.

La Conférence de presse de la délégation du Conseil de sécurité des

Nations Unies était modérée par Félix Prosper Basse, porte-parole de

la MONUSCO à partir de Kinshasa.

La conférence a connu la participation de messieurs Ismaël Abraão

Gaspar Martins et François Delattre, respectivement Représentants

permanents de l’Angola et de la France aux Nations Unies ; et de Maman

Sambo Sidikou, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations

Unies en RDC.

Porte-parole de la MONUSCO [Félix Prosper Basse] : Mesdames,

Mesdemoiselles et Messieurs, Bonsoir

Excellences Madame et Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les chefs

de délégation, permettez-moi de saisir l’occasion qui m’est ainsi

offerte ce soir, pour vous souhaiter la bienvenue en République

Démocratique du Congo à vous, membres du Conseil de sécurité, mais

aussi à toute la délégation qui vous accompagne.

A cet effet donc, je vous dis en lingala (et veuillez excuser ma

phonétique approximative) :

« MBOTE, PE BOYEI MALAMU, NA MBOKA CONGO DEMOCRATIQUE »

Et en swahili :

« JAMBO, KARIBU KWA INCHI, YA JAMUHURI YA KI DEMOCRATIA YA CONGO”

Comme disent si chaleureusement nos frères et soeurs congolais.

Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, chers collègues de

la presse, fidèles auditeurs de Radio Okapi qui nous suivez en direct,

bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse, organisée à

l’occasion de la visite de travail en RD Congo des membres du Conseil

de sécurité des Nations Unies.

Cette visite conduite par leurs excellences messieurs Ismaël Abraão

Gaspar Martins et François Delattre, respectivement Représentants

permanents de l’Angola et de la France aux Nations Unies, s’inscrit

dans le cadre des efforts de diplomatie préventive que mène le Conseil

de sécurité auprès des pays membres du système des Nations Unies,

notamment la République démocratique du Congo.

Mesdames et Messieurs, c’est donc vous dire en d’autres termes,

qu’aujourd’hui , nous avons le plaisir, le privilège et l’insigne

honneur de recevoir d’illustres et distingués invités qui, dans le

cadre du format retenu pour nos échanges de ce soir, nous feront

d’abord par la voix des chefs de cette délégation ; l’économie des

activités menées ici à Kinshasa au cours de cette visite.

Ensuite, nous entrerons dans la deuxième phase de cette conférence de

presse qui consiste en une séance de questions et réponses, auxquelles

se soumettront avec bonheur, j’en suis sûr, les deux chefs de

délégation assis à cette table en compagnie de Monsieur Maman Sambo

Sidikou, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations

Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO.

Ainsi, nous débuterons cette conférence de presse par un mot de

bienvenue de monsieur le Représentant spécial, suivi d’une brève

communication du Conseil de sécurité qui sera faite tour à tour par

messieurs Martins et Delattre.

En outre, permettez-moi, mesdames et messieurs de rappeler que cette

conférence de presse durera 30 minutes et sera ponctuée par des séries

de deux questions auxquelles donneront suite nos invités.

Je vous remercie.

Monsieur le Représentant Spécial, vous avez à présent la parole

Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC

[Maman Sambo Sidikou] : Merci beaucoup Félix Prosper Basse,

porte-parole de la MONUSCO. Pour moi, la visite du Conseil de sécurité

est un encouragement à la MONUSCO pour faire mieux, pour être plus

performante dans toutes ses composantes : militaires, civils et

police.

C’est aussi un encouragement pour asseoir les meilleures relations

possibles avec les autorités congolaises, pour qu’ensemble, nous

réussissions à faire avancer encore le mandat que nous a donné le

Conseil de sécurité par la dernière résolution, la 2277, en

particulier en ce qui concerne la protection des civils, et

l’approfondissement de la démocratie en République démocratique du

Congo.

Ismaël et Francois sont des amis, ils sont même devenus des complices,

même si ce sont aussi nos patrons, parce que ce sont eux qui nous

donnent la voie à suivre.

Je vais souvent à New York pour me faire « cuisiner », permettez-moi

le terme, par le Conseil de sécurité.

Ce que les gens ne savent pas, c’est qu’en dehors des déclarations

publiques et des discours qu’ils entendent, ils me prennent en session

close et ils me font bien souffrir.

Donc aujourd’hui, je vous le donne en « pâture » [rires], messieurs et

mesdames les journalistes. Je pense que c’est un grand jour. Nous

avons eu des rencontres très enrichissantes avec toutes les

composantes de la vie politique et sociale du Congo, en commençant par

le Président de la République, en passant par la société civile,

l’opposition qui n’est pas venue au dialogue, celle qui était au

dialogue et la majorité présidentielle entre autres ; et aussi, très

important, avec la CENCO [Conférence épiscopale nationale du Congo].

