Sur décrets du Cardinal Monsengwo : Archidiocèse de Kinshasa, nouvelles mises en place

Le chef de l’Eglise catholique de Kinshasa, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, a procédé à de nouvelles mises en place dans l’archidiocèse de la capitale.

Au total, 18 décrets ont été signés par lui ’pour ces nouvelles nominations rendues publiques le mercredi 22 août. Ils portent respectivement nomination d’un vicaire judiciaire et épiscopal,

nomination d’un secrétaire chancelier ; mise en place des prêtres à

l’Economat diocésain ; mise en place des cérémoniaires diocésains ;

mise en place des formateurs pour les séminaires ; mise en place au

Centre catholique Nganda ; mise en place à la Caritas ; mise en place

des intendants ; mise en place des curés ; mise en place des vicaires

; mise en place à l’IFAD ; mise en place dans la coordination des

écoles privées catholiques ; mise en place dans quelques écoles ; mise

en place des aumôneries des mouvements et groupes ; mise en place des

prêtres envoyés aux études ; mise en place des diacres ; mise en place

des acolytes en stage pré-diaconal ; ainsi que l’insertion pastorale

des séminaristes de Jean-Paul, 1er étudiants de 2ème licence, à l’UCC

(Université Catholique du Congo).

Ci-dessous l’intégralité des décrets de nomination signés par

l’Archevêque de Kinshasa le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya :

Dom

SYNTHÈSE DES DECRETS DES NOMINATIONS 2018

DANS L’ARCHIDIOCESE DE KINSHASA 2018

Nous, Laurent MONSENGWO PASINYA, par la grâce et la bienveillance du

Siège Apostolique, Cardinal de la Sainte Eglise Catholique Romaine et

Archevêque Métropolitain de Kinshasa,

Aux lecteurs décrets, Salut et bénédiction dans le Seigneur ;

Considérant la nécessité de procéder à certaines nominations dans

l’Archidiocèse de Kinshasa ;

Eu égard à notre droit de pourvoir librement à la collation des

offices ecclésiastiques dans l’Archidiocèse de Kinshasa (Can.157) ;

Après consultation de personnes sages et avisées ;

En vertu de pouvoir ordinaire (Can. 131, 1 ; 381), et par la teneur

des présentes :

DECRETIONS :

1. DECRET N°ARKIN/LMP/7530/18 PORTANT NOMINATION D’UN VICAIRE

JUDICIAIRE ET EPISCOPAL CHARGE DES AFFAIRES TEMPORELLES ET DE RAPPORT

ASBL ARCHIKIN AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES

Est nommé aux fonctions de son nom le prêtre suivant :

Abbé André BAKULA, Vicaire Judiciaire et Episcopal

2. DECRET N°ARKIN/LMP/7531/18 PORTANT NOMINATION D’UN SECRETAIRE CHANCELIER

Est nommé à la fonction en regard de son nom le prêtre suivant:

Abbé Georges NJILA, Secrétaire Chancelier

3.DECRET N° ARKIN/LMP/7532/18 PORTANT MISE EN PLACE DES PRETRES A

L’ECONOMAT DIOCESAIN

Art 1 : sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms les prêtres suivants :

Abbé Maurice MATATA, Economat Diocésain

Abbé Jaques NTADI, 1er Econome adjoint

Abbé Ephrem KUKONDA, 2ème Econome adjoint

Abbé Destin BASONGA, Chargé des ressources humaines

4. DECRET N°ARKIN/LMP/7533/18 PORTANT MISE EN PLACE DES CEREMONIAIRES DIOCESAINS

Abbé Merlin MBENZA, le principal

Abbé François MADINDA, 1er adjoint

Abbé John YONGO, 2éme adjoint

5. DECRET N°ARKIN/7534/18 PORTANT MISE EN PLACE DES FORMATEURS POUR

LES SEMINAIRES

Art 1er : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms les

prêtres suivants :

