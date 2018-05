POURQUOI LE DEBAT SUR LA DIVISION DE LA PROVINCE DU NORD KIVU EST MALSAIN

L’actualité politique de ma province est polluée par un débat insalubre sur la division de la province du Nord Kivu. Je suis député Provincial élu du territoire de Lubero en 2006, mandat toujours en cours. Je suis également député national, élu en 2011 dans la ville de

Goma. Je suis un mandataire attitré des deux pôles de la province, élu par les membres de toutes les tribus du pays présentes au Nord Kivu.

Après ma petite déclaration à Kasindi la semaine passée clôturant ma tournée dans la province du Nord Kivu, j’ai consigné plusieurs réactions d’amis sur le sujet et je me suis senti très concerné pour mettre à la disposition du public mon point de vue sans équivoque.

J’ai bien lu la pétition rédigée dans un style espiègle et léger. Il

m’a été précisé que le document n’était ni l’émanation de la

communauté Hutu, même s’il est signé uniquement par des Hutu ; ni du

parti politique UCP même s’il est l’inspiration de certains leaders de

ce parti. Je recommande à toute la population du Nord Kivu et surtout

à tous ceux qui me croient de se disjoindre du débat dangereux de la

pétition pour la division de la province pour les sept raisons

suivantes :

1.Cette pétition est une perte de temps, elle est juridiquement

intraitable en ce moment.

L’article 4 de la constitution stipule : «de nouvelles provinces et

entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par

regroupement dans les conditions fixées par la présente constitution

et par la loi». A ce jour, la loi qui fixe les conditions et la

procédure de démembrement ou de regroupement pour la création des

nouvelles provinces ou entités territoriales n’a jamais été traitée. A

ce stade, ceux qui ont initié cette pétition vendent un mensonge

éhonté aux « BATURAGES SIGNATAIRES» que leur province sera effective

avant le début des élections prochaines. Qui vous a dit que pour

diviser la province il faut une pétition ? A qui allez-vous adresser

votre pétition ? Qui est compétent pour diviser une province ? quelle

procédure allez-vous suivre pour l’obtenir ? Cette démarche est

hasardeuse, téméraire et enfantine. Les députés nationaux qui sont

derrière cette initiative doivent me consulter pour la procédure. Dans

tous les cas ça ne sera pas facile. Déjà pour changer le chef-lieu de

province, il faut avoir les ¾ de l’Assemblée Provinciale et à défaut

un referendum provincial selon les prescrits de l’article 30 de la loi

No 15/006 du 15 mars 2015 portant fixation des limites des provinces

et celles de la ville de Kinshasa. Il faut arrêter de vendre le vent

puisque la création d’une nouvelle province ne sera pas facile et ce

n’est pas pour une décennie.

Je suis convaincu que certains de ceux qui ont initié cette pétition

savent qu’elle ne pourra pas aboutir, mais veulent se refaire une

santé politique auprès des bases communautaires à la veille des

élections.

2.On ne peut pas diviser la province pour des raisons d’hégémonie

ethnico-tribaliste.

Les auteurs de la pétition dans leur postulat opposent les Nandes aux

Hutus, arguant que le fait pour les premiers d’être démographiquement

majoritaires dans le Nord Kivu empêcherait les derniers d’espérer un

jour diriger la province et qu’il faut donc créer une nouvelle

province dans laquelle les Hutus seront démographiquement majoritaires

pour diriger seuls contre les autres ethnies présentes dans cet espace

géographique dénommée Grand Sud.

Erreur ! On ne peut pas chercher à résoudre une injustice en

créant une autre similaire. Pour rester dans la même logique et

permettre à toutes les grandes ethnies de la province d’être

hégémoniques dans leurs espaces coutumiers, on pourrait alors proposer

la création de huit provinces comme suit : 1. la province de BENI

LUBERO pour les Nandes, Piri, Mbuba, Lesse, Talinge et Mbute

2. La province de BUSHENGE qui prendrait le territoire de Masisi, la

chefferie de Bwito et le Groupement BINZA en territoire de Rutshuru.

Elle appartiendrait aux HUNDE. 3. La province de WANIANGA qui

prendrait le secteur des Wanianga en territoire de Walikale 4. La

province de BAKANO qui prendrait le secteur des Bakano en territoire

de Walikale avec les communautés Kano, Kusu, lega et Kumu. 5. la

Province de NYIRAGONGO qui prend la ville de Goma et le territoire de

Nyiragongo pour les Bakumu ; 6. La province de JOMBA qui prendrait

le groupement de Jomba en territoire de Rutshuru pour les Tutsi ; 7.

La province d’UFAMANDU pour les Tembo qui prendrait une partie du

Masisi et de Walikale.