Je ne vais pas faire un discours particulier. Je voudrais seulement

dire bienvenue au Congo.

Demain, nous continuons, nous allons sur le terrain jusqu’à Beni, pour

voir également ce que la MONUSCO fait sur le terrain et comment nous

soutenons les populations, bien ou pas. Enfin, nous faisons des

efforts, mais il s’agira, pour le Conseil de sécurité, d’écouter les

populations, même si c’est pour dire que, et je l’espère, la MONUSCO a

encore beaucoup à faire pour que les populations se sentent réellement

protégées. Je vais m’arrêter là. Merci bien.

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[Ismaël Abraão Gaspar Martins] : Un grand bonsoir ici à tous les

membres de la presse. J’aimerais bien dire que nous sommes venus ici

avec un espoir. Nous sommes venus pour voir avec nos yeux au lieu

d’écouter seulement le Représentant spécial, notre cher ami Maman

Sidikou, vienne à New York et au Conseil de sécurité pour nous faire

part de la situation.

Nous sommes venus en RDC, et nous terminons notre mission demain, je

dois dire personnellement que je partirai de la République

démocratique plus rassuré.

Le Conseil est venu ici dans une attitude de diplomatie préventive,

c’est-à-dire là où il y a des situations de crise, il faut agir de

façon préventive pour éviter que ça arrive ou se répète.

Et je dois dire que, nous, les 15 membres du Conseil de sécurité

sommes arrivés à la même conclusion. Les doutes qu’on avait sont

devenus moins douteux, et les assurances qu’on cherchait en venant

ici, je pense que nous les avons obtenus à cela, parce qu’il y a de la

bonne volonté de la part de tout le monde afin d’éviter le pire.

Alors, je dois aussi dire que les rencontres que nous avons eues, en

commençant par le Premier ministre ce matin, son Excellence le

Président de la République, les partis du Rassemblement, de la

majorité, la société civile qui est maintenant en réunion avec nous

[les autres membres du Conseil de sécurité], on a vu presque tous les

acteurs principaux de cette situation de crise pour tirer des leçons.

Juste lors de la dernière rencontre que nous avons eue, nous avons dit

qu’il fallait chercher des remèdes. Je pense chercher des remèdes,

chercher des solutions, chercher une feuille de route qui puisse

ramener la République démocratique du Congo et le peuple congolais à

s’assurer que, cette fois, oui, il peut y avoir une transition, mais

une transition dans la paix, une transition dans le respect de la

Constitution du Congo.

Et le Conseil de sécurité, je peux vous assurer, est uni à travailler

avec vous, avec le Congo, de façon qu’on arrive effectivement à cela.

Les pays de la sous-région, dont mon propre pays l’Angola, sommes

également engagés à faire en sorte que nos voisins, qu’un autre pays

voisin soit dans une situation de sortie de crise, dans la paix,

assurer la stabilité, etc.

Et cela, ce n’est pas une chose qu’on fait dans deux, trois, quatre,

ou cinq ans, c’est un processus, mais c’est un processus qui est bien

engagé, à mon avis, avec l’accord qui a été signé.

Ce n’est pas la fin, il faut le rendre plus inclusif, il faut [faire]

participer tout le monde, il faut l’engagement de tout le monde pour

[l’] exécuter, pour aller de l’avant avec le pas qu’il faut franchir

pour éviter une crise qui s’annonçait très sérieusement dans ce pays.

En ces termes, j’exprime ma satisfaction personnelle mais aussi

[celle] des membres du Conseil [de sécurité] pour l’opportunité qui

nous est offerte de venir ici pour agir. Alors, je termine par cela et

je donne la parole naturellement à mon collègue, l’ambassadeur de

France, Francois Delattre, pour également [dire] ses propos et après

naturellement, nous allons répondre à quelques questions.

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[François Delattre] : Merci à vous. C’est un vrai plaisir et un

privilège pour moi d’être ici. Privilège comme ambassadeur de France

d’être ici à Kinshasa, dans ce grand pays ami de la France. Privilège

comme co-président de cette mission du Conseil de sécurité, pour une

mission particulièrement importante. Alors que je l’ai dit ce matin,

la RDC est à un moment charnière de son histoire puisque, notamment

pour la première fois, une transmission pacifique du pouvoir, à

l’issue du mandat du président, est possible.

Et parce que nous sommes comme, c’a été dit aussi, dans le cadre d’un

exercice important de diplomatie préventive visant à accompagner la

RDC sur le chemin exigeant de la stabilité, de la paix et de la

démocratie.