a). Séminaire Propédeutique Cardinal Malula et Petit Séminaire Saint

Jean-Marie Vianney

1. Abbé Thomas d’Aquin BUNGIENA : Recteur

2. Abbé Jean MOBIALA, Secrétaire Académique

3. Abbé Rigobert NLEMVO, Directeur Spirituel

4. Abbé Béni KITOKO, Econome

b). Grand Séminaire de Philosophie Saint André Kaggwa

1. Abbé Libère PWONGO, Recteur

2. Abbé Edouard ISANGO : Vice-Recteur, dominical à St Luc

3. Abbé OKA : Directeur Spirituel

4. Abbé Joseph MUSUBAO : Secrétaire académique

5. Abbé Hugues LIFWA : Econome, professeur, dominical à la paroisse St Albert

6. Abbé Marcus BINDUNGWA : professeur résident

c). Grand Séminaire de Théologie Saint Jean XXIII

Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms les prêtres suivants :

Abbé Christian NGANZIN : Recteur, Coordinateur des stages

Abbé Augustin ESEBI : Secrétaire académique

Abbé Parfait KIDIMA : Directeur Spirituel et professeur

Abbé Camille ESSIKA : Professeur et Curé à la paroisse St Léopold

Abbé Michael MBWANGA : Econome, professeur et gestionnaire de l’Ecole

paroissiale

Abbé KWAZIFWANGA : Professeur résident, 2ème vicaire à St Léopold

d). Séminaire Universitaire Jean Paul 1er

Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms les prêtres suivants :

Abbé Ghislain KAPIA : Recteur

Abbé Michel GERARD : Directeur spirituel

Abbé Serge KIBAU : Econome, Assistant à l’U.C.C, professeur à Jean XXIII

6. DECRET N°ARKIN/LMP/7535/18 PORTANT MISE EN PLACE AU CENTRE CATHOLIQUE NGANDA

Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms suivants :

Abbé Arthur PONDE : Directeur

Sr Maggy ENGOKO : Directrice adjointe

7. DECRET N°ARKIN/LMP/7536/18 PORTANT MISE EN PLACE A LA CARITAS

Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms les prêtres suivants :

Abbé NZUNGU : Directeur et Coordinateur des projets

Abbé Bienvenu MASUNGA : Directeur adjoint

Abbé Erick MONYENE : Coordinateur adjoint des projets

8. DECRET N°ARKIN/LMP/7536/18 PORTANT MISE EN PLACE DES INTENDANTS

Art. 1 : Sont nommés à la fonction en regard de leurs noms, les

diacres suivants :

Abbé Steven MASOMBO, Intendant à l’Archevêché

Abbé Jean-Paul SOOLY : Intendant de Mgr Edouard KISONGA avec Résidence à St Luc

10. DECRET N°ARKIN/LMP/7537/18 PORTANT MISE EN PLACE DES CURES

Art 1er : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms les

prêtres suivants :

Prêtres diocésains

Abbé Antoine : Curé de la paroisse Notre Dame de la Sagesse;

Abbé Bernard LUMEMBO : Curé à Saint Antoine;

Abbé François LUYEYE : Curé à Saint Raphaël;

Abbé Calixte MVUTU : Curé à Cogelos;

Abbé Bruno LUSONGAKIO : Curé à St Cyprien et Directeur Général à la RTCE;

Abbé Bruno KABAMBU : Curé à Saint Gabriel;

Abbé André MASSAMBA : Curé à Sainte Monique;

Abbé Nathan TSHIBAMBE : Curé à Saint MUZEYI;

Abbé Noël NDUNGU : Curé à la paroisse Saint Joseph;

Abbé Vincent MASSAMBA : Curé à la paroisse Kristu Molobeli;

Abbé Paul MATETA : Curé à la paroisse Saint Marc;

Abbé Daniel KIANGA : Curé à la paroisse Saint Agathe;

Abbé Bienvenue NDOMBE : Curé à la paroisse Cœur Immaculé de Marie;

Abbé Emile MASSANGA : Curé à la paroisse Saint Gyavira;

Abbé Joël KABA : Curé de la paroisse Saint Léon;

Abbé Richard KAMANA : Curé à la paroisse Saint Simon et Zacharie;

Abbé Pierre MUSOKAYI : Curé à la paroisse saint MUKASA;

Abbé BOBO KATSHABALA : Curé à la paroisse Saints Corne et Damien

Abbé Jean-Pierre KIKONDA : Curé à la paroisse Saint Luc;

