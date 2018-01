Le Président national, – Conformément aux articles 6 et 8 des Statuts et aux articles 28, 29 et 30 du Règlement intérieur de « MISSION NOUVELLE » ; – Sur proposition du Directoire national ; Vu l’uƌgence et la nécessité, Décide : Article 1er : Les personnes dont les noms suivent sont nommées, chacune en ce qui la conceƌne, aux fins d’assuƌeƌ les fonctions de président du Comité exécutif provincial de « MISSION NOUVELLE » :  Bandundu: Severin Ndongesi Kasongo  Bas-Congo : Christian Guylain Mbala Samba  Équateur : Aimé Aduapedi  Kasaï-Occidental: Lambert Mbakama  Kasaï-Oriental: Hilaire Kalonji Muleba  Katanga : Secteur I : Yves Elema Lingambu Secteur II : Jérémie Kabadi  Maniema : Albert Shendewo  Nord-Kivu : Gilbert Mitima Mudumbi  Province-Orientale : Secteur I : Patrick Daoba Secteur II: Lazy Iboko  Sud-Kivu : Dieudonné Nsango N’sele 2 Article 2 : Le Secƌétaiƌe exécutif national est chaƌgé de l’exécution de cette décision Ƌui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Johannesburg, le 25 janvier 2018 Alain Daniel SHEKOMBA OKENDE Président.- Le document