Je voulais vous dire aussi que, sur un plan un peu plus personnel, je

me sens également, comme mes collègues je crois, encouragé au terme de

cette journée marathon qui nous a permis, non seulement de passer nos

messages à l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile,

qui sont reçus en ce moment même par nos collègues, mais aussi

d’écouter, de prendre note, d’être mieux conscients qu’on peut l’être

depuis un bureau à New York, de la sensibilité de différents acteurs

ici, de ce qui les sépare, mais aussi de ce qui les rassemble.

Et sur ce terrain, et là aussi à titre personnel, mais je crois

refléter assez bien l’état d’esprit du Conseil de sécurité, j’étais

très frappé par le caractère très approfondi de l’ensemble des

échanges que nous avons eus qui se sont tenus tous sans exception dans

un très bon esprit, je tiens à le souligner, l’écoute réciproque, le

dialogue.

Et si pour vous, pour essayer de tirer quelques enseignements, je

devais me risquer à cet exercice, je dirais que j’ai senti une forte

convergence dans la diversité, bien sûr, des interlocuteurs que nous

avons rencontrés. Une forte convergence sur les trois grandes lignes

suivantes :

D’abord, le refus unanime de violence et la promotion du dialogue,

c’est la base de tout et je crois que c’est une ligne qui rassemble

l’ensemble des interlocuteurs que nous avons rencontrés.

Deuxièmement, la recherche d’une solution politique fondée sur le

respect de la Constitution. C’est évidemment un élément clé de

substance, et je crois que là aussi un élément rassemble l’ensemble

des interlocuteurs que nous avons rencontrés.

Enfin troisièmement, la forte conscience des interactions avec le

contexte régional et international. C’est un élément qui m’a frappé.

Beaucoup de nos interlocuteurs ont rappelé combien la RDC est

entourée, si je ne me trompe pas, par neuf voisins, ce qui en fait le

pays d’Afrique ayant le plus de voisins.

Et chez tous, j’ai senti cette conscience profonde, qu’au-delà de ce

qui se jouait dans ce grand pays, encore une fois dans ce grand pays

ami de la France, c’était aussi une grande part de la situation

régionale qui se jouait.

Donc une conscience très aiguë. Intérêt très marqué là aussi, à

travers mes différents voyages de par le monde, je peux faire la

différence aujourd’hui, intérêt très marqué pour ce qui représente le

Conseil de sécurité, pour les messages que nous avons passés. Nous

avons eu à chaque fois des interlocuteurs particulièrement attentifs,

qui connaissaient sur le bout de doigts les résolutions du Conseil de

sécurité et notamment la 2277.

Bref, une conscience donc que j’ai trouvée très forte, des

interactions avec le contexte régional et international.

Dans ce cadre-là, je ne vais pas être trop long, surtout que j’ai

rappelé ce matin l’essentiel des messages que nous avons passés. Ces

messages concernent à la fois la situation politique. Le Conseil [de

sécurité] est venu porteur d’un message de soutien au peuple

congolais, et d’un appel à la responsabilité de ses différents

acteurs, à travers notamment la tenue d’élections libres, justes,

crédibles, ouvertes, transparentes, pacifiques et dans un délai

raisonnable, conforme à la Constitution congolaise. Elections qui sont

attendues, je crois, par tous.

Nous avons passé, également le message sur la situation sécuritaire là

aussi prenant conscience des enjeux. La MONUSCO est la plus grande, la

plus large opération de maintien de la paix dans le monde. Elle doit

donc être exemplaire. Et de ce point de vue-là, permettez-moi à

nouveau de féliciter le Représentant spécial, Maman Sidikou, et toutes

ses équipes ; non seulement pour l’accueil qui nous a été fait, mais

pour la remarquable qualité de leur travail que nous soutenons à fond,

dans un environnement qui peut être difficile, – on l’a vu -, qui peut

être risqué aussi pour, non seulement les civils mais pour le

personnel et les Casques bleus de la MONUSCO.

Et donc dans ce contexte, les échanges que nous avons eus, c’était

hier soir à notre arrivée déjà, avec toi-même Maman, – et tes équipes

– a été particulièrement intéressants.

Voilà je ne veux pas être trop long. J’ai beaucoup d’autres messages

naturellement, je crois qu’on en a parlé déjà ce matin, et je laisse

maintenant la parole aux uns et aux autres pour toutes les questions

qui viendraient à se poser.

Question 1

Sonia Rolley/ RFI : Vous le savez, notre signal est coupé depuis une

semaine, il y a aussi Radio Okapi également qui a des difficultés avec

le gouvernement, où on leur demande d’appliquer l’accord entre le

gouvernement et la MONUSCO.

Quel est le message que vous avez fait passer ? Et quelle est surtout

la réponse que vous avez reçue ?

