La DCUD explique clairement les mécanismes de tricherie de la machine à voter

La Dynamique Chrétienne pour l’Unité et le Développement, DCUD, redonne de la voix. Après avoir lancé la pétition en faveur de la . candidature du Cardinal Monsengwo à la présidence de la République, la DCUD regroupement politique, fruit des prières des responsables des

laïcats chrétiens (CALCC, MILAPRO, MLS, œcuménisme, et de laïcs points

focaux des églises pentecôtistes et évangéliques) invite le peuple de

Dieu à rejeter la machine à voter. Et pour cause : La machine à voter

n’est pas une simple imprimante comme la CENI le prétend. C’est un

ordinateur qui enregistre les votes, fait le dépouillement, dispose

d’un port USB pour recevoir et/ou extraire des données.

A ce titre, elle peut faciliter le bourrage et la falsification des

résultats ». La DCUD a tiré cette conclusion à l’issue d’une

retraite-atelier de travail, consacrée à l’examen approfondi du

processus électoral au cours de laquelle elle a invité la CENI qui a

fait la démonstration sur le fonctionnement de la machine à voter. Ce

regroupement politique qui ne cache pas son origine religieuse avait

pourtant affirmé à sa sortie officielle qu’avec ou sans machine à

voter, il fallait aller aux élections. Qu’est-ce qui a évolué ? « Nos

techniciens ont suivi à trois reprises les présentations de la machine

par la CENI. Et chaque fois, ils notent une évolution. Au début nous

avions vraiment cru que c’était juste une machine à imprimer. Mais,

après deux expériences successives, on se rend compte qu’il s’agit de

plus qu’imprimer les bulletins. En plus, le protocole d’impression des

PV d’ouverture et de fermeture de la machine n’indique ni l’heure, ni

la date, ni le lieu de l’opération », explique le président sortant du

CALCC. En fait, dit-il, nos techniciens ont expliqué que tel que le

dispositif se présente, il suffit d’avoir une machine en dehors du

circuit pour avoir la possibilité de modifier les résultats. Or, la

CENI ne rassure pas du tout. Déjà, les chiffres avancés par le

président de la CENI lui-même, varient selon les auditoires. Tantôt il

avance le nombre de 80 000 machines, tantôt 90 000 machines et plus

récemment encore 105 000 machines pour un nombre de bureaux de vote

que personne ne maitrise et ne connaît, excepté la CENI dont la

partialité n’est plus à démontrer. Pour la DCUD, la machine va

faciliter la tricherie. Elle est conçue à cet effet. Et là, les hommes

et femmes de foi, sont sans quartier. « La machine à voter est

effectivement un instrument de tricherie qui signifie le non-respect

du vote du citoyen, le vote du peuple. En fondant le scrutin sur la

tricherie, la CENI et toutes les forces politiques qui soutiennent son

action ne respectent pas la souveraineté du peuple ni sa liberté et sa

dignité ». En conséquence, la DCUD appelle le peuple de Dieu à rejeter

l’utilisation de cette machine.

Ayant par ailleurs suivi les points de vue de diverses parties

prenantes au processus électoral en cours dont le dernier épisode en

date est l’invalidation de certains candidats de l’opposition ;

Fait les constats suivants :

A. Du fichier électoral

1° La CENI a usé de tromperie en faisant une simple mise à jour du

fichier de 2011 au lieu de la refonte totale du fichier recommandée

par l’Assemblée nationale et pour laquelle elle avait sollicité et

obtenu des fonds publics ;

2° Le fichier électoral présenté par la CENI ne rassure pas toutes les

parties prenantes au processus, avec ses 16% d’enrôlés sans empreintes

digitales, soit plus de 6 millions d’électeurs ;

3° Plus de 2 millions de cartes d’électeurs émises par la CENI, et non

distribuées aux intéressés, ont pris une destination connue de la

seule centrale électorale qui en connaît l’usage à en faire ;

4° Le fichier électoral ainsi décrié par la clameur publique a déjà

permis à l’Assemblée nationale de voter une loi de répartition des

sièges qui ne reflète pas les données réelles de terrain ;

B. De la machine à voter

La DCUD relève ce qui suit

C. De la logistique

La DCUD constate que :

1° A 100 jours du scrutin, on ne voit pas de véhicules 4 x 4 dans les

entrepôts de la CENI encore moins les avions et hélicoptères annoncés

2°. Nonobstant cette carence, la CENI refuse obstinément toute

assistance technique, logistique de la MONUSCO et de tous les

partenaires, prétextant n’en avoir pas besoin. Ce qui accroit

l’opacité des opérations en cours et entame sérieusement la

crédibilité du processus.

De tout ce qui précède,

Devant Dieu, devant la communauté nationale des vivants et des morts congolais,

Consciente de sa responsabilité de conscience critique au moment où la

Nation congolaise est menacée dans ses fondements,

Engagée et déterminée à faire advenir dans notre pays le règne de

vérité, règne de paix, de justice et d’amour,

La DCUD appelle

1° la CENI à dire la vérité sur la machine à voter et à confesser

publiquement, avant qu’il ne soit trop tard, son incapacité à

organiser les scrutins dans le délai annoncé.

2° Le Peuple congolais, peuple de Dieu, à rejeter l’utilisation de la

machine à voter parce qu’elle est effectivement un instrument de

tricherie qui signifie le non-respect du vote du citoyen, le vote du

peuple. En fondant le scrutin sur la tricherie, la CENI et toutes les

forces politiques qui soutiennent son action ne respectent pas la

souveraineté du peuple ni sa liberté et sa dignité.

3° Les forces politiques et sociales soucieuses du bien-être du peuple

et engagées réellement à redresser la RDC pour qu’elle joue le rôle

auquel Dieu la destine, à faire bloc ensemble pour qu’en cas de

non-organisation des élections le 23 décembre 2018, ce qui n’est

d’ailleurs plus qu’évident-, nous exigions et obtenions la démission

de tous les animateurs des institutions actuelles, et mettions en

place une Transition citoyenne et populaire qui honore la Nation et le

peuple congolais.

Fait à Kinshasa, le 11 septembre 2018.