8. La province de BWISHA qui regrouperait tous les Hutu en chefferie

de Bwisha en dehors du groupement de Jomba et de Binza.

En faisant cela, on répondrait fidèlement au besoin d’hégémonie

tribale de chaque grande communauté éthnique de la province. Mais pour

quel résultat ?

3.On ne peut pas créer une nouvelle province sur un fleuve de sang des innocents

Les auteurs de la pétition dans une insinuation lacunaire veulent

démontrer que la division de la province marquera la fin des massacres

des populations et de la désolation sécuritaire dans le Nord Kivu. Ils

disent en fait par chantage que s’ils n’obtiennent pas gain de cause

les tueries et les kidnappings vont continuer. Je viens de faire le

tour de la province et j’ai rencontré des frères ayant fait l’objet de

kidnapping dans le Vusendo. Ils ont tous raconté que leurs ravisseurs,

c’est une coalition des FDLR et de Jeunes Nyatura. Ils disent

ouvertement que si la province n’est pas divisée, ils vont intensifier

les kidnappings puisque toute la souffrance de leur peuple, ils

l’attribuent aux Nandes. J’ai toujours dénoncé le fait que des

politiciens et notables sacrifient des innocents en jouant sur leur

pauvreté pour les pousser aux massacres, afin de justifier que les

Nande détestent les Hutu. Je l’ai dit à Goma il y a 9 ans lorsque des

députés ont payé des FUSO pour aller installer des populations (Hutu)

à Luofu dans le LUBERO, une des zones les plus insécurisées de la

planète. J’ai dit au Gouvernorat devant mes frères de Masisi et

surtout mon frère en Christ NIRI Jean Claude qui se dit représentant

des expulsés de Lubero, que cette malice qui consistait à exploiter la

pauvreté des gens, les emmener à l’holocauste pour justifier la

division de la province était diabolique. La même chose s’est répétée

lorsque les massacres de Beni ont atteint le paroxysme. Des

politiciens ont délibérément incité de simples paysans à s’y rendre

avec machettes dans la zone trouble pour se faire lyncher. Chers

politiciens, ne bâtissons pas sur le sang des innocents. La recette du

Rwanda ne se répètera plus.

4.On ne peut créer une nouvelle province pour satisfaire les ambitions

politiques d’un homme

Quelqu’un veut à tout prix redevenir Gouverneur de province. Il trouve

qu’il ne le sera jamais si la province reste réunifiée. Il faut donc

qu’une province soit taillée pour lui. Ce raisonnement est absurde. Si

on doit créer des provinces pour tous le ambitieux, y compris moi-même

alors on est parti pour la galère. Vous avez fait votre temps, c’est

le passé. Vous pouvez servir votre base comme PDG, PCA, député ou

Ministre.

Un bon leader ne mène pas son peuple à la perdition juste pour

satisfaire ses propres ambitions politiques. Les conséquences

sociologiques de la recherche effrénée d’un poste de Gouverneur même

d’une petite province, peuvent nous conduire tous à la ruine.

5. Cette pétition va ternir l’image de la communauté Hutu

Les initiateurs de la pétition vont obtenir le contraire de ce qu’ils

cherchent. La division de la province est impossible à obtenir comme

démontré ci-dessus. Etant donné que le leader politique dont l’ombre

plane sur cette pétition l’a fait au nom de sa communauté sans

associer les autres communautés du Grand Sud, il va obtenir au bout de

cette démarche hasardeuse, l’isolement des Hutu vis-à-vis non

seulement des autres communautés de la province, mais aussi de

l’opinion nationale. Sauf si plusieurs autres voix de la communauté

dénoncent publiquement cette démarche non inclusive et isolent à cet

effet son auteur dans son amateurisme.

6. Les pétitionnaires ont mal interprété les propos du chef de l’Etat

A la suite de la lettre des 13 parlementaires qui fustigeaient les

propos tenus, par le chef de l’Etat à la cite de l’UA, plusieurs

parlementaires de la Majorité ont cherché à démontrer que les propos

du chef n’étaient pas dans cette logique divisionniste. Je suis

surpris de suivre mon jeune frère et ami Me Innocent SEGIHOBE sur

RTVS1, remerciant le chef de l’Etat pour ces propos, en affirmant que

la pétition y est fondée. Dans ce contexte de fin de règne, les

déclarations de ce genre corroborent les allégations du commun de

mortel sur la fameuse feuille de route ou accord de LEMERA que

personne n’a vu. Collette Brackman en parle comme une rumeur dans

«l’Homme qui répare les femmes». Pierre PEAN prédit depuis plusieurs

décennies l’avènement à l’est de la RDC d’un Etat HUTU exutoire du

Rwanda, pour sécuriser à long terme l’Etat Tutsi voisin. Moi, je n’y

ai jamais cru et refuse toujours d’y croire, mais cette pétition qui

se fonde sur un soutien du régime en place va certainement alimenter

des discussions de cet ordre. On attendra la réaction de la MP à ce

sujet.

7.Cette pétition va renforcer les disputes tribalistes dans la province.

Enfin, de Goma où je couche ces notes, je reçois des messages qui me

font froid au dos, des propos abandonnés depuis deux décennies

reprennent surface, des petits documents qui véhiculent la haine entre

les communautés sortent des laboratoires et cette fois-ci profitent

d’une vitesse de propagation exponentielle que nous offrent les

réseaux sociaux. Sur terrain, les fossés se creusent surtout dans le

territoire de Rutshuru ou les FDLR alliées aux milices Nyatura

s’affrontent depuis mai 2016, aux milices locales MAZEMBE. Par exemple

dans la chefferie de Bwito, les Nande ont été poussés à quitter les

villages BAMBU et NYANZALE et les Hutu ont déserté KIBIRIZI, KISHISHE,

MIRANGI, LUSOGHA et BIRUNDULE.

J’en appelle donc à la fin de ce débat stérile pour permettre au

peuple de se préparer pour des élections apaisées dans le climat de

sérénité total.

Fait à Goma le 10 mai 2018.

Honorable MUHINDO NZANGI BUTONDO

Mgr Ambongo fêté chez les Bemba

Nommé Evêque Coadjuteur de Kinshasa en début d’année, et partant

virtuel successeur du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya à la tête de

l’Archidiocèse de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo a été fêté par la

famille Bemba le samedi 12 mai 2018, en leur résidence sise avenue

Pumbu, dans la commune de Gombe. A cette occasion, une messe d’action

de grâces a été organisée en l’honneur de ce prince de l’église

catholique, par ailleurs vice-président de la Cenco (Conférence

Episcopale Nationale du Congo), à la demande de la veuve de Jeannot

Bemba Saolona afin de rendre grâce à l’éternel pour le choix porté sur

lui par le Pape François.

On a noté la présence, sur les lieux, de plusieurs notables de

l’ex-province de l’Equateur, notamment José Makila (Vice-premier

ministre et ministre des Transports et Voies de Communications), Jean-

Lucien Busa (ministre d’Etat chargé du Commerce extérieur),

Jean-Pierre Lisanga Bonganga (ministre chargé des Relations avec le

Parlement), Ingele Ifoto (ministre de l’Energie et Ressources

Hydrauliques).

Dans son homélie de circonstance, Mgr Fridolin Ambongo, à la fois

invité d’honneur et célébrant, a loué les qualités humaines et

spirituelles de feu Jeannot Bemba Saolona, père du célèbre prisonnier

de La Haye Jean-Pierre Bemba, qui fut un fervent chrétien catholique.

La construction des grottes pour la dévotion mariale, dans sa propre

résidence, ainsi que dans plusieurs paroisses de l’actuelle province

du Sud-Ubangi a été retenue, par Mgr Ambongo, comme l’une des preuves

de l’engagement chrétien de l’illustre disparu.

Le désormais Evêque Coadjuteur de Kinshasa a également rappelé la

générosité légendaire de Jeannot Bemba, qui n’hésitait pas à venir en

aide aux démunis. Il a souligné que le précité ne manquait dans les

messes pour mettre en pratique l’un de ses enseignements majeurs du

Christ, principalement l’amour du prochain.

Mgr Ambongo a indiqué que les qualités exceptionnelles de Jeannot

devaient être imitées pour transformer le grand Congo en une terre de

paix et de bonheur collectif. Il a demandé à la communauté chrétienne

congolaise de beaucoup prier pour soutenir la famille Bemba, fortement

bouleversée par la disparition inopinée de leur père ainsi que le long

emprisonnement de leur fils dans les geôles de la CPI (Cour Pénale

Internationale).

Prenant la parole à son tour, la veuve de Jeannot Bemba a remercié

Mgr Ambongo pour avoir accepté son invitation. Pierrette Bemba a

également témoigné de l’engagement chrétien de son défunt mari, qui

participait assidument aux cultes religieux pour rendre grâce à Dieu.

Elle a terminé en exhortant Mgr Alombogo à être la lumière du monde

pour aider les personnes qui souffrent.

En ce qui les concerne, les acteurs politiques originaires de

l’ex-Equateur se sont accordés sur la simplicité de Jeannot Bemba, qui

ouvrait ses portes à toutes les couches de la population, sans

discrimination.

EW