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[François Delattre] : Merci beaucoup pour cette question qui

correspond, – je crois que vous le savez mais je le dis aussi pour

l’ensemble de personnes qui sont ici -, à une vraie priorité, qui

était la mienne et qui était celle aussi des autres membres du Conseil

de sécurité en arrivant ici à Kinshasa.

J’ai donc, encore une fois avec le plein soutien de mes collègues du

Conseil, en parlant d’ailleurs en leur nom, évoqué cette question, non

seulement de RFI, mais de Radio Okapi.

Je l’ai fait, j’allais dire, tout au long de la journée, à la fois

lors de notre entretien ce matin à l’aube avec le Premier ministre. Je

l’ai fait également à deux reprises avec le Président Kabila, d’abord

dans le cadre de notre entretien élargi, puis dans le cadre d’un bref

aparté que nous avons eu à la suite mon collègue angolais et moi-même

avec le Président.

Je l’ai fait également lors des différents entretiens de la journée,

notamment dans la rencontre que nous avons eue avec la Majorité

présidentielle pour que le message là aussi soit parfaitement clair.

Je l’ai fait pour deux raisons : je l’ai fait parce que nous

considérons qu’il s’agit d’une nécessité en soit de rétablir le signal

de RFI. Je l’ai fait aussi, parce que cette mesure que nous demandons,

cet appel que nous lançons pour que les autorités congolaises

rétablissent le signal de Radio France Internationale, eh bien, se

situe dans le cadre de ce que j’appelle les mesures de confiance que

nous avons, mon collègue angolais, moi-même et les autres collègues du

Conseil de sécurité, souligné la nécessité devant le Président Kabila,

devant le Premier ministre et devant les membres de la Majorité

présidentielle.

Il est essentiel dans un contexte encore une fois qui a des éléments

positifs de rappeler, et qui est encore friable, volatile, difficile à

bien des égards, de recréer la confiance à travers des gestes, et

parmi ces gestes aussi se situe le rétablissement de ce signal ; pour

lequel donc, j’ai marqué encore une fois avec le plein soutien des

membres du Conseil, qu’il s’agissait à la fois d’une nécessité en soit

– nécessité impérative aujourd’hui -, mais aussi d’un geste, des

mesures de confiance qui seraient particulièrement bienvenues dans le

contexte que l’on connaît.

Question 2

Pius Romain Roland/ L’Avenir : Je pose la question à l’Ambassadeur

angolais. Vous êtes africain. Vous savez que la République

démocratique du Congo, vous l’avez dit, a ses neuf voisins. Mais nous

avons l’impression que lorsque les pays voisins ont des problèmes,

c’est la République démocratique du Congo qui règle le problème, qui

reçoit les réfugiés. Mais lorsque la République démocratique du Congo

a des problèmes, nous avons l’impression que la communauté

internationale a le marteau suspendu sur notre pays, à telle enseigne

qu’il y a certaines autorités occidentales qui donnent des injonctions

aux autorités congolaises. Ce qui crée un climat de malaise et

j’aimerais savoir comment le Conseil de sécurité lorsqu’il est saisi

de la question de la République démocratique du Congo, est-ce qu’il y

a de la passion pour ce Congo, est-ce qu’il y a de la compassion ou il

y a le musèlement sur l’Etat congolais ?

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[Ismaël Abraão Gaspar Martins] : Tout d’abord laissez-moi dire que le

fait que nous soyons là, le Conseil de sécurité en ce moment, c’est

même une très bonne explication, c’est une belle forme de dire qu’au

niveau du Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo est

un pays qui est bien accompagné, suivi. Les crises également.

Vous me faites faire référence à cette question, puisque le pays avec

ses neuf frontières, et la plus importante c’est la nôtre, l’Angola.

Nous avons en Angola un bon nombre de citoyens de la République

démocratique du Congo qui sont là. Moi-même je dois vous dire, je suis

venu ici dans ce pays, j’étais encore plus jeune lorsqu’il y avait la

crise chez nous, au début de la guerre, au début de notre processus.

Et je pense que la fraternité entre Angolais et Congolais est bien

présente. La fraternité entre Congolais et les pays voisins, nous

voyons la Tanzanie, nous voyons le Congo voisin ici, est bien

présente.

C’est-à-dire, nous ne regardons pas le problème du Congo comme des

problèmes des Congolais. Ce sont nos problèmes également. Ce sont nos

problèmes africains.

Vous pouvez compter avec cette même position. Au niveau du Conseil [de

sécurité], lorsque nous abordons cette question du Congo, nous

essayons de voir comment nous approcher des solutions les meilleures.

Voilà la résolution 2277 qui a été adoptée récemment. Et je pense que

vous pouvez être rassurés, de cette assurance, que les problèmes du

Congo sont bien analysés au niveau du Conseil [de sécurité].