Abbé Adrien LUVIKI : Curé à la paroisse Saint KIBUKA;

Abbé Alphonse : Curé à la paroisse Saint Frédéric;

Abbé Zindo NTABIDILA : Curé à la paroisse Saint Pierre;

Abbé Vincent TSHOMBA : Curé à la paroisse Saint Albert;

Abbé François NSEKA : Curé à la paroisse Saint Croix;

Abbé Michel NSENGA : Curé à la paroisse Saint Mbaga;

Abbé Stéphane ; Curé à la paroisse Saint Vincent de Paul;

Abbé Hippolyte MUSIMBELO : Curé à la paroisse Maman Wa Bosawa;

Abbé NTANDO Lambert : Curé à la paroisse Isidore Bakanja;

Abbé Daniel MATUMONA : Curé à St Théophile.

LES RELIGIEUX

Art. 2 les prêtres Religieux

Père NYIMILONGO Cléophas (Claretain) : Curé à Saint Ignace;

Père MBAYAMVULA Jean (Claretain) : Curé à Saint Matthieu;

Père TSHAMALA WA TSHAMALA : Curé à Saint François Xavier;

Père NKULU Marc : Curé à Saint Barthélemy;

Père MOLENDE Léon : Curé à Maman Wa Boboto;

Père TABU Jean Claude (Fils de la Charité) : Curé à Saint Benoit;

Père MAVANGA Michel (Passioniste) : Curé à Saint Christophe;

Père BUTSHINAYI Dieudonné (Passioniste) : Curé à Saint Boniface;

Père WAYWAY BANGE Deo : Curé à Saint Robert;

Père LIJNDADIO NSIBATALA Benoit (Rédemptoriste) : Saint Mugaga;

Père LOMBE Justin (Fils de la Charité) : Curé de Notre Dame de Joie;

Père MANFIMAWA WA Jean-Claude (Prémontrés) : Curé à Ntombwa Ya Maria;

Père Lukas J (Prémontré) : Curé à Saint Denis;

Père PALMIRO (Xavérien) : Curé à Mboka Polo;

Père Barthélemy KANGU (Sacramentain) : Curé à Saint Sacrement;

Père Augustin MFWANKAMA (Sacramentain) : Curé à Bse Anuarite;

Père Vital BANEINDA (Sacramentain) : Curé à Martyrs de l’Ouganda;

11. DECRET N°ARKIN/LMP/7538/18 PORTANT MISE EN PLACE DES VICAIRES

Art : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms les prêtres suivants :

Les Prêtres Diocésains

Abbé Michel PANYA : Vicaire à St Albert;

Abbé KAHENDO : Vicaire à Sainte Famille;

Abbé MAMBENGYA Yanick : 1er Vicaire à St Luc et gestionnaire de l’école;

Abbé Serge MALEKA : 2ème Vicaire à St Luc;

Abbé LUFUNGULA : Vicaire à Saint Pierre;

Abbé Gaël TSHIPAMBA : Vicaire à St André;

Abbé Hora MAMBU : Vicaire à Saint Laurent;

Abbé Victor KHUWA : Vicaire à St Muzeyi;

Abbé Claude NGAMA : Vicaire à Notre Dame de la Sagesse;

Abbé Faustin KADIMA : Vicaire à Saint Pie X;

Abbé MAVIDILEKO Espérant : 1er Vicaire à Saint Joseph;

Abbé ATITUNG MAKER : 2ème Vicaire à Saint Joseph

Abbé Flavien : Vicaire à Saint Théophile;

Abbé MASSAMBA Teddy : Vicaire à Saint François;

Abbé MIAWAWANA Cyprien : Vicaire à Saint Cyprien;

Abbé MOPONGO Gloria : Vicaire à la Résurrection;

Abbé YONGO Jean : Vicaire à Saint Augustin.

