Pas de panique : le cycle de formation du primaire aux humanités reste de 12 ans

Que des parents paniqués à l’idée – fausse d’ailleurs – que la Réforme

de l’Enseignement National préconisée par la Loi-Cadre (n°14/004 du 11

février 2014) a conduit à l’ajout de deux années supplémentaires aux

douze années de formations traditionnelles que contiennent les Cycles

primaire (6ans) et Secondaire (6ans). Dans la confusion, ces parents

affirment qu’au total, du début de la première année du Cycle primaire

à la fin du Cycle des humanités, un élève devra passer 14 ans sur les

bancs de l’école.Quand pensent au retard de deux dans le cursus de

formation et aux frais supplémentaires que la 7ème et la 8ème années

pourraient occasionner, certains tuteurs deviennent nerveux, sinon

malades. Comprendre ainsi l’essentiel de cette réforme de

l’Enseignement National n’est pas exact.

Pour bien comprendre, il faut d’abord retenir que cette réforme sera

mise en œuvre, d’une manière progressive, l’année scolaire prochaine,

2018-2019. En somme, rien ne change car les élèves qui ont terminé

les six ans traditionnels du Cycle primaire iront s’inscrire – comme

d’habitude – en 1ère année du Cycle d’orientation (C.O.) et ceux qui

étaient en 1ère année de C.O. l’année dernière (année scolaire

2017-2018) vont progresser normalement en 2ème année C.O. Et les

uniformes ne changeront pas non plus, pas plus d’ailleurs que des

frais scolaires appliqués l’année scolaire passée.

De la 1ère année primaire au 2ème C.O. : le nouveau cycle complet

Mais dans cette apparente stabilité des formes, il y aura un réel

changement qui sera mis en marche, particulièrement sur le plan

conceptuel, pédagogique et méthodologique. En effet, il y a de cela

quelque jours, un atelier de redynamisation de l’Education de base –

qui comprendra désormais les six ans actuels du cycle primaire

auxquels on ajoute les deux années du niveau du Cycle d’orientation

(C.0.) actuel – a consacré (accepté) l’application effective de la

réforme de l’Enseignement national par l’utilisation d’un programme

conçu pour les classes de 7ème et 8ème années. Classes qui seront

physiquement celles de 1ère et 2ème année C.O. %ais pour les experts,

pédagogues et autres enseignants, chargés d’appliquer la réforme à ce

niveau, le concept et l’appellation seront différents.

Comme l’a expliqué lors d’un point de presse tenu le vendredi 08 juin

2018, le Directeur Nlandu Mabula Kinkela – responsable de la Direction

des Programmes scolaires et Matériel didactique à l’Enseignement

Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) – « L’Education de base

étant instituée par la Loi-Cadre de l’Enseignement National, nous

n’avons pas de choix que nous atteler à la mettre en œuvre. Cela

nécessite que tous ceux qui y sont impliqués parlent le même langage

et aient conscience des enjeux y relatifs. L’Education de base doit

être comprise comme un continuum pédagogique et non physique ».

La généralisation et la redynamisation de ce nouveau programme

d’enseignement visent particulièrement le renforcement de

l’enseignement des mathématiques, sciences et techniques au niveau des

classes de 7ème et 8ème années (nouveau cycle qu’on nomme ‘Secondaire

général’ en lieu et place de C.O.). Une redynamisation de

l’enseignement des mathématiques et sciences qu’appuie le : « Projet

d’Education pour la Qualité et la Pertinence des Enseignements aux

niveaux Secondaire et Universitaire (PEQPESU) ». Ces années vont

constituer désormais le Cycle terminal de l’Education de base – ou

Secondaire général – au terme duquel il y aura l’évaluation et la

sanction des études de l’Education de Base, donc en 8ème année (ou

2ème année du Secondaire général) qui marque la fin de ce nouveau

cycle. Un examen de fin de cycle appelé « Test national de sélection

et d’orientation scolaire et professionnel » est institué l’actuel

Test National de Fin d’Etudes Primaires (TENAFEP) est donc appelé à

disparaître car de la 1ère année primaire à la 2ème C.O. (appelée 8ème

année), il y aura désormais un seul cycle.

Objectif : amener les élèves à l’amour des mathématiques et des sciences

Ce nouveau programme veut qu’à la fin du Secondaire général (8ème

année), les élèves aient un solide bagage en mathématiques, sciences

et techniques, qui servent aujourd’hui au vrai développement des pays

et qui sont capables de mieux les orienter comme boussole pour leur

réussite. Pour que les parents des élèves, les élèves eux-mêmes et les

partenaires éducatifs maîtrisent mieux cette nouvelle réforme – qui

était déjà testée dans 543 écoles pilotes (dont le Lycée Mgr Shaumba)

à travers le pays – une équipe de trois experts du ùinistère de

l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP), à savoir,

le Directeur Nlandu Mabula Kinkela, le professeur Valère Munsya,

secrétaire permanent du SPACE (un projet d’appui au secteur éducatif)

et Raïssa Malu, coordonatrice du PEQPESU, s’est chargé de l’expliquer

dans un point de presse le vendredi dernier.

SAKAZ