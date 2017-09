Est de la RD Congo : « no Kunda, no business !”

Alors que l’opinion tant nationale qu’internationale s’est accoutumée au pillage des ressources naturelles de la RDC Congo dans sa partie Est, et à l’impuissance tant du gouvernement congolais que de la communauté internationale d’y mettre un terme, on est tout étonné de voir la Monusco démentir les accusations lui imputant son cautionnement au trafic illicite du diamant, du coltan, de l’or et d’autres minerais. Tout en lui accordant le bénéfice du doute, l’on n’est pas moins troublé par la continuité des activités minières

illicites même dans des zones placées sous le contrôle mixte de ses troupes et de celles des forces armées congolaises. Le doigt accusateur que la Monusco pointe à son tour en direction de contrebandiers fait penser à la persistance de la situation de non Etat en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

On se souvient qu’entre 2004 et 2009, à l’époque où il était accusé par le gouvernement congolais, les Nations Unies et plusieurs Ong internationales, d’entretenir l’insécurité au Nord-Kivu, à la tête de la rébellion du CNDP (Conseil National pour la Défense du Peuple),

avant d’être évincé par le général Bosco Ntanganda, actuellement en détention à la CPI (Cour Pénale Internationale), le général Laurent Nkunda avait lâché une expression restée célèbre : « No Kunda, no business » (pas de Kunda, pas d’affaires). Par « business », il

fallait entendre le trafic des minerais, d’armes et de munitions avec des partenaires divers parmi lesquels se recrutaient des officiels, civils comme militaires, congolais, rwandais, ougandais et autres, ainsi que des représentants des multinationales. Des casques bleus

onusiens étaient aussi cités dans des rapports d’enquêteurs de l’ONU comme d’organisations non gouvernementales nationales et internationales.

Dans l’entendement de Laurent Nkunda, son mouvement rebelle

représentait certes une menace pour le retour d’une paix durable au

Nord-Kivu mais c’était un mal nécessaire qui permettait à plusieurs

personnes physiques et morales de se faire du beurre en pillant, loin

des témoins gênants, les ressources naturelles de cette partie de la

République Démocratique du Congo. Et, une fois abandonné par ses

parrains, pour des raisons inexpliquées, mais certainement liés aux

intérêts miniers et militaires, le malheureux chef rebelle était

remplacé par Bosco Ntaganda, qui allait se rendre célèbre dans le

feuilleton de la saisie, suivie d’une libération rocambolesque, à

l’aéroport de Goma en 2013, d’un aéronef transportant un colis de

diamants présumé lui appartenir et valant plusieurs millions de

dollars américains. Il s’agissait là, d’une de preuves irréfutables,

de la complicité entre lui et des autorités civiles et militaires

congolaises, dans le trafic des diamants du sang. A l’instar de son

ancien mentor, Bosco Ntaganda allait être, lui aussi, lâché par

Kinshasa, qui avait pourtant fait de lui un général des FARDC – parce

que c’était là le prix à payer pour préserver la paix au Nord-Kivu –

Kigali et Kampala, avant se rendre à l’ambassade américaine, dans la

capitale rwandaise, et de prendre la route de La Haye, pour la Cour

Pénale Internationale.

L’enseignement principal à tirer de la sonnette d’alarme de la

Monusco est que le Nord et l’Est de la RDC ne pourront jamais

retrouver une paix durable tant que l’Etat congolais n’aura pas trouvé

la parade contre le trafic des minerais du sang et que des officiels –

civils comme militaires- n’auront pas cessé de se servir de

l’insécurité comme de leur fond de commerce.

Kimp