Et même au niveau de cette mission maintenant, il y a une position

bien commune de comprendre comment travailler ensemble avec les

autorités et le peuple congolais pour amener la paix et la stabilité

dans ce pays, et la paix et la stabilité dans toute notre région.

Merci.

Question 3

Bienvenu Bakumanya/ AFP : Lors de vos échanges avec le Président de la

République, est-ce que vous avez abordé la question de l’éventualité

d’une modification de la Constitution ?

Question 4

Freddy Chiyoyo/ RTVS 1 : Ma question est transversale, elle s’adresse

à messieurs Martins et Delattre. Est-ce que vous avez rencontré tout

le monde, le chef de l’Etat, le Premier ministre, le Rassemblement ?

Est-ce qu’il y a-t-il moyen d’envisager un second dialogue, parce

qu’il y a de ceux-là qui sont radicaux, qui se disent que, en tout

cas, dépassé décembre c’est le chaos ? Est-ce qu’il y a un schéma dans

ce sens pour tenter un peu [inaudible] Congolais qui vous suivent en

ce moment ?

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[François Delattre] : Je veux juste dire un mot avant de laisser la

parole à mon collègue et ami angolais. Encore une fois sur le

dialogue. C’est un élément vraiment de consensus, qui a rassemblé je

crois l’ensemble de partenaires, c’est-à-dire qu’on pouvait sortir de

la crise, tracer ce chemin exigeant vers la paix, la démocratie, la

stabilité qu’à travers le dialogue, c’est un thème qui est revenu de

manière unanime.

Dans ce cadre, nous avons souligné en effet que le processus électoral

devait pouvoir se tenir dans un climat pacifique, dans un esprit de

consensus, qui rassemble, non pas qui divise, mais qui rassemble

l’ensemble de forces politiques congolaises.

Et nous avons rappelé, j’ai rappelé que l’accord signé le 18 octobre

[2016] constituait de ce point de vue une étape, et qu’il était

essentiel que les discussions se poursuivent dans un cadre large et

plus inclusif, afin d’atteindre le consensus que j’ai évoqué à

l’instant, consensus sur un calendrier électoral précis et accompagné

également de mesures de confiance. Et je crois que c’est une réponse à

votre question. Comme je ne peux pas être trop long, je laisse

courageusement la parole à mon collègue angolais.

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[Ismaël Abraão Gaspar Martins] : Merci François. Sur la question du

changement de la Constitution et comme nous avons dit nous avons eu un

entretien bien élargi, – je dirais -, nous avons touché à toutes les

questions, nous avons été bien éclairés sur plusieurs points.

Et sur ce point spécifique sur le changement de la Constitution, ce

n’est pas un point qui a été pris comme une possibilité purement. Il y

a l’accord qui a été signé. Il y a maintenant l’application de cet

accord.

Et le dialogue, ce n’est jamais une question qu’on fait dans deux

jours, trois jours après c’est terminé, c’est continu.

J’aimerais bien voir, – et c’est ça notre souhait, c’est ça que nous

avons aussi remarqué parmi tous nos interlocuteurs -, c’est cette

volonté de maintenir le dialogue pour discuter au lieu de faire

autrement.

On cherche les solutions ensemble et cette recherche de solutions peut

[se] faire autrement. Adaptée à chaque situation va continuer mais pas

naturellement dans le changement comme suggéré ou demandé changement

de constitution, c’est adaptation de tout [ce] qui a été accordé déjà

le 18 octobre. Je pense maintenir ce dialogue avec les organes qui

sont là et maintenant il y a aussi la CENCO qui va maintenir le

dialogue entre plusieurs forces en présence et je pense qu’avec cela

on va arriver à une application, comme il faut, d’une feuille de route

qu’il faut aussi pour garantir la stabilité du pays.

Question 5

Geneviève Makulu/ Kin 24 télévision – Dans votre allocution, vous avez

dit que vous quittez la RDC avec plein d’espoir. Depuis les événements

des 19 et 20 [septembre], il y a eu une interdiction formelle de tenir

des manifestations publiques au pays. Est-ce que la question a été

traitée avec le chef de l’Etat et qu’elle a été sa réponse ?