B. RELIGIEUX

1. Père Jacques LUKASI (Prémontrés) : Vicaire à Saint Denis;

2. Père Eudes BISAMBU (Rédemptoriste) : Vicaire à Saint Mugaga;

3. Père David MBOLOKO (Fils de la Charité) : 1er Vicaire à Saint Benoit;

4. Père Saturnin MUNGI (Fils de la Charité) : 2ème Vicaire à Saint Benoit;

5. Père Serge MAVANGU (Fils de la Charité) : 3ème Vicaire à Saint Benoit;

6. Père Timothée POSO (Passioniste) : 1er Vicaire à Saint Christophe;

7. Père Faustin MAPHASI (Passioniste) : 2ème Vicaire à Saint Christophe;

8. Père Dosithée NAMWISI (Passioniste) : 3ème Vicaire à Saint Christophe;

9. Père Hugues NATI EKOB’ATA (Passioniste) : 1er Vicaire à St Boniface;

10. Père Didier KIMUPIPA (Passioniste) : 2ème Vicaire à St Boniface;

11. Père Jacques MBUNZIMI (Passioniste) : 3ème Vicaire à St Boniface;

12. Père J. Nico MVUNZI (Passioniste) : Vicaire Dominical à St Boniface;

13. Père Mathieu ANAKANI (Passioniste) : 1er Vicaire à Saint Robert;

14. Père Jacques LUKASI : Vicaire ya Maria;

15. Père Zénon KIHUNGA (Claretain) : Vicaire à Saint Ignace;

16. Père J. Baptiste BILUKI (Claretain) : Vicaire à Saint Ignace;

17. Père Franklin KIBATA (Claretain) : Vicaire à Saint Ignace/Etudiant;

18. Père Didier KIMUDWILA (Claretain) : Vicaire à Saint Ignace/Etudiant;

19. Père François MWANZA (Claretain) : Vicaire à Saint Mathieu;

20. Père André FULA (Claretain) Vicaire : Vicaire à Saint Mathieu;

21. Père Charles NINGANZA (Claretain) : Vicaire à Saint Mathieu;

22. Père Francis MWANZA (Sacrementain) : Vicaire à Saint Sacrement;

23. Père Jean Paul ILUNDU (Sacrementain) : Vicaire à Saint Sacrement;

24. Père Jean-Willy MUPILA (Sacrementain) : Vicaire à Bse Anuarite;

25. Père Victor BADJI (Sacrementain) : Vicaire à Bse Anuarite;

26. Père Raphael MALEMBA (Sacrementain) : Vicaire à Martyr de l’Ouganda;

27. Père Donatien BILO (Sacrementain) : Vicaire à Martyrs de l’Ouganda.

11. DECRET N°ARKIN/LMP/7539/18 PORTAN MISE EN PLACE A l’IFAD

Sont nommée aux fonctions en regard de leurs noms les prêtres suivants :

Abbé Emmanuel EYENGA : Recteur;

Abbé Victor NTAMBWE : Secrétaire académique;

Abbé Pérenne MUSIMU : Secrétaire Administratif Aumônerie RYM.

12. DECRET N°ARKIN/LMP/7540/18 PORTANT MISE EN PLACE DANS LA

COORDINATION DES ECOLES PRIVEES CATHOLIQUES

Abbé D’OLIVIERA : Coordinateur

Mr Bonaventure NZALA : Chef du Personnel

13. DECRET N°ARKIN/LMP/7541/18 PORTANT MISE EN PLACE DANS QUELQUES ECOLES

Art 1. Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms les prêtres suivants

COLLEGE BOSEMBO (Ecole privée)

Abbé Jimmy MPEMBA : Gestionnaire, Résidence et Insertion pastorale à

Notre Dame du Congo.

COLLEGE NOTRE DAME (Ecole conventionnée Catholique)

Abbé Edouard MUKWANSEKE : Préfet Chef d’Etablissement au CND;

Abbé Jean Simon MAMBULU : Directeur de discipline, Résidence et

Insertion pastorale à Notre Dame du Congo.

COLLEGE SAINT RAPHAEL (Ecole Conventionnée Catholique)

Abbé Patrick MWELA : Directeur de discipline, Résidence et Insertion

pastorale Saint Raphaël;

COMPLEXE SCOLAIRE CARDINAL MONSENGWO

Abbé Dzama Joseph : Administrateur;

Abbé Jean Marie Konde : Gestionnaire.

