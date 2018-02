Dechade Kapangala : des adieux déchirants !

Fauchée par balle lors de la marche organisée par les laïcs catholiques le dimanche 21 janvier 2018 à Kinshasa, Thérèse Dechade Kapangala a été conduite à sa dernière demeure le vendredi 9 février, à savoir le Nécropole « Entre Ciel et Terre ». Bien avant son

inhumation, des cris de colère mêlés à ceux de douleur ont rythmé ses obsèques, dans l’enceinte de la paroisse Saint François de Sales, dans la commune de Kintambo, site où l’aspirante religieuse avait rendu son dernier soupir, en présence d’une nombreuse foule de fidèles.

Pendant la messe d’action de grâces organisée en sa mémoire, ce lieu de culte n’a pu contenir le grand monde venu lui rendre un dernier hommage.

Des chrétiens de plusieurs communes de Kinshasa ont fait le

déplacement de Kintambo pour pleurer celle que le Comité Laïcs de

Coordination (CLC) considère désormais comme le symbole de la lutte

pour la liberté et la démocratie en République Démocratique du Congo.

Plusieurs acteurs politiques et sociaux ont marqué de leur présence

les funérailles de la regrettée Thérèse Dechade Kapangala, notamment

Delly Sesanga, témoin oculaire de l’exécution sommaire de la victime,

Docteur Sondji, l’homme politique et médecin qui avait tenté sans

succès de la réanimer pendant qu’elle baignait dans son sang, Jean

Claude Vuemba, un habitué de la paroisse Saint François de Sales, en

sa qualité de résident de Kintambo.

Alors que le père de Décade Kapangala, officier de police de son

état, était introuvable tout au long des obsèques, sa mère, ses frères

et sœurs étaient très visibles, mais inconsolables.

Lors de son homélie, l’officiant du jour a loué une fois de plus

l’engagement de Thérèse Dechade Kapangala dans les activités de

l’église. Pour lui, sa mort tragique devrait interpeller les

dirigeants congolais à se départir de leur égoïsme et travailler pour

le bien-être du peuple.

Ce prince de l’église a martelé que Dechade Kapangala, désormais

martyre de la démocratie, a donné sa vie pour l’amour de ses

compatriotes qui souffrent à cause de l’égoïsme d’une minorité au

pouvoir.

A la fin du culte, le député Delly Sesanga a été invité à donner son

témoignage en tant que témoin direct de l’insoutenable scène ayant

conduit à la mort de l’aspirante religieuse.

Prenant la parole pour la circonstance, au milieu des sanglots des

proches de la défunte, Sesanga a retracé toutes les péripéties ayant

marqué les derniers instants de l’aspirante de Saint François de

Sales sur cette terre des hommes.

Pour le président de l’Envol, cela ne fait aucun doute, Thérèse

Kapangala a été assassinée.

«Dites-moi, en quoi est-ce qu’une jeune fille innocente, sans armes à

l’intérieur d’une église, menace-t-elle l’ordre public ? Ça, c’est un

assassinat, l’utilisation de la terreur comme mode de gouvernement »,

a lâché l’élu de Luiza, avant d’ajouter que « ce qui s’est passé le 21

janvier, et nous en avons été témoin, est quelque chose d’ignoble ».

Le président de l’Alternance pour la République a appelé toutes les

forces vives de la Nation à poursuivre le combat pour l’instauration

de la démocratie et le respect des droits de l’homme au pays, une

manière pour l’auteur de la loi sur les manifestations publiques

d’honorer la mémoire de Thérèse Dechade Kapangala.

ERIC WEMBA