Question 6

Laurette Mandala/ Africa Télévision : Je vais compléter les deux

questions de mes confrères. Celui de l’Afp. Vous avez parlé

effectivement de la modification de la Constitution avec le chef de

l’Etat, j’aimerais savoir ce que vous avez compris par modification de

la Constitution. Est-ce qu’il a parlé de briguer un troisième mandat

et quelles sont les garanties que vous avez reçues de lui qui prouvent

à suffisance qu’il ne briguera pas un troisième mandat ? Et aussi,

vous avez dit tantôt M. Delattre que vous aimeriez… Vous avez insisté

sur l’élargissement, plutôt, du cadre de l’accord du 18 octobre et

vous l’avez dit, c’est afin d’obtenir un consensus un peu plus large

sur le calendrier. Ma question est de savoir quels sont les moyens

coercitifs que vous détenez pour influencer les positions des uns et

des autres, les positions de ceux de la majorité et [de ceux] du

Rassemblement pour parvenir à une transition, comme vous l’avez dit,

une transition pacifique ?

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[François Delattre] : Je peux dire un mot littéralement, mais un mot

simplement sur chaque point avant de laisser la parole à mon collègue

angolais. D’abord sur la question de l’interdiction de manifester,

elle a été évoquée , oui, elle l’a été par votre serviteur et devant

le Président et par d’autres collègues qui ont également mentionné le

point sous la forme tout simplement d’un appel à lever l’interdiction

de manifester ou en terme plus positif à respecter le droit aux

manifestations. Donc la réponse est oui. Il m’est difficile de parler

naturellement pour le Président, pour les autorités que j’ai

rencontrées.

Sur le deuxième point, la deuxième question à propos du respect de la

Constitution, là aussi je l’ai dit et c’est pour ça d’ailleurs que je

l’ai dit dans le troisième des enseignements que je retiens de cette

visite sans ambigüité, sinon je vous le dirais aussi, sans ambiguïté

c’est le fait qu’il y a un consensus sur la recherche d’une solution

politique reposant sur le respect de la Constitution et donc le

respect de la Constitution me paraît être un trait d’union de tout ce

que j’ai entendu de l’ensemble des intervenants, y compris donc du

Président Kabila.

Et sur le troisième point, comment dirais-je, dès lors que l’on parle

d’un dialogue, que l’on parle de la nécessité d’établir ou de

poursuivre des discussions dans un cadre plus large et plus inclusif,

par définition, il s’agit d’encouragement et de dialogue mais je n’ai

pas senti qu’en disant cela, en soulignant ce que j’ai fait, ce que

d’autres ont fait, la nécessité de ce dialogue, de le poursuivre et à

la fois de l’élargir et de le rendre plus inclusif j’ai heurté qui que

ce soit et j’ai senti de la part de tous nos interlocuteurs sans

exception, sous ton contrôle Ismaël, une oreille attentive et

honnêtement bienveillante.

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[Ismaël Abraão Gaspar Martins] : Oui, je peux seulement ajouter que le

troisième mandat ce n’était pas une question qui était considérée

comme une solution pour ce que vit la RDC. Au contraire, la solution

réside dans un dialogue permanent pour qu’on trouve les voies et

moyens pour ramener la stabilité et apaiser les esprits des Congolais

et aussi donner des assurances sur l’avenir, surtout à la jeunesse.

Que la jeunesse puisse s’assurer que l’avenir pour le Congo, ce n’est

pas un avenir dans la rue mais un avenir dans le travail : travail

politique, travail aux champs, travail dans les industries, dans les

universités pour la formation permanente de cette jeunesse pour servir

dans un pays, dans un Congo apaisé. C’est un peu ce que nous avons

retiré de tous nos entretiens. Alors troisième mandat, pas question.

Maintenant la question de la manifestation. Je pense que ce n’est pas

une interdiction comme telle mais une manifestation pour être, pour

amener à passer le message qu’il faut, il faut que ce soient des

manifestations avec les ordres. On ne peut pas manifester et faire

aussi faire des morts ou des blessés.

Là, il ne s’agit plus de manifestations, ce sont des actes qu’il faut

quand même éviter dans un pays qu’on veut paisible.

Question 7

Jean-Pierre Kayembe/ RTGA : Vous projetez de vous rendre demain à

Beni, une région sinistrée. En quinze ans d’existence quasi

ininterrompue sur le territoire congolais, votre mission, la MONUSCO,

peine à encore à protéger les civils qui sont tués matin, midi, soir à

coup de machettes. Je voudrais savoir quelle recette magique vous avez

dans vos mallettes pour enfin apporter une solution efficace à cette

situation qui n’a que trop duré.

Question 8

Patricia Penzo/ B-One Télévision : Je voudrais poser ma question à

monsieur Martins. Vous avez dit que vous êtes venus avec des solutions

pour que la RDC puisse quand même passer une transition paisible.

C’est le souhait de tous. Mais, tout à l’heure, vous venez encore de

dire que la jeunesse de la République démocratique du Congo ne doit

pas être dans la rue. Mais, malheureusement c’est ce qui pourrait

arriver au cas où les acteurs politiques ne se mettaient pas d’accord.