14. DECRET N°ARKIN/LMP/7542/18 PORTANT MISE EN PLACE DES AUMONERIES

DES MOUVEMENT GROUPES et pastorale de la santé

Abbé Georges LEWO (résidence Saint François de Sales) : AUMONERIE à

l’Hôpital de la Clinique Ngaliema;

Abbé MUZIE : AUMONERIE Archange Saint Michel.

15. DECRET ARKIN/LMP/7543/18 PORTAN MISE EN PLACE DES PRETRES ENVOYES AUX ETUDES

Abbé Benito NGIESI : Université Grégorienne à Rome;

Abbé Jacques MBAYI : Institut Catholique de Paris;

Abbé Pacôme LIKOBE : Institut Catholique de Paris;

Abbé Rémy KAMALWEYI : à l’UCC.

16. DECRET N°ARKIN/LMP/7544/18 PORTANT MISE EN PLACE DES DIACRES

Sont nommée aux fonctions en regard de leurs noms les diacres suivants :

Abbé BOMONGA Jean-Marc : Diacre à Saint Charles Lwanga;

Abbé ISUNGU Jean-Chrysostome : Diacre à Marie Goretti;

Abbé KABEYA Florent : Diacre à Saint Alphonse;

Abbé LUDU Boniface : Diacre à Saint Rombaut;

Abbé LUYEYE Nicodème : Diacre à Saint Raphaël;

Abbé MATADI Hervé : Diacre à Saint Paul;

Abbé MUYA Serge : Diacre à Saint Joseph;

Abbé NZADI Alphonse : Diacre à Saint Anne;

Abbé SOMBO Julien : Diacre à Saint Michel;

Frère Charles BIZUKU Fils de la Charité : Diacre à N.D. de toutes Joies.

17. DECRET N°ARKIN/LMP/7545/18 PORTANT MISE EN PLACE DES ACOLYTES EN

STAGE PRE-DIACONAL

KABENGELE David : Stagiaire à Saint Cyprien;

MAKIAZAYILA François : Stagiaire à Saint Angèle;

KANDE Roger : Stagiaire à Saint Paul;

LUZOLO Deo-Gracias : Stagiaire à Marie Reine des Apôtres;

NYANGOMBE Christian : Stagiaire à Saint Kibuka;

KUYIKA Benjamin : Stagiaire à Saint Georges;

KISUNGU Jean : Gurmil Stagiaire à Saint Charles Lwanga;

MBOMI Grace-Albert : Stagiaire à Saint François de sales;

KAPEND Jean-Jacques : Stagiaire à Saint Luc;

MAKIESE Christian : Stagiaire à Saint KIBUKA;

MATIMBO Joseph : Stagiaire à Sainte Croix;

MAVUNZA Augustin : Stagiaire à Notre Dame de Grace;

LUTELAMO Hugues : Stagiaire à Sainte Thérèse;

MAZUNGA Gaston : Stagiaire à Sainte Marthe;

WAWA Patrick : Stagiaire à Saint Marc.

18. DECRET N°ARKIN/LMP/7546/18 PORTANT INSERTION PASTORALE DES

SEMINARISTE DE JEAN PAUL 1er ETUDIANTS DE 2ème LICENCE A L’UCC

KABUYA Ken : insertion pastorale à la Résurrection;

MPAKA Gérard : insertion pastorale à Saint Christine;

MBUILU Sagesse : insertion pastorale à Notre Dame du Congo;

DIANSUKA Martens : insertion pastorale à Saint Noé Mawagali;

MIASSOUMANA Ruffin : insertion pastorale à Elimo Santu;;

FILAKEMBO Baylon : insertion pastorale à Saint Augustin.

Art.1 : Les présents décrets entrent en vigueur à la date de leur signature

Art.2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires

aux présents décrets

Art.3 : Dans les huit jours, tous ceux qui sont nommés feront la

passation des services (pastoraux, administratifs et financiers) avec

leurs prédécesseurs

Fait à Kinshasa, en notre curie épiscopale, le vingtième jour du mois

d’août de l’année deux mille dix-huit.

+ L.Card. MONSENGWO PASSINYA

Archevêque de Kinshasa