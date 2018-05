De Tshisekedi à Katumbi : le pouvoir fait le lit d’un nouveau messie

Après sa rupture avec la Majorité Présidentielle, en septembre 2015, Moïse Katumbi était perçu, au sein de la classe politique congolaise comme au sein des couches populaires, comme un « infiltré » chargé de distraire les forces politiques et sociales opposées au pouvoir actuel avant de regagner la « maison mère » une fois sa mission accomplie. Du

Conclave de Genval ayant donné naissance, en juin 2016, au Conclave des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, en passant par le Dialogue de la Saint Sylvestre, la même année, la création de sa propre plate-forme politique, dénommée « Ensemble pour le Changement », l’ancien gouverneur de l’ex-province du Katanga se

trouve toujours dans le round d’observation de son parcours politique.

A l’image d’Etienne Tshisekedi, diabolisé à outrance par le régime du

Maréchal Mobutu Sese Seko, pour avoir dit non dans les années ’80, à

la dictature au Zaïre avec ses compagnons 13 parlementaires, traité

même de détraqué mental au plus fort de la déification de celui qui se

prenait pour le sauveur de la patrie, Moïse Katumbi est en train de

cesser d’être un simple mythe pour s’ériger en messie.

Car à force de ne pas répondre aux attentes du peuple en termes de

démocratie, de bonne gouvernance, de satisfaction de ses besoins

sociaux de base (nourriture, logement, transport, santé, électricité,

eau potable, éducation, emplois), de modernisation des

infrastructures, de création d’emplois, d’industrialisation, de

gestion et de répartition des richesses nationales, de justice, de

respect des droits humaines et libertés individuelles…, la famille

politique du Chef de l’Etat pousse la majorité silencieuse dans les

bras de ceux qui tiennent le discours de l’alternance au sommet de

l’Etat, dont Moïse Katumbi.

S’agissant du cas particulier de cet opposant, candidat déclaré à la

magistrature suprême du pays depuis 2016, tout ce qui se raconte sur

lui parait, aux yeux du grand nombre de Congolais, comme un

acharnement destiné à l’empêcher de briguer démocratiquement le

fauteuil présidentiel et de gérer autrement la République, s’il

gagnait dans les urnes. Le bilan de 17 ans de kabilisme, après 32 ans

de mobutisme, est si négatif que l’homme de la rue a du mal à croire

aux différents complots contre les institutions nationales que

fomenterait l’ancien sociétaire du PPRD (Parti du Peuple pour la

Reconstruction et la Démocratie).

On a beau parler de la double ou triple nationalité de Moïse Katumbi,

de sa collusion avec les forces négatives de l’Ituri, du Nord-Kivu, du

Sud-Kivu ou du Nord-Katanga, de ses contacts avec des seigneurs de

guerre, des mercenaires étrangers ou des puissances occidentales, la «

rue » n’y croit pas, car convaincue qu’avec les hommes actuellement au

pouvoir, le pays ne peut ni s’engager dans la voie de la démocratie,

ni dans celle du progrès social et économique. Des millions de

Congolais qui étaient allés aux urnes en 2006 et 2011 avaient fondé

tant d’espoirs sur les « Kabilistes » qu’ils pensent qu’ils ont montré

leurs limites en matière de gestion des affaires publiques.

Etienne Tshisekedi mort, tous les espoirs d’un changement de bonne

gouvernance et partant d’une vie sociale conforme aux potentialités du

pays sont en train de se déporter sur l’homme que le pouvoir actuel

présente comme le « diable ». Et, à force de crier au traitre, au

voleur, à l’étranger, au déstabilisateur des institutions de la

République et de tenir Moïse Katumbi loin de la mère-patrie, ses

ennemis politiques sont en train de lui tisser l’étoffe de saint, de

messie, de nouveau sauveur de la patrie, exactement comme les

Mobutistes avec Etienne Tshisekedi.

Kimp