Est-ce qu’aujourd’hui, après votre mission en République démocratique

du Congo, on peut dire qu’il y aura une décrispation en RDC et que les

choses pourraient aller dans le bon sens ? Je peux terminer par là.

Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC

[Maman Sambo Sidikou] : Je vois que les deux co-dirigeants de l’équipe

me regardent concernant la question de Beni. Je vais tenter d’y

répondre. Nous sommes enchantés que vous alliez à Beni. D’abord parce

qu’effectivement Beni est une zone martyre où beaucoup de gens sont

morts, où se posent des problèmes sérieux de protection des

populations. Il est bon que le Conseil de sécurité y aille pour voir

avec les populations, c’est très important, avec la Monusco, avec les

Forces armées congolaises comment le Conseil de sécurité pourrait nous

soutenir davantage dans notre travail de protection de la population

civile.

Dans cette zone, ce à quoi nous assistons, c’est quand même à une

guerre asymétrique. Nous nous organisons au niveau de la MONUSCO en

collaboration avec les forces armées congolaises pour porter la guerre

à ceux qui tuent et massacrent ; leur enlever l’initiative en allant

les trouver où ils sont.

Cela suppose de la part du Conseil de sécurité un soutien plus intense

à la Monusco. Que nous soyons mobiles, que nous ayons des forces

spécialisées, équipées pour ce genre de guerre. Cela avance déjà. Je

ne vais pas révéler des secrets. Mais nous avons déjà en place un

certain nombre d’équipements et de forces pour le faire.

Mais n’oubliez pas que la sécurité de ce pays est la responsabilité

première du gouvernement congolais et des forces armées congolaises.

Tout ce que nous pouvons faire nous, c’est venir en soutien aux

autorités congolaises et aux forces de sécurité du Congo.

Deuxièmement, on ne peut gagner ce type de guerre lorsqu’on n’a pas la

population avec soi. En ce moment, nous nous organisons au niveau de

Beni en particulier en renforçant nos bureaux à avoir une action

intégrée. Il faut que l’armée fasse son travail en collaboration avec

l’armée congolaise. Il faut aussi que nous fassions un peu un travail

plus intense de stabilisation en nous occupant davantage de problèmes

réels des gens. Soit en matière d’éducation, de santé, de route. Pour

aller dans la forêt combattre les fous, il faut des routes, il faut

des accès. Donc vous verrez demain, les membres du Conseil de sécurité

verront tout cela.

Nous discuterons avec nos forces, avec les hommes de terrain des

contraintes que nous avons, des insuffisances. Et, nous demanderons au

Conseil de sécurité de nous apporter un appui encore beaucoup plus

franc, beaucoup plus intense pour faire face à la situation.

Il reste que nous devons aussi être comme je disais beaucoup plus près

des populations : les groupes de femmes, la société civile d’une façon

générale, les groupes de religieux. Il faut que davantage qu’ils

soient avec nous.

Quelqu’un me disait que dans un pays où il était avant : on ne gagne

pas une guerre, parce que c’est de cela qu’il s’agit, c’est une guerre

qu’on impose au peuple du Congo, sans la mobilisation, la

participation, l’adhésion des populations locales. L’information par

exemple. Il est évident que nous avons besoin de la population. Il est

évident que nous avons besoin qu’elle assume sa sécurité en nous

aidant à savoir ce qui se passe.

Ensuite, très franchement lorsqu’on regarde la région de Beni, on sait

bien qu’elle est frontalière de l’Ouganda par exemple. Donc il y a

aussi une dimension régionale dans cette affaire. C’est pour ça que le

sommet de Luanda, le dernier sommet de la CIRGL a parlé de la

nécessité pour cette région de prendre en charge ensemble sa sécurité.

C’est-à-dire : il faut aussi que les pays voisins, tous les pays de la

région aident le Congo comme le Congo à aider d’autres pays avant, à

arrêter les massacres, à arrêter l’instabilité parce que l’instabilité

au Congo, ça sera l’instabilité aussi dans les pays voisins.

Je vais m’arrêter là. Mais, on aura l’occasion sur le terrain avec les

journalistes, avec les autorités, avec les populations surtout,

j’insiste là-dessus à analyser toutes ces questions.

Nous, ce que nous voulons, comme l’a dit Ismaël, ils sont venus voir

d’eux-mêmes, et pas seulement m’écouter quand je vais à New York.

Aller à Beni, c’est pour eux l’occasion aussi de voir sur terrain,

d’interroger, d’écouter, de comprendre pour aider mieux.

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[Ismaël Abraão Gaspar Martins] : Je peux vous rassurer que le Conseil

de sécurité c’est l’organe qui a la responsabilité d’assurer la paix

et la sécurité dans le monde. La République démocratique du Congo la

situation au Congo sera accompagnée de très près pour éviter qu’on ait

des situations qu’on a vécues déjà dans le passé. Nous allons faire ce

suivi.

Et naturellement, nous avons tous les instruments pour agir. Un des

instruments par exemple c’est appliquer des sanctions là où il y a des

actes de banditisme, des actes de violence. Et les responsables

doivent être identifiés de façon qu’on évite que ces situations se

répètent. Mais la vigilance principale pour éviter tous ces actes

reste avec le peuple congolais même.

Les élections, c’est la meilleure façon de pénaliser ceux qui doivent

être pénalisés. Il y aura les élections, nous sommes rassurés encore,

d’ici à 2017, 2018 au plus tard. Le processus est à vous. Ce qui nous

a donné encore cette assurance, c’est qu’il y a l’appropriation du

processus par les Congolais eux-mêmes. Ça c’est très important. Il

faut que les actes des Congolais soient bien suivis par les Congolais

eux-mêmes. Et le Conseil de sécurité nous n’y sommes pas seulement à

travers des orientations qui sont données à travers nos résolutions et

les briefings qui nous sont faits par le Représentant spécial, le

DPKO, la présence de la MONUSCO partout.

Je pense que nos yeux sont là et nous allons accompagner en permanence

la situation en République démocratique du Congo pour éviter que cette

fois-ci on ne rate pas la possibilité d’avoir une transition paisible,

une transition en respectant la Constitution qui a été adoptée par les

Congolais eux-mêmes. Voilà.

Question 9

Venant Vudisa / RTNC – Ma question s’adresse à M. Ismaël Martins. Le

31 décembre, M. Ban Ki-moon va clôturer son mandat et c’est quelqu’un

d’autre, le Portugais qui va le remplacer. Alors la question que l’on

se pose, la RDC peut-elle s’inquiéter de ce changement ou

continuera-t-elle à bénéficier du même regard comme c’était [le cas

avec] le prédécesseur.

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[Ismaël Abraão Gaspar Martins] : Tout d’abord, je dois vous dire que

l’élection du nouveau Secrétaire général des Nations Unies s’est faite

dans une façon, c’était par acclamation. Bien au Conseil de Sécurité

où l’élection même a eu lieu comme à l’Assemblée générale où

l’élection proprement dite est faite.

Monsieur le nouveau Secrétaire général a été élu parce qu’il est un

homme qui comprend le terrain. C’est un homme qui a une vision de ce

que doivent faire les Nations Unies pour devenir un organe qui reste à

la hauteur des défis que nous avons tous dans ce monde.

Je peux aussi dire que la République Démocratique du Congo et la

situation en République Démocratique du Congo sera naturellement, aura

une place bien privilégiée pour nous assurer que la paix et la

sécurité puissent revenir en Afrique. Neuf frontières, c’est un pays

qui doit garder la stabilité pour éviter que ça s’élargisse dans des

pays voisins.

La paix et la sécurité étant les principales objectifs du Conseil du

sécurité, je peux dire que l’Afrique est un continent qui est bien

dans l’agenda du Conseil de Sécurité en permanence c’est-à-dire que le

Congo sera accompagné, sera suivi et toute l’action qui sera

nécessaire pour nous amener à la stabilité dans ce pays sera

naturellement prise par le Conseil [de sécurité] et le nouveau

Secrétaire [général].

Question 10

Laetitia Masela/ RTNC 2 : Le Conseil de sécurité des Nations Unies

dispose-t-il d’un plan B pour éviter le chaos en République

Démocratique du Congo pendant cette période post dialogue ?

Co-leader de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies

[Ismaël Abraão Gaspar Martins] : Il n’y a pas de chaos ici, il faut

éviter le chaos. Il faut vous engager pour empêcher le chaos, le chaos

est fait par les Hommes. Le chaos est fait par les jeunes surtout.

J’étais jeune aussi mais le chaos ce n’est pas la solution ; ici la

solution c’est un engagement ferme de la classe politique, un

engagement ferme de l’électorat, un engagement ferme de tout le monde

pour qu’on amène ce pays finalement à avoir une transition qui puisse

se faire dans la stabilité.

C’est possible oui, c’est [faisable] oui. Ça va se passer, je peux

vous assurer avec notre appui et on pourrait y arriver. Merci

Porte-parole de la MONUSCO [Felix Prosper Basse] : Merci mesdames et

messieurs, c’est sur cette note d’engagement ferme de M. Martins que

nous mettons un terme à cette conférence de presse mais avant ça

permettez-moi d’exprimer en votre nom toute notre gratitude à M.

Martins et à M. Delattre pour avoir accepté d’échanger avec nous

pendant cette période. Merci et très bonne soirée, merci d’avoir été

nombreux